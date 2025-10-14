أنجح 10 مسلسلات في تاريخ "نتفليكس" حتّى الآن

- مسلسل "لعبة الحبّار" الكوري حقق نجاحًا عالميًا بتصدره قائمة الأكثر مشاهدة على نتفليكس، مع أكثر من 2.2 مليار ساعة و265 مليون مشاهدة، مما أدى إلى إنتاج موسمين إضافيين. - نتفليكس شهدت نجاحات لمسلسلات متنوعة ثقافيًا مثل "وينزداي" و"بريدجرنتون"، حيث حقق "وينزداي" 252 مليون مشاهدة و1.7 مليار ساعة، و"بريدجرنتون" 929.3 مليون ساعة، مما يبرز قدرة الإنتاجات غير الأمريكية على منافسة هوليوود. - التنوع الثقافي في نتفليكس يشمل أيضًا المسلسل الإسباني "Money Heist" بـ900 مليون ساعة مشاهدة، واستمرار نجاح "سترينج ثينغز" و"DAHMER"، مما يعكس تنوع الأذواق والاهتمامات لدى الجمهور.

سيطرت كل من "لعبة الحبّار" و"وينزداي" و"بريدجرنتون" على قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة البث نتفليكس. ويلاحظ في القائمة، التي وفّرتها الشركة، كيف تنافس الإنتاجات غير الأميركية أعمال هوليوود على اهتمام الجمهور العالمي، حتى إنّ المسلسلات الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة ليس ناطقاً بالإنكليزية.

1. Squid Game 1 في قمة "نتفليكس"

بالرغم من مرور سنوات على طرحه في 2021، لا يزال مسلسل "لعبة الحبّار" الكوري يتصدّر المرتبة الأولى في قائمة مسلسلات "نتفليكس" الأكثر نجاحاً. وبأكثر من 2,2 مليار ساعة مشاهدة، وأكثر من 265 مليون مشاهدة، هزم العمل الكوري كل أعمال هوليوود في المنصة، وتحوّل إلى ظاهرة من برامج تلفزيون الواقع والفعاليات، وتلاه موسمان آخران، كلاهما ضمن قائمة الأكثر مشاهدة.

2. Stranger Things 4

في المرتبة الثانية تستعيد هوليوود مكانتها بين أنجح الأعمال من خلال "سترينج ثينغز"، المسلسل الظاهرة بدوره، الذي حقق الموسم الرابع منه أكثر من 140 مليون مشاهدة، بما يتجاوز 1,8 مليار ساعة مشاهدة. وهو نجاح واسع لدرجة أن الجمهور ما فتئ يعبّر عن سخطه لتأخر الموسم الخامس. فقد طُرح الموسم الرابع عام 2022، وها قد مرّت ثلاث سنوات ولا يزال على المشاهد الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمشاهد الجزء الأول من الموسم الخامس، والأخير.

3. Wednesday 1

حين أصدرت منصة نتفليكس مسلسل "وينزداي" في 2022، كان عرضه يتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ومع ذلك استطاع أن يحتل المرتبة الأولى للمشاهدة عالمياً حينها على قائمة المنصة بـ252 مليون مشاهدة و1,7 مليار ساعة مشاهدة.

4. Squid Game 2

بعد النجاح الساحق للموسم الأول، حقق الموسم الثاني نجاحا ضخماً آخر بـ1,3 مليار ساعة مشاهدة وأكثر من 192 مليون مشاهدة.

5. DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story

بالرغم من مشاهدته القاسية، والتي توصف حتى بالبشعة، لتناوله قصة قاتل كان يقتل ضحاياه ويقطّع أشلاءهم ويأكل لحومهم، إلّا أن العمل حقق مشاهدات واسعة تجاوزت 115 مليون مشاهدة، وأكثر من مليار ساعة مشاهدة.

6. Bridgerton 1

بالرغم من أنه لم يحقق مليار ساعة مشاهدة إلّا أنه اقترب منها بـ929,3 مليون ساعة مشاهدة و113,3 مليون مشاهدة. وقد جذب الجمهور بألوانه وحفلات وأزيائه، بالإضافة إلى علاقات الحب.

7. Money Heist 5

المسلسل الإسباني الأكثر مشاهدة في تاريخ "نتفليكس". على امتداد خمسة أجزاء تحول العمل إلى ظاهرة عالمية، حتى صارت أغنية "بيلا تشاو" أنشودة تعزفها الجماهير في كل مناسبة. الموسم الخامس من المسلسل حقّق 900 مليون ساعة مشاهدة و99 مليون مشاهدة.

8. Squid Game 3

في المرتبة الثامنة حلّ الموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبار" بـ145,8 مليون مشاهدة و894,3 مليون ساعدة مشاهدة، وهكذا تكون كل مواسم المسلسل داخل قائمة المسلسلات العشرة الأكثر مشاهدة في تاريخ "نتفليكس".

9. Wednesday 2

كذلك نجح "وينزداي" في إدراج كل مواسمه في قائمة المسلسلات العشرة الأنجح، بـ856 مليون ساعة مشاهدة، و110 ملايين مشاهدة. الرقم قد ينمو أكثر لأنّ المسلسل قد طُرح مؤخراً فقط في الصيف الماضي.

10. Bridgerton 3

من أصل ثلاثة مواسم وجد "بريجنتون" لنفسه مكانين في قائمة العشرة الأوائل، إذ حصل موسمه الثالث على 106 ملايين مشاهدة و846,5 مليون ساعة مشاهدة.