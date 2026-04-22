أكدت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك أنها تحقق في تقرير يفيد بوصول مستخدمين غير مصرح لهم إلى نموذج "ميثوس" الخاص بها، والقادر على اكتشاف الثغرات والسماح باستغلالها لتنفيذ الاختراقات، وسط تحذيرات من أنه يشكل مخاطر على الأمن السيبراني.

وأصدرت أنثروبيك هذا البيان بعد أن نشرت وكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء تقريراً يفيد بأن مجموعة صغيرة من الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى النموذج، الذي لم يُطرح للجمهور نظراً إلى قدرته على تمكين الهجمات السيبرانية. وذكرت "بلومبيرغ" أيضاً أن "عدداً محدوداً" من المستخدمين في منتدى خاص على الإنترنت تمكنوا من الوصول إلى "ميثوس" في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه "أنثروبيك" طرحه لعدد محدود من الشركات، بما في ذلك "آبل" و"غولدمان ساكس"، لأغراض الاختبار.

وقالت أنثروبيك: "نحن نحقق في تقرير يدعي الوصول غير المصرح به إلى معاينة كلود ميثوس من خلال إحدى بيئات موردينا الخارجيين". وأفاد التقرير بأن مستخدمين مجهولين تمكنوا من الوصول إلى "ميثوس" عبر حساب أحد موظفي شركة متعاقدة مع "أنثروبيك"، وذلك باستخدام أساليب يستخدمها باحثو الأمن السيبراني.

ويثير "ميثوس" مخاوف الخبراء من أنه سيتفوق على البشر في اكتشاف ثغرات البرمجيات واستغلالها، ما قد يمنح الجهات الخبيثة، بمجرد انتشاره على نطاق واسع، قدرة غير مسبوقة على اختراق البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات. ويقيّد مطورو النموذج حالياً الوصول إليه لمجموعة محدودة من شركات التكنولوجيا ومنظمات، حتى تقييم المخاطر الأمنية، لكن هذا الاختراق يعزّز المخاوف.

ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، لم تُجرِ المجموعة المخترِقة أي اختبارات أمنية على النموذج، ويبدو أنها مهتمة أكثر باستكشاف التقنية بدلاً من إحداث أي مشكلات. ومع ذلك، تقول صحيفة ذا غارديان إن نبأ الاختراق المحتمل قد يثير قلق السلطات التي أعربت عن مخاوفها بشأن قدرة ميثوس على إحداث فوضى عارمة، ويطرح تساؤلات حول كيفية حماية تقنية قد تكون ضارة من الوقوع في الأيدي الخطأ.