"أنثروبيك" تطرح "سونيت 5" في "كلود"... هل من جديد حقاً؟

- أطلقت شركة أنثروبيك نموذج الذكاء الاصطناعي "سونيت 5" في روبوت الدردشة "كلود"، الذي يتميز بقوة واستقلالية أكبر، مع قدرات تخطيط واستخدام أدوات متقدمة، مما يجعله بديلاً أقل تكلفة لنماذج أكبر مثل "أوبيوس 4.8". - يُعتبر "سونيت 5" تحسيناً ملحوظاً مقارنة بسابقه "سونيت 4.6"، حيث يقدم أداءً أفضل في الاستدلال، واستخدام الأدوات، والبرمجة، وإدارة المعرفة، مع معدل أقل للسلوكيات غير المرغوب فيها. - يتوفر "سونيت 5" في جميع باقات "كلود"، بما في ذلك الباقة المجانية، ويُطلق بسعر تمهيدي قدره 2 دولار لكل مليون توكن، مع إمكانية استخدامه عبر واجهة برمجة تطبيقات "كلود".

طرحت شركة أنثروبيك نموذج الذكاء الاصطناعي "سونيت 5" في روبوت الدردشة "كلود"، وهي نسخة تقول الشركة إنها "أكثر قوة واستقلالية". وذكرت في منشور على مدونتها أمس الثلاثاء أن "هذا النموذج يستطيع وضع الخطط، واستخدام أدوات مثل المتصفحات وصفحات الحاسوب، والعمل بشكل مستقل بمستوى كان يتطلب قبل بضعة أشهر نماذج أكبر وأكثر تكلفة".

وتوضح الشركة أن أداء "سونيت 5" قريب من أداء "أوبيوس 4.8" ذي القدرات العالية، ولكن بسعر أقل. وتصف "سونيت 5" بأنه "تحسين ملحوظ بالمقارنة مع سابقه، سونيت 4.6، في جوانب مهمة من أداء الوكلاء (روبوتات تنفّذ المهام شكل مستقل نسبياً)، مثل الاستدلال، واستخدام الأدوات، والبرمجة، وإدارة المعرفة".

مقارنة "سونيت 5" مع النسخة السابقة منه ومع نموذج أقوى (العربي الجديد)

وتطمئن "أنثروبيك إلى أن تقييمات السلامة الخاصة بها قد أظهر أن "سونيت 5" له معدل أقل عموماً من السلوكيات غير المرغوب فيها مقارنةً بـ"سونيت 4.6"، وأنه أكثر أماناً للاستخدام في سياقات الوكلاء. ومع ذلك، تشير تقييمات الشركة إلى أن قدرته على أداء مهام الأمن السيبراني أقل بكثير من نماذج "أوبيوس" الحالية.

وتلقى المستخدمون رسائل تفيد بتوفر "سونيت 5" في "كلود"، وبات يظهر بوصفه نموذجا تلقائيا بحسب ما لاحظ "العربي الجديد". وأكدت الشركة أنه بات متوفراً في جميع الباقات، بما في ذلك الباقة المجانية، بالإضافة إلى باقات "برو" و"ماكس" وتيم" و"إنتربرايز". كذلك، يتوفر في "كلود كود" وعلى منصة "كلود"، حيث يُطلق بسعر تمهيدي قدره 2 دولار لكل مليون توكن (وحدة استهلاك قدرات الروبوت)، و10 دولارات لكل مليون توكن حتى 31 أغسطس/شباط 2026، وبعد ذلك سيرتفع سعره إلى 3 دولارات لكل مليون توكن، و15 دولاراً لكل مليون توكن. كذلك، يمكن للمطورين استخدام "سونيت 5" عبر واجهة برمجة تطبيقات "كلود".