أنثروبيك تتوسع بين الأبحاث وفورمولا 1

وقّعت شركة الذكاء الاصطناعي أنثروبيك عقداً متعدّد السنوات مع فريق أتلاسيان ويليامز لفورمولا 1، وهي أول شراكة رياضية رئيسية لها. كذلك أعلنت الشركة التعاون مع معهد ألين ومعهد هوارد هيوز الطبي لتسريع الاكتشافات العلمية. ووفقاً لاتفاق فورمولا 1، سوف يصبح روبوت الدردشة كلود من "أنثروبيك" هو "الشريك الفكري الرسمي" لفريق أتلاسيان ويليامز، بحيث سوف يُدمَج "كلود" في جميع أقسام مؤسّسة ويليامز للاستخدام الداخلي. وتتهافت شركات الذكاء الاصطناعي على فورمولا 1 سعياً منها للاستفادة من قاعدة جماهيرية واسعة والوصول إلى الأسواق العالمية، يقول موقع أكسيوس. وتتعاون شركة أوراكل للتكنولوجيا مع فريق ريد بول ريسينغ منذ عام 2021، بينما "غوغل" هي الشريك الرسمي لفريق ماكلارين لفورمولا 1، وقد دمجت "جيميناي" في عملياته.

كذلك أبرمت "آي بي إم" شراكة مع سكوديريا فيراري، ووقعت "بيربلكسيتي" عقداً مع السائق لويس هاميلتون سفيراً للعلامة التجارية، وأعلنت "مايكروسوفت" مؤخراً عن صفقة متعدّدة السنوات مع فريق مرسيدس إيه إم جي بتروناس للفورمولا 1، هذا وأبرمت "آبل" صفقةً لتكون الشريك الحصري للبث التلفزيوني لسباقات فورمولا 1 في الولايات المتحدة حتّى عام 2030.

إلى جانب فورمولا 1، أعلنت "أنثروبيك" عن تعاون مع معهد ألين للذكاء الاصطناعي ومعهد هوارد هيوز الطبي، وذلك بهدف "تسريع الاكتشافات العلمية" بحسب بيان من الشركة، وأوضحت أن هذه الشراكة تهدف إلى المساعدة في تحليل بيانات تسلسل الخلايا وتوصيلات الدماغ الكاملة، هذا التعاون سيساعد على صياغة الفرضيات وتفسير التجارب.

وسيتعاون معهد هوارد هيوز الطبي مع شركة أنثروبيك لتسريع الاكتشاف في العلوم البيولوجية، وسيركز التعاون على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي متخصّصين للاستخدام داخل المختبرات، بحيث تدمج مع أحدث الأجهزة العلمية، وخطوط تحليل البيانات، لتسريع وتيرة الاكتشاف.

أما التعاون مع معهد ألين فسيبحث في كيفية تمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من اختصار شهور من التحليل اليدوي إلى ساعات، مع الكشف عن أنماط قد يغفل عنها الباحثون البشريون. وطمأنت الشركة إلى أن هذه الأنظمة لن تستبدل البشر، وأكدت أن الباحثين سيبقون متحكمين في التوجه العلمي أثناء التعامل مع التعقيد الحسابي.