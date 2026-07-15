- تحذر شركة أنثروبيك من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الحضارة، وتسعى لتوظيف محللين لمنع روبوت الدردشة كلود من تعليم صنع الأسلحة، براتب يتراوح بين 200 ألف و250 ألف دولار. - تركز أنثروبيك على توظيف خبراء في مجالات حساسة لاختبار نماذجها تحت الضغط، وتعمل على ضمان عدم تقديم نماذجها معلومات ضارة، مع مئات الموظفين المكرسين للسلامة. - تعبر أنثروبيك عن قلقها من استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات البيولوجية ومساعدة مجرمي الإنترنت، وقد قطعت علاقتها مع وزارة الدفاع الأميركية بسبب استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية.

تواصل شركة أنثروبيك تحذيراتها من أن ذكاءها الاصطناعي قد يساهم في نهاية الحضارة، وكرّرت هذه الإشارة في إعلان توظيف يطلب محللين متخصصين في الأضرار النووية والكيميائية والبيولوجية والإلكترونية. وتقول الشركة إنها سوف توظّفهم من أجل منع روبوت الدردشة كلود من تعليم أي شخص كيفية صنع سلاح.

ويراوح الراتب بين 200 ألف و250 ألف دولار، وبالإضافة إلى الخبرات العملية في مجالات مثل علم الأحياء والمتفجرات، تبحث "أنثروبيك" عن أشخاص قادرين على التفكير كالمهاجمين الذين يحاولون اختراق دفاعاتها. ونقل موقع ذا نسكت ويب عن متحدث باسم الشركة أن "ضمان عدم تقديم نماذجنا معلومات قد تكون ضارة هو أمر أساسي للتطوير المسؤول". وأضافت الشركة أنها توظف بانتظام خبراء في مجالات حساسة لاختبار نماذجها تحت الضغط قبل إطلاقها، وتقول إن لديها مئات الموظفين يعملون حالياً على السلامة، ويبحثون عن نقاط الضعف ويعالجونها.

وتوصف "أنثروبيك" بأنها شركة متشائمة في ما يتعلّق بالذكاء الاصطناعي، بالرغم من أن منتجاتها تعتمد عليه. وأمضى رئيسها التنفيذي داريو أمودي شهوراً في استعراض الجوانب السلبية. وفي مقال نُشر في يناير/كانون الثاني، وصف الهجمات البيولوجية بأنها السيناريو الذي يُقلقه أكثر من غيره، وكتب حينها: "لا أعتقد أن الهجمات البيولوجية ستنفذ بالضرورة فوراً عندما تصبح ممكنة على نطاق واسع. ولكن إذا تراكمت عبر ملايين الأشخاص وعلى مدى بضع سنوات، فأعتقد أن هناك خطراً حقيقياً لوقوع هجوم كبير، قد تصل خسائره البشرية إلى الملايين أو أكثر".

كما حذّر من أن الذكاء الاصطناعي يُساعد مجرمي الإنترنت ويُمكّن الدول الاستبدادية. وفي وقت سابق من هذا العام، قطعت "أنثروبيك" علاقتها مع وزارة الدفاع الأميركية بسبب استخدام تقنيتها في المراقبة الجماعية والأسلحة ذاتية التشغيل. وقد استُخدمت نماذجها خلال الحرب في إيران، وفي عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا العام.

ويتّفق العلماء مع مخاوف "أنثروبيك" وأمودي؛ إذ شارك علماءٌ مع صحيفة "نيويورك تايمز" أكثر من 12 محادثة مع روبوتات الدردشة تُظهر أن هذه النماذج وصفت بتفصيل دقيق وواضح كيفية شراء المواد الوراثية الخام، وتحويلها إلى أسلحة فتاكة، ونشرها في الأماكن العامة، بل إن بعضها ابتكر طرقاً لتجنب الكشف. وشرح "تشات جي بي تي" كيفية نشر حمولات بيولوجية فوق مدينة، وصنّف "جيميناي" مسببات الأمراض حسب مدى قدرتها على إلحاق الضرر بصناعات الماشية أو اللحوم، وحتى "كلود" من "أنثروبيك" قدّم وصفةً لسمٍّ جديد مقتبس من دواء للسرطان.