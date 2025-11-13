- زين مالك يعود إلى "ون دايركشن" بعد عقد من مغادرته، وفقًا لوثائق جديدة، ليبدأ العمل مع الفرقة اعتبارًا من 3 نوفمبر 2023، رغم وفاة ليام باين في أكتوبر 2024. - وفاة ليام باين في حادث مأساوي في بوينس آيرس تجمع أعضاء الفرقة مجددًا، حيث زاد التواصل بينهم، مع تصوير لويس توملينسون وزين مالك برنامجًا تلفزيونيًا معًا. - رغم عدم وجود خطط لموسيقى أو برامج جديدة، إلا أن عودة زين تُعتبر لحظة عظيمة، حيث كان ليام أكبر مشجعي لمّ الشمل.

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، أن المغني البريطاني زين مالك قرر العودة مجدداً إلى "ون دايركشن" بعد عقد من مغادرة الفرقة الموسيقية، التي كانت في وقت من الأوقات الأشهر في العالم. ونقلت الصحيفة عن وثائق جديدة مدرجة في سجل الشركات أن مالك (32 عاماً) قد عاد إلى العمل مع الفرقة اعتباراً من 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعدما غادرها في 2015.

ومع ذلك لن تكون "ون دايركشن" كاملة أبداً، إذ توفي عضو الفرقة، ليام باين، في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد سقوطه من الطابق الثالث في أحد فنادق حي باليرمو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عن عمر ناهز الحادية والثلاثين، عندما جاء لحضور حفل زميله السابق في الفرقة، نايل هوران.

وزاد تواصل أعضاء الفرقة بعد الوفاة، إذ كشفت الصحيفة البريطانية سابقاً عن تصوير لويس توملينسون وزين مالك برنامجاً تلفزيونياً معاً في جميع أنحاء أميركا. ولا يُعتقد أن هناك موسيقى أو برامج جديدة في الأفق، لكن "ذا صن" نقلت عن مصدر لم تسمه أنه مهما كان، فإن "هذه لحظة عظيمة"، إذ "بالرغم من أن رحيل ليام محزن، جمعهم معاً"، و"من المحزن أكثر أنه كان أكبر مشجعي لمّ الشمل".

يذكر أن "ون دايركشن" هي فرقة بريطانية أيرلندية مؤلفة من خمسة شبّان ذاع صيتها عام 2010، عندما ظهرت في برنامج المسابقات الموسيقي "إكس فاكتور". لكن بعد انفصال زين مالك قال الأربعة الآخرون، نايل هوران وليام باين وهاري ستايلز ولويس توملينسون، إن الفرقة ستأخذ راحة اعتباراً من مطلع عام 2016. بعدها أصدر الفنانون ألبومات منفردة حققت مبيعات ونجاحات لافتة، وظلّ جمهور الفرقة ينتظر اجتماع شملها مرة أخرى.