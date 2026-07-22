"أميلكار": وثائقي شعري يروي سيرة لينين الأفريقي ونضاله

- فيلم "أميلكار" للمخرج ميغيل إيك يقدم قراءة شعرية لحياة الزعيم الأفريقي أميلكار كابرال، مستعرضًا محطات بارزة من حياته عبر أشعاره وكتاباته، مما يخلق تجربة سينمائية غنية بالمشاعر. - يعتمد الفيلم على مزيج من الصور الملونة والأرشيفية بالأبيض والأسود، ليعيد إحياء حقبة الخمسينيات والستينيات، مسلطًا الضوء على نضال كابرال ضد الاستعمار والجوانب الإنسانية في حياته. - يعزز الفيلم الإثارة بتقديم تقارير أرشيفية من الشرطة البرتغالية، كاشفًا عن صراعات وخيانات داخل حركة النضال، مما يضيف تعقيدًا لشخصية كابرال ويوازن بين الشعرية والتاريخ.

جرت العادة في الأفلام الوثائقية، التي تنبري لبورتريهات شخصيات تاريخية، أن تستعرض أهم المحطات والأحداث التي شكّلت مسارها، مع اتخاذ مسافة معينة بإدراج شهادات أشخاص عاصروها، أو لديهم إلمام بها. لعل تفرّد "أميلكار"، للإسباني ميغيل إيك، الفائز بالجائزة الكبرى ـ نزهة الدريسي بالدورة الـ17 (19 ـ 24 يونيو/حزيران 2026) للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير ـ فيدادوك، يكمن في تفادي تقديم الشهادات، وتعويضها بقراءة شعرية في حياة وإرث أميلكار كابرال (1924 ـ 1973)، الزعيم والمفكر الأفريقي الذي قاد نضال تحرير غينيا ـ بيساو (مسقط رأسه) والرأس الأخضر (موطن والديه)، لكنه اغتيل قبل ثمانية أشهر من حصول الدولتين على استقلالهما عن الاستعمار البرتغالي.

بدأ ميغيل إيك الاشتغال على الفيلم منذ زيارته الرأس الأخضر عام 2013، بالتحاور مع أشخاص، وجمعه معلومات عن حياة كابرال، الملقب بلينين الأفريقي بسبب نظرياته الماركسية، ودقته الفكرية الشديدة، واستراتيجيته في تنظيم الكفاح المسلح. اكتشف أن شخصية هذا الثائر، الذي كان مهندساً زراعياً شاباً يجسد حلم قيادة دولتين إلى التحرر والوحدة، لا تزال محط جدل وآراء متباينة بين أفريقيا وأقطاب الغرب.

أول قرار صائب في الإخراج تقديم عصارة هذا البحث، بدل إدراجه على شكل شهادات، إذ يستعرض الفيلم محطات بارزة من حياة كابرال بقراءة مقتطفات من أشعاره وكتاباته السياسية، ونحو 100 رسالة بعثها إلى زوجتيه: ماريا هيلينا رودريغيس، التي التقاها عام 1952 أثناء دراسته بلشبونة، وانفصل عنها عام 1966، وآنا ماريا كابرال، رفيقة دربه في النضال منذ عام 1966 حتى اغتياله. الاختيار الثاني الموفق والحاسم، إرفاق الصوت الداخلي لكابرال بصُور آسرة، تمزج بين سجلات وأنواع فيلمية عدّة، تنصهر كلها لتخلق سيلاً من المناخات والأحاسيس، تسترجع روح حقبة تاريخية التقت فيها غنائية حلم امتلاك الشعوب الأفريقية زمام أمرها، بفظاعة الجرائم التي ارتكبتها قوى الاستعمار والإمبريالية بحق هذه الشعوب.

ثنائية نجح الوثائقي في تملّكها عبر المزج بين صُور ملتقطة بالألوان (مدير التصوير جواو بيدرو بلاسيدو) بواسطة فيلم 16مم لغينيا بيساو والرأس الأخضر المعاصرَين، لكنها نجحت أيضاً بفضل سحر السينما وطاقتها الإيحائية في استدعاء حقبة الخمسينيات والستينيات، وصُور أرشيفية بالأبيض والأسود للحياة في غينيا بيساو إبان الفترة الاستعمارية، تظهر أولى الأشرطة التي وثّقت سعي كابرال إلى خلق وتنظيم صفوف قوات الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC)، فيها يظهر الزعيم معتمراً القلنسوة والنظارات التي عُرف بها، ومنخرطاً في نقاشات مع شبان مقاتلين من الجنسين.

تتوفق خامة شريط 16مم بشعريتها المتأصلة، وطابعها الهاوي، المحيل إلى الأشرطة العائلية، وتركيز ميغيل إيك على التقاط جوانب من طبيعة فردوسية وعذراء لغينيا بيساو، وصلافة الجبال البركانية في الرأس الأخضر، في النفاذ إلى الشعور العميق لكابرال بشرط الرزوح تحت الاستعمار، كما يعبر عنه في قصائده ورسائله بأسلوب يخلط بين دقة وتبصّر مهندس متأثر بالفكر الماركسي، عن الحمولة العنصرية والاستغلالية للاستعمار، ورهافة شاب مغرم يتوق إلى رؤية محبوبته، فيتقاسم معها إحساسه بالوحدة والاغتراب: "إعادة الأفريقي إلى الأرواح لا تعني العودة إلى الماضي. إنها لا تتعلق بالفلكلور أو الرومانسية، بل باستعادة قدرة الشعوب على التعبير عن أنفسها من داخلها. إذا هزمنا الاستعمار من دون التغلب على الخوف والجهل والكراهية، لن نكون حققنا شيئاً"، يكتب كابرال، مُضيفاً: "نضالنا ليس من أجل تحرير الأراضي فحسب، بل من أجل تحقيق إنسانية كاملة".

من خلال شريط صوتي، غني بمؤثرات وموسيقى متوترة تخيّم على الحكي، كإحالة إلى تراجيدية مصير كابرال، يتعزّز جانب الثريلر الحاضر في الفيلم، مرتكزاً أساساً على تقديم تقارير مختارة من أرشيف ملفات الشرطة البرتغالية، التي ذكر فيها أميلكار كابرال (500 تقرير). تقارير يوردها "أميلكار" بكتابة بيضاء على خلفية سوداء وصمت جنائزي، من دون أي تأويل أو قراءة صوتية، ما يجعل وقعها أشدّ على المشاهد، خاصة أن جفاء التقرير البوليسي يتعارض جذرياً مع شعرية الرسائل. كما تجسد التقارير السرية وجهاً آخر أقل مثالية لعملة النضال، قوامه خيانة وفساد وصراعات داخلية، دفعت كابرال إلى اتخاذ قرارات صعبة بحق بعض رفاقه في النضال، مميطة اللثام عن وجه آخر مثير للجدل حول شخصيته.

مونتاج فيدريكو دلبيرو مرحلة فارقة في تجميع شتات "أميلكار" وتشكيله في إيقاع يوازن بين ثلاثة أبعاد: الشعرية المتأملة، تتبّع مسار شخصية مركّبة بحمولتها الفكرية والشخصية، إدراج الأحداث الضرورية، للإحاطة بالموضوع وسياقاته التاريخية، كمؤتمر القارات الثلاث عام 1966.

قبل صوت يذيع خبر اغتيال أميلكار كابرال (20 يناير/كانون الثاني 1973) بطلق ناري، بجانب منزله بجمهورية غينيا المحررة، يورد الفيلم مقطعاً شعرياً له، على خلفية مشهد نسر يحلّق في ربوع جبلية وقت الغروب: "المطر. المطر. المطر الودود الذي لم يهطل بهذه الكثافة منذ زمن طويل. يقولون إن الريف مغطى بالخضرة. وإن الأرض أصبحت اليوم رأساً أخضر بحق". إشارة جميلة إلى أفق التحرر من الاستعمار، الذي أفنى كابرال حياته بانتظاره كمطر طال غيابه، لكن الرجعية الإمبريالية اختطفته قبل أن يشهده بعينيه.

هذا وثائقي يتحمّل مسؤولية النظرة غير الموضوعية، المتأصلة في كل عمل سينمائي، مهما ادّعى الموضوعية. أو أدهى من ذلك، الحياد، ليبلورها في تصوّر مقاربة معقّدة، دام إنضاجها عقداً كاملاً، ارتأت تجنّب قالب البورتريه الاعتيادي عن الشخصيات التاريخية، لتعانق حرية قراءة شعرية.