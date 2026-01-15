أمير المصري في Giant... سيرة نسيم حميد سينمائياً

- يعود أمير المصري بفيلم "Giant" الذي يروي سيرة الملاكم نسيم حميد، حيث يعكس الفيلم تحديات الهجرة والعنصرية في بريطانيا، ويبرز دور المدرب بريندان إنجل في تطوير أسلوب حميد الاستعراضي. - يصف المصري تجربته في الفيلم بأنها محطة فارقة في مسيرته المهنية، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي بذله في التحضير للشخصية، وإلى الدعم الذي تلقاه من الممثل بيرس بروسنان. - حظي الفيلم بإشادات نقدية في بريطانيا وإسبانيا وأيرلندا، وشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مما عزز مكانته كأحد أبرز أفلام السيرة الرياضية لهذا العام.

يعود الممثل المصري ــ البريطاني، أمير المصري (1995)، إلى صالات العرض المحلية بفيلم Giant الذي بدأ عرضه في مصر قبل أيام، بعد جولة عرض أوروبية ناجحة. ويقدّم الفيلم سيرة الملاكم البريطاني من أصل يمني نسيم حميد، أحد أبرز الأسماء في وزن الريشة خلال تسعينيّات القرن الماضي.

يقول أمير المصري لـ"العربي الجديد" إنّ عودته إلى الجمهور في بلده بهذا العمل تحمل له معنى خاصاً، ليس لكون الفيلم خطوة نوعية في مسيرته العالمية فحسب، بل أيضاً لأن مشاهدته وسط الجمهور المحلي منحه إحساساً بالثقة والانتماء. يوضح المصري أنه بذل جهداً كبيراً في التحضير والأداء، وأنّ تفاعلات الجمهور المصري في العرض الخاص أكّدت له أهمية أن تُروى هذه السيرة في سياق سينمائي محترف.

يشير إلى الدور المحوري الذي لعبه الممثل البريطاني بيرس بروسنان خلال التصوير، سواءً على مستوى الدعم الفني أو الإنساني. فقد تعرّض المصري لإصابة في أحد المشاهد، وكان بروسنان، وفق تصريحاته، حريصاً على تشجيعه وتنبيهه للاعتناء بصحته. ويصفه بأنه فنان منضبط لا تتبدّل بساطته، رغم المكانة الكبيرة التي يحتلها في الصناعة العالمية.

وفي ما يخصّ التحضيرات لتجسيد شخصية نسيم حميد، يكشف المصري أنه كان أمام مهمة ضاغطة زمنياً، إذ لم يكن لديه سوى شهر واحد للتدريب المكثّف على أداء الملاكم، ما تطلّب ساعات يومية طويلة من التمارين، ويقول إنّ معرفته المبكرة بنسيم حميد، وإعجابه به منذ الطفولة، كانا دافعاً أساسياً لتجاوز الصعوبات، مضيفاً أن تقديم شخصية بوزن وتاريخ "الأمير نسيم" كان مساحة اختبار حقيقية لقدراته الجسدية والتمثيلية.

يلفت المصري إلى أنّ Giant يشكّل أول بطولة تجارية عالمية له، مؤكداً أن هذه التجربة محطة فارقة في مساره المهني، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع ذات الأساس الواقعي أو السير الذاتية. ويذكر أنّ انجذابه لهذا النوع من الأعمال يعود إلى ما يتطلبه من بحث عميق وتقمص معقّد، مشيراً إلى تجربته السابقة في تجسيد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد (1929 - 2023) في الموسمَين الخامس والسادس من المسلسل البريطاني الشهير "التاج" (The Crown).

يتناول الفيلم رحلة نسيم حميد منذ طفولته، مروراً بتحديات الهجرة والعنصرية في بريطانيا، ووصولاً إلى علاقته الوثيقة بمدرّبه الأيرلندي بريندان إنجل، الذي لعب دوراً محورياً في صياغة أسلوبه الاستعراضي داخل الحلبة. ويشارك في الفيلم إلى جانب المصري كل من بيرس بروسنان وتوبي ستيفنز وأريان ناك وكاثرين داو بليتون.

حظي Giant، من إخراج البريطاني روان أثالي، بإشادات نقدية في بريطانيا وإسبانيا وأيرلندا، وشارك في الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ما عزّز حضوره واحداً من أبرز أفلام السيرة الرياضية لهذا العام.

نسيم حميد أحد أبرز أساطير الملاكمة في تاريخ وزن الريشة. وُلد في 12 فبراير/شباط 1974 في إنكلترا لعائلة يمنية مهاجرة. وبدأ مسيرته الاحترافية عام 1992 واستمر حتى عام 2002، حقق خلالها العديد من الألقاب العالمية، من بينها بطولة منظمة الملاكمة العالمية بين عامَي 1995 و2000.