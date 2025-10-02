"أمير الحرب"... هاواي على منحدر بركاني

- مسلسل "أمير الحرب" على آبل تي في يقدم تجربة بصرية مذهلة، يروي قصة توحيد جزر هاواي في القرن الثامن عشر من منظور السكان الأصليين، بمشاركة جيسون موموا في التأليف والإخراج والبطولة. - يمزج المسلسل بين الفولكلور المحلي والدراما الملحمية، مع مشاهد أكشن ومعارك دموية، ويتناول الصراعات بين الممالك في هاواي، العلاقات الكويرية، ودور النساء، وتأثير الاستعمار الغربي. - رغم الجماليات البصرية، يعاني المسلسل من معالجة سطحية للشخصيات، وينتهي بنهاية مشوّقة تفتح الباب لإنتاج جزء ثانٍ.

عندما يتسابق ملك هاواي المستقبلي كاميهاميها (كاينا ماكوكا) ووزير حربه الجديد ومستشاره السياسي كايانا (جيسون موموا) على منحدر بركاني على زلّاجات خشبية، أمام خلفية حالمة، تُقدّم تجربة بصرية باهرة حقاً. يلخصّ المشهد أسلوب المسلسل الجديد لمنصة آبل تي في، "أمير الحرب" (Chief of War)، الدائرة أحداثه في أواخر القرن الثامن عشر، ويروي قصّة بداية استعمار جزيرة هاواي.

تدور أحداث هذه القصّة خلال توحيد جزر هاواي في القرن الثامن عشر، وتُرى من منظور السكان الأصليين. ينضمّ أمير حرب هاواي، المحارب كايانا (موموا)، إلى حملة دموية لتوحيد الجزر المتحاربة ومحاولة إنقاذها من خطر الاستعمار الغربي. يُحوّل جيسون موموا فولكلور هاواي لملحمةً تلفزيونية طموحة تنافس "صراع العروش" (Game of Thrones). هناك لحظات عنف آسرة وميلودراما مُرضية. لكن ما يبدأ مشروعاً طموحاً، يتحوّل عملاً تقليدياً، أشبه بتلك الملاحم متقنة الإنتاج التي قد تتذكرها بشغف إذا شاهدتها في صغرك. مسلسل ذو إيقاع بطيء، ومجموعة من الشخصيات السطحية في الغالب، ورغبة مُلحّة في تكرار الأفكار القليلة نفسها، لكن مَشاهد الأكشن لافتة وباهرة، فنرى المعارك التي شكّلت الولاية الأميركية الخمسين.

هاواي مكانٌ ساحرٌ من جوانب متعددة، وليس فقط من منظور سياحي؛ فهي جزر لها عمقها الثقافي والتاريخي، وموقعها الجغرافي الفريد ومناظرها الطبيعية الخلّابة. وتملك الآن، إضافة إلى ذلك، نوعاً من التاريخ الرسمي، إلى حدٍّ ما، لأحد أهمّ أحداث تاريخها: حروب توحيدها بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر. حالياً، يُستغلّ تراث هاواي التاريخي في صناعة السينما. تروي سلسلة أفلام التحريك "موانا"، من إنتاج "ديزني"، قصّة خيالية مُلهمة عن الأرخبيل. ويجري العمل على إنجاز فيلم مُقتبس منها. من ناحية أخرى، لا يستند مسلسل "أمير الحرب" إلى أحداث تاريخية حقيقية فحسب، بل صُوّر أيضاً بلغة هاواي، في سابقة فريدة. قبل أربع سنوات، وجدت دراسة أن سكّان جزر المحيط الهادئ (من بولينيزيا إلى هاواي) تحديداً لا يُمثَّلون تمثيلاً كافياً في صناعة الأفلام في الولايات المتحدة، على عكس أي فئة أخرى. هذا الوضع آخذ في التغيّر. إلا أن "أمير الحرب" يحمل في طيّاته مهمّة سياسية في زمنٍ يتسم بنهجٍ قمعي متزايد للتنوّع في الزلايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

"أمير الحرب"، الذي شارك في تأليفه وكتابته وإخراجه (جزئياً) وبطولته الممثل جيسون موموا، المولود في هونولولو، يُحاول أن يقترح قصة تاريخية ملحمية كلاسيكية، ممزوجة بسلسلة من المعارك واللقطات الموروثة من "صراع العروش". يقضي بطل "أكوامان" معظم الحلقات الأولى عارياً تقريباً، وبينما يُمثّل هذا جزءاً من "واقعية" ذلك العصر، بما في ذلك استخدام لغة هاواي، فمن الطبيعي أن نعتبره أيضاً جزءاً من "التسويق" للمسلسل. لكن "أمير الحرب" يتجاوز الانطباع الأول بأنه مسلسل درامي ملحمي عن أناس جميلين شبه عارين على جُزر فردوسية، إذ سرعان ما تبدأ الصراعات بين الممالك المختلفة، حيث كانت كلّ جزيرة من جزر هاواي الأربع يحكمها زعماء وقبائل مختلفة آنذاك، ويصبح كل شيء دموياً ومتوتراً، بل ومربكاً بعض الشيء.

في مقاربته الصراعات الحربية بين العائلات الأرستقراطية والملكية في الأرخبيل، يحاول هذا المسلسل، الفخم إنتاجياً والمذهل بصرياً، ذو التسع حلقات، تقديم نفسه بوصفه "صراع العروش" في المناطق الاستوائية للمحيط الهادئ. غير أن "أمير الحرب" لا يُضاهي بأي حال من الأحوال التعقيد الدرامي والاجتماعي والسياسي لقصة جورج آر. آر. مارتن الشهيرة. يتوه المسلسل كثيراً في جماليات الرجال ذوي العضلات، مع وفرة من الوشوم الأنيقة والمعارك الدموية، التي تبلغ ذروتها في حمّام دماء يختتم أحداث العمل الدرامي.

وعلى الرغم من جماليات الحرب الوحشية، فإن المسلسل يتناول أيضاً علاقات كويرية بين الرجال، إذ كانت شائعة في هاواي، ويقدّم نساء يشاركن في المداولات السياسية، وكذلك في القتال في سياق الصراعات العسكرية المستمرة للعائلات الأرستقراطية في هاواي. يلعب استعمار هاواي دوراً أيضاً. بعد أن أصبح جيمس كوك أول أوروبي يطأ هاواي عام 1778 (وعُرف سابقاً بـ"الاكتشاف")، بدأت السفن الشراعية بالظهور في أفق مجموعة الجزر في ثمانينيات القرن الثامن عشر. حتى أن كايانا ينطلق في رحلة مع الأوروبيين إلى ألاسكا والصين والفيليبين، حيث يشتري بنادق لحملة كاميهاميها، الذي كان ملكاً عظيماً وحّد الجزر خلال فترة الاستعمار. كاميهاميها، المنتصبة تماثيله في هاواي، زعيمٌ مستقيم أخلاقياً، على النقيض تماماً من خصومه الذين يُصوّرهم المسلسل مرضى نفسيين وأشراراً.

الأدوار المتناقضة للشخصيات الرئيسية يُتطرَّق إليها هنا، ولكن للأسف لا تُستكشف بالكامل في قصّة مليئة بالإثارة، لكنها للأسف مُعدّة بطريقة مسطّحة، بصورٍ مناسبة للإعلانات، بإمكانها تكوين كتالوغ لطيف لا يؤذي أحداً.

بما أن القصة برمّتها تنتهي بنهاية مشوّقة، وصداقة كايانا وكاميهاميها، التي صُوّرت بسلاسة مفرطة، تحوّلت لاحقاً إلى عداءٍ علني، وهو ما لم يتناوله المسلسل، فإن إنتاج جزء ثانٍ شبه حتمي. لكن حدوث ذلك مشكوك به، نظراً إلى تخفيض جميع شركات البثّ ميزانيات إنتاج المسلسلات حالياً.