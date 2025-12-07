"أمهات صغيرات": عودة إلى الطفولة والفقر والعنف الأسري

- الأخوان جان بيير ولوك داردن هما مخرجان بلجيكيان بارزان في السينما الواقعية الإنسانية، حيث يركزان على حياة المهمشين في المجتمع الرأسمالي من خلال 21 فيلماً، مما جعلهما من أبرز الأسماء في السينما البلجيكية والعالمية. - فيلمهما الجديد "أمهات صغيرات" (2025) يعكس تطوراً في أسلوبهما نحو السرد متعدد الشخصيات، حيث يتناول قضايا مثل الإدمان والعنف الأسري، وحصل على جوائز في مهرجان كان. - يتميز أسلوبهما بالكاميرا المحمولة والأصوات الطبيعية، مع التركيز على قضايا الفقر والمرأة، مما أكسبهما السعفة الذهبية مرتين.

يظل الأخوان جان بيير ولوك داردن اسماً مهمّاً في الواقعية الإنسانية السينمائية، وظاهرة فريدة تستحق الدراسة والتحليل. هذان المخرجان البلجيكيان اللذان يعملان كياناً فنياً واحداً، تمكنا على مدى ما يقارب خمسة عقود من خلق عالم سينمائي متماسك يحمل بصمة فنية واضحة ورؤية إنسانية عميقة، وما زالا ملتزمين برصد حياة المهمشين والمهمشات في ضواحي بلجيكا الصناعية. من خلال إخراجهما لما يقارب 21 فيلماً بين الوثائقي والروائي (وإنتاج أكثر من 90 فيلماً)، نسج الثنائي حكاية مستمرة عن المهمشين والمقهورين في المجتمع الرأسمالي المعاصر.

بعد غياب، ها هما يعودان هذا العام بفيلمهما الجديد "أمهات صغيرات" (Young Mothers) الذي نال جائزة أفضل سيناريو وجائزة لجنة التحكيم المسكونية في مهرجان كانّ، مؤكدين أن السينما الاجتماعية لا تزال قادرة على لمس شغاف القلب واستفزاز الفكر في آن.

يمثل "أمهات صغيرات" (2025) عودة إلى موضوع الطفولة والأمومة مع تطور في الأسلوب نحو السرد متعدد الشخصيات. يقدم الفيلم الذي عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2025، قصة خمس مراهقات يعشن في ملجأ للأمهات الصغيرات في مدينة لياج البلجيكية، إذ يحاولن التعامل مع تحدي الأمومة المبكرة في ظل ظروف معيشية ونفسية وأُسرية صعبة. العمل من بطولة مجموعة من الممثلات الشابات بعضهن في أولى تجاربهن السينمائية، ما منحه نضارة ومصداقية لافتة. جيسيكا (أدّت الدور بابيت فيربيك) حامل في نهاية شهرها التاسع، وتصر على مقابلة أمها البيولوجية التي تخلت عنها في طفولتها، محاولةً فهم أسباب هذا التخلي، بينما تستعد هي نفسها لأن تصبح أماً. بيرلا (لوسي لارويل) تحلم ببناء عائلة مع روبن، والد طفلها الذي خرج توّاً من دار إصلاح الأحداث لكنه يرفض تحمل المسؤولية. أريان (جاناينا هالوي فوكان) ذات الخمسة عشر ربيعاً فقط تريد وضع طفلتها للتبني رغبة منها في كسر دائرة العنف والإهمال التي عاشتها مع أمها المدمنة. جولي (إلسا هوبن) تحاول مع صديقها ديلان، وهما من مدمني المخدرات السابقين، بناء حياة جديدة لابنتهما. بينما تمثل نعيمة (ساميا حلمي) بصيص الأمل فهي على وشك مغادرة الملجأ لتبدأ حياة مستقلة.

اللافت في الفيلم هو التحول في أسلوب داردن من التركيز على بطل أو بطلين إلى بناء فيلم جماعي متعدد الشخصيات. هذا ما منح "أمهات صغيرات" غنى وتنوعاً في وجهات النظر. التعدد هنا لا يشتت المشاهد بل يثري التجربة، إذ تتداخل حكايات الشخصيات بخفة وبراعة معطية صورة شاملة عن تحدي الأمومة في سن المراهقة.

تظهر براعة الأخوين داردن في كتابة الحوار؛ فنتابع حواراً مقتضباً وعميقاً يعبِّر عن الشخصيات من خلال كلمات بسيطة. مشهد كتابة أريان رسالة لابنتها لتقرأها عندما تكبر، أو طلبها من الوالدين بالتبني أن يعلما ابنتها العزف على آلة موسيقية، لحظات تمس القلب من دون أن تسقط في العاطفة الرخيصة.

يناقش "أمّهات صغيرات" أيضاً قضايا اجتماعية شائكة من خلال حكايات الشخصيات: الإدمان والعنف الأسري والفقر والبطالة وصعوبة الاندماج الاجتماعي. لكنه يفعل ذلك من دون وعظ أو إصدار أحكام. الملجأ في الفيلم هو البيئة، أي المساحة الآمنة في عالم قاس، إذ تجد فيها الشابات الدعم والتفهم من العاملات والاختصاصيات، وكذلك بعضهن من بعض. مشاهد الطبخ الجماعي وتبادل الرعاية للأطفال تظهر كيف يمكن للتضامن النسائي أن يكون مصدر قوة في مواجهة الظروف الصعبة.

"أمهات صغيرات" هو تأمل في الكرامة الإنسانية وقدرة الإنسان على النهوض حتى من بين الأنقاض، وهو إضافة نوعية لمسيرة الأخوين داردن يؤكدان من خلاله أن السينما الجادة لا تزال قادرة على لمس وجداننا وتذكيرنا بإنسانيتنا المشتركة.

انطلقت رحلتهما في سبعينيات القرن الماضي من خلال الأفلام الوثائقية التي أرست الأساس لفلسفتهما الفنية، "السيقان الشائكة" (1978) و"رحلة الأمل" (1979) و"لكي تنتهي الحرب، يجب أن تتداعى الجدران" (1980). أعمال مثلت ثلاثية وثائقية عن المقاومة والنضال العمالي. هناك، بدأ اهتمامهما بالطبقة العاملة والذاكرة الجمعية. الأفلام الوثائقية المبكرة كانت استكشافاً للذاكرة والمعنى، إضافةً إلى تسجيلات تاريخيّة ذاتية، كما ظهر في فيلم "جوناثان" (1983) الذي قدّم بورتريهاً للكاتب المسرحي جان لوفيه، إذ بدأت ملامح الاهتمام بالشخصيات المعقدة والفضاءات الحضرية تتبلور.

شكل فيلم "فالسش" (1987) نقطة تحول مهمة في مسيرتهما، لكنها لم تكن ناجحة فنياً، هذا العمل السوريالي البعيد عن الواقعية التي اشتهرا بها لاحقاً، كان تجربة ضرورية للوصول إلى الصوت السينمائي المميز. أما "أفكر فيكم" (1992) فكان الفشل الذي قادهما إلى إعادة اختراع نفسيهما، حينها شعرا أنهما فقدا السيطرة على رؤيتهما الفنية.

في "الوعد" (1996)، وجد الأخوان داردن صوتهما الحقيقي. هذه القصة عن الصبي إيغور ووالده الذي يستغل المهاجرين غير الشرعيين حدّدت معالم عالمهما السينمائي: الكاميرا المحمولة والأماكن الحضرية الصناعية والشخصيات التي تتأرجح على حافة الهاوية والصراع الأخلاقي في عالم لاأخلاقي. في "روزيتا" (1999) الذي نال السعفة الذهبية، جسّد أداء إيميلي ديكين المذهل غضب روزيتا وإصرارها، مروراً بـ"الطفل" (2005) الذي نال بدوره السعفة الذهبية أيضاً، ما جعلهما من بين القلائل في تاريخ المهرجان الذين حصلوا على هذه الجائزة مرتين. في كل أعمالهما، تظهر النساء الفقيرات شخصيات رئيسية تحاول أن تحافظ على كرامتها في عالم قاسٍ لا يرحم.

تميز أسلوب داردن بالكاميرا المحمولة التي تلاحق الشخصيات كأنها ظل لها، غالباً من خلف الرأس والرقبة، ما يخلق إحساساً بالحميمية والتوتر. الغياب شبه الكامل للموسيقى التصويرية والاعتماد على الأصوات الطبيعية والتصوير في فضاءات مثل الضواحي الصناعية والمصانع المهجورة والمساكن المتواضعة، كل هذه العناصر تشكل استراتيجية واقعية متقشفة ترفض التصنع.

يمثل الفقر في أعمال داردن شخصية رئيسية ليس مجرد خلفية، إنه قوة محركة للصراع ومحك للاختيارات الأخلاقية. في "توري ولوكيتا" (2022) نرى كيف يدفع الفقر والهجرة مراهقين إلى عالم الجريمة والاستغلال، بينما في "الفتاة المجهولة" (2016) يصبح الفقر سبباً لغياب الهوية والانتماء.

تشكل المرأة محوراً أساسياً في أعمال داردن، فهي غاضبة وحزينة تصارع الدنيا وتبحث عن نفسها في مجتمع لا يعترف بكرامتها. من روزيتا التي ترفض أن تصبح مثل أمها الكحولية إلى ساندرا في "يومان وليلة" (2014) التي تخوض معركة وجودية لإنقاذ وظيفتها إلى لورنا في "صمت لورنا" (2008) التي تبحث عن الفداء من خلال تبني قضية إنسانية. النساء في أفلام داردن محبوسات في إطار الكاميرا لكنهن يرفضن الانكسار، إنهن يجسدن الشجاعة الصرفة ويقاومن الظلم اليومي الاجتماعي والاقتصادي ويقدمن نموذجاً للكرامة الإنسانية في وجه القسوة. في فيلم "الفتى أحمد" (2019) تناول الثنائي موضوع التطرف الديني لدى مراهق مسلم، ممثلاً استمرارهما في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.

ساهم حارسا ضمير السينما الأوروبية في وضع السينما البلجيكية الناطقة بالفرنسية على الخريطة العالمية، ليصبحا مدرسة سينمائية قائمة بذاتها ومؤثرين في أجيال من المخرجين الشباب في بلجيكا وأوروبا. مثّلا استثناءً في المشهد السينمائي العالمي، من خلال التزامهما برصد حياة المهمشين وإصرارهما على أسلوب واقعي متقشف وإيمانهما بقدرة السينما على استفزاز الضمير الإنساني.