"أمم" تتذكر يوسف فهدة: مبتكر ومجرِّب تقني

- يُنظِّم "مركز أمم - دي أند آر" معرضاً سينمائياً يستكشف حياة يوسف فهدة وإرثه، مع التركيز على استديوهات بعلبك وصناعة الأفلام في لبنان، ويُبرز دور فهدة كمخترع عدسة "ليبانوسكوب" وتأثيره في السينما اللبنانية والشرق الأوسط. - يُقدّم المعرض بقايا محفوظة من أرشيفات الأفلام، مُعتمداً منهجاً أثرياً لكشف آثار وأسماء طُمست عبر الزمن، مُسلطاً الضوء على الأفراد والممارسات التي ساهمت في تشكيل السينما بالمنطقة. - يُفتتح المعرض في 9 فبراير 2026، برعاية أيمن نحلة، ويُبرز توتر بين الآثار وصانعيها، مُعيداً إحياء سيرة يوسف فهدة وأعماله السينمائية المفقودة.

يُنظِّم "مركز أمم - دي أند آر" نشاطاً سينمائياً، "يستكشف حياة يوسف فهدة وإرثه واستديوهات بعلبك، وصناعة الأفلام في لبنان"، كما في بيان للمركز، يضيف أن المخرج فهدة "مخترعُ عدسة "ليبانوسكوب"، وشخصية تتيح حياتها وأعمالها تتبعاً مُعمّقاً لصناعة السينما، فضلاً عن الديناميكيات السياسية والاجتماعية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".

يُقدّم النشاط بقايا محفوظة من أرشيفات الأفلام، "لا بصفتها مواد تُرمَّم، أو يُعاد بناؤها بالكامل، بل بوصفها آثاراً يُنقَّب عنها". هذه الأعمال تتبنّى منهجاً أثرياً، "كاشفة عن إيماءات وشظايا وأسماء طمسها الزمن، أو الظروف، أو السلطة". وما يتبلور من هذه العملية "ليس ظلال الأفلام المفقودة فحسب، بل حضور ممارسات وأفراد أدّوا دوراً محورياً في تشكيل السينما في لبنان والشرق الأوسط، ومع ذلك يظلّون غائبين إلى حدّ كبير عن التاريخ الرسمي".

هذا النشاط يتمثّل بمعرض "يوسف فهدة، قصة من استديوهات بعلبك"، برعاية أيمن نحلة، يُفتتح اليوم الاثنين، في التاسع من فبراير/شباط 2026، في الهنغار التابع لقسم التوثيق والبحث في جامعة أمم، بحارة حريك (الضاحية الجنوبية لبيروت).

يستكشف العمل الفني الأرشيفي هشاشة المعنى وعمقه، ذاك الكامن في بقايا الأفلام المحفوظة، مع التركيز خاصة على الأعمال الرائدة والأفلام المفقودة التي لم تُستكمل: "بدلاً من محاولة إعادة بناء هذه الأفلام بالكامل، ينخرط العمل في عملية تنقيب أثرية، كاشفاً عن آثار وإيماءات وأسماء ممحوّة أو مدفونة، مصادفة أو عن قصد، في طيات التاريخ". وعبر فحص دقيق لهذه الشظايا، "يبرز توتر بين الآثار وصانعيها. لا يقتصر ما يظهر على الأعمال المفقودة فحسب، بل يشمل أيضاً أفراداً وممارسات أدّت دوراً محورياً في تطور السينما في الشرق الأوسط، المُستبْعَدة غالباً من الروايات التاريخية السائدة".

في هذا السياق، لا يصبح الأرشيف "مجرّد مكان للحفظ، بل فضاءً لإعادة الإحياء والصياغة"، فالعمل يتناول "المواد الأرشيفية بصفتها وسيلة لاستعادة سيرة مُجزّأة، جامعاً بين حياة مخرج سينمائي وممارساته وخياله، تبقى من وجوده اليوم صورٌ غير مكتملة، وبكرات تالفة، وملاحظات هامشية، وإشارات متفرقة".

يُذكر أن تطوير هذا العمل الأرشيفي يجري حالياً برعاية قسم التوثيق والبحث في جامعة الشرق الأوسط وأفريقيا، بإشراف أيمن نحلة وبحثه (تصميم الملصق لألفريد طرازي. تمويل صندوق سفراء الحفاظ على التراث الثقافي، التابع لوزارة الخارجية الأميركية).

يوسف فهدة أحد رواد السينما العربية الذين طواهم النسيان. مخرج سينمائي مبتكر ومُجرّب تقني في خمسينيات القرن الـ20. فيلمه "في الدار الغريبة" (1958)، المُصوّر بتقنية 35 ملم بالأبيض والأسود، يروي قصة عن الرغبة والخوف والجريمة، تدور أحداثها على خلفية غرق سفينة ساحلية. يتتبع صياداً مُشوّهاً، وامرأة غامضة، ومجرماً هارباً، ناسجاً سرداً مُشوقاً وجذّاباً: "بإنتاجه في ظروف استثنائية، يبقى الفيلم وثيقة نادرة، تُجسّد الاستقلالية الجذرية في بدايات صناعة السينما اللبنانية".