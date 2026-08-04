أمل عرفة تخوض أولى تجاربها في الدراما السعودية بمسلسل "ليل خرمس"

- انضمت الممثلة السورية أمل عرفة إلى الدراما السعودية لأول مرة من خلال مسلسل "ليل خرمس"، مما يعكس التعاون المتزايد بين السعودية وسوريا في مجال الدراما. - المسلسل من تأليف محمد شمس وإخراج معتز حسام، ويجمع عرفة مع هدى حسين في عمل تشويقي من عشر حلقات، يبدأ تصويره في أبوظبي قريباً. - يعكس هذا التعاون رغبة في تعزيز العلاقات الفنية بين البلدين، ويأتي ضمن جهود رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ لتعزيز التعاون الدرامي بين الرياض ودمشق.

تنضمّ الممثلة السورية أمل عرفة إلى الدراما السعودية للمرة الأولى، من خلال مسلسل "ليل خرمس"، في خطوة تعكس اتساع التعاون الفني بين السعودية وسورية خلال الفترة الأخيرة. وقالت عرفة لـ"العربي الجديد" إنها تستعد للمشاركة في مسلسل سعودي عنوانه "ليل خرمس"، من تأليف الكاتب البحريني محمد شمس، وإنتاج علي العلي (شركة العدسة اللامعة)، وإخراج المصري معتز حسام.

ويجمعها العمل للمرة الأولى مع الممثلة هدى حسين، في مسلسل من عشر حلقات يبدأ تصويره مطلع الشهر المقبل في أبوظبي. وأضافت أن العمل ينتمي إلى الدراما التشويقية والتحقيقات، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة ستكشف قريباً أسماء بقية الممثلين المشاركين في المسلسل.

وصرّحت أمل عرفة بأن هذه المشاركة تمثل تحدياً جديداً ينقلها إلى عالم الدراما الخليجية التي أثبتت حضورها واتّساع قاعدة متابعيها في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تعزيز روح التعاون الفني.

من جانبه، قال المنتج علي العلي: "لأول مرة، وفي خطوة تُعد الأبرز كمفاجأة في الدراما الخليجية، نعلن انضمام الممثلة السورية أمل عرفة إلى بطولة المسلسل السعودي (ليل خرمس)، إذ تجتمع للمرة الأولى مع الفنانة القديرة هدى حسين، في عمل نأمل أن يكون على قدر التوقعات"، وتشير المعلومات إلى أنّ المسلسل سيُعرض قبل نهاية العام الحالي.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعل متابعون سعوديون مع مشاركة أمل عرفة في "ليل خرمس"، مهنئين إياها بالعمل، ووصف بعضهم هذه المشاركة بأنها "حلم" بالنسبة إليهم، لما تمثله عرفة في ذاكرة الجمهور السعودي، إلى جانب هدى حسين.

ويأتي انضمام أمل عرفة إلى الدراما السعودية في سياق تعاون سعودي سوري متصاعد في مجالَي الدراما والإنتاج، وهو تعاون أراده رئيس الهيئة العام للترفيه تركي آل الشيخ قبل عام، وتُوّج في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلقاء جمعه مع عدد من الممثلين السوريين في الرياض، أعقبته سلسلة من القرارات التي عزّزت التعاون بين الرياض ودمشق على صعيد الدراما السورية، كما يتجلى هذا التعاون في الإنتاجات السعودية للأعمال التركية المعرّبة، التي تستقطب عدداً كبيراً من الممثلين السوريين لأداء أدوار البطولة.

وفي فبراير/شباط الماضي، عُرضت ثلاث مسرحيات سورية ضمن فعاليات موسم الرياض، هي: "ولادة مبكرة" من بطولة أيمن زيدان وسوزان نجم الدين ومحمد حداقي، و"سمن على عسل" من بطولة معتصم النهار وجومانا مراد وأيمن رضا وشكران مرتجى وهيا مرعشلي، و"عرس مطنطن" من بطولة قصي خولي.