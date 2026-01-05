"أمروم" فاتح أكين: أطروحة سياسية ببراعة سينمائية

- جزيرة أمروم في بحر الشمال بألمانيا لها تاريخ طويل منذ العصر الحجري الحديث، وكانت موطنًا للتيوتون وصائدي الحيتان. في عام 1945، نشأ الفتى ناننينغ في ظل غياب والده وتأثير والدته الوطنية، مما جعله يتساءل عن طبيعة النازية. - فيلم "أمروم" من إخراج فاتح أكين وسيناريو هارك بوم، يعرض رحلة نضوج ناننينغ في نهاية النازية، ويمزج بين الخيال والفولكلور بمنظور سياسي حاد، مع تصوير سينمائي رائع لكارل والتر ليندنلوب. - يُعرف فاتح أكين بتنوع أعماله، ويصور "أمروم" رحلة نضوج ناننينغ وسط شخصيات فريدة، مع صور ريفية جميلة تعكس موهبة ارتجالية لعقل شاب، مما يجعل الفيلم تجربة سينمائية غنية ومُلهمة.

أمروم جزيرة صغيرة معزولة في ألمانيا، في بحر الشمال. موجودة هناك منذ العصر الحجري الحديث. من أوائل الأماكن التي استوطنها التيوتون، ونشأت فيها أجيال من صائدي الحيتان. إنها، كما يمكن القول، مكان ألماني أصيل.

هناك، عام 1945، في آخر الحرب العالمية الثانية، نشأ ناننينغ (12 عاماً). فتى أشقر ملائكي، شقيٌّ لكنه رقيق في الوقت نفسه. يحاول، في المساحة الصغيرة المتاحة أمامه، تعلُّم أسرار الطبيعة والحياة والمجتمع البشري. والده مفقود، وأمّه تغرس فيه الروح الوطنية، ويغضب عندما ينقلب البعض على نظام الرايخ الثالث، ويبكي بحرقة عند سماعه خبر وفاة الفوهرر. تيسا (ديان كروغر، الممثلة المفضّلة لأكين منذ "من العدم"، عام 2017، بدورٍ صغير لكنه حاسم) فلاحة مجنونة، تبكي نهاية الحرب المروّعة والظالمة. الأطفال البولنديون، الذين وصلوا إلى القرية لتوّهم للاستقرار فيها، نحيفون وكئيبون. لقريبها البحّار قصص يرويها عن ماضي عائلة ناننينغ وحاضرها. كلّ ما يريده الصبي الصغير رضا والدته. لكن صُوراً وأحاديث متفرّقة جعلته يشكّ في أن النازية ربما ليست أمراً جيداً.

فيلم أطفال للمشاهدين الصغار والكبار، من إخراج فاتح أكين، في مناخ مختلف تماماً، لكن بالرقّة نفسها الحاضرة في "وداعاً برلين" (2016). إذا كانت هذه قصّة نضوج، فالجمع بين نهاية النازية وازدهارها الحالي في ألمانيا والعالم أجمع ليس مصادفة إطلاقاً. بأسلوبٍ أخلاقي، يذكّر بـ"الشريط الأبيض" (2009) لميشائيل هانيكه، يربط أكين بين البراءة والنظرة الأولى للشرّ، والطريقة الخفيّة التي تُشكّل بها تعاليم (بل عقيدة) الأمّ والوطن والتقاليد وعياً لعقول صغيرة، لا تقدر على مقاومتها.

في الوقت نفسه، "أمروم"، المعروض أولاً في حفلة خاصة بالدورة 78 (13 ـ 24 مايو/أيار 2025) لمهرجان "كانّ") تجربة آسرة. كتبَ السيناريو الممثل والمخرج والمنظّر السينمائي هارك بوم (1939 ـ 2025)، مُرشد / معلّم أكين، والمتعاون الدائم مع راينر فاسبيندر، الذي كثيراً ما تُقارن أعمال أكين به. عندما أدركَ بوم أنه لن يملك وقتاً لإنجاز الفيلم، عهدَ بنصّه إلى فاتح، الذي درسَ وبحثَ وحلّلَ أفكاره وجمالياته، ليُحاكي الفيلم رؤية مُبدعه الأصلي. النتيجة؟ فيلم يجمع بين الخيال والفنتازيا والفولكلور، بمنظورٍ سياسي حادّ، وقسوة مألوفة من أفلام الطفولة والأطفال، مع تعمّق تدريجي في الأحداث، يُبقي الاهتمام حيّاً، وتصوير سينمائي رائع لكارل والتر ليندنلوب، يوازن ببراعة بين الغنائية والواقعية. كلّ هذا في فيلمٍ سهل الهضم، رغم القضايا الشائكة التي يتناولها، ومؤثرٌ للغاية، يترك أثراً عميقاً في النفس.

لا يُعرف عن فاتح أكين التزامه ثيمة واحدة. من فيلم الطريق الصيفي الخفيف، "في يوليو" (2000)، إلى فيلم الرعب المزعج عن قاتلٍ متسلسل "القفاز الذهبي" (2019)، وبينهما فيلم جريء مع سيبيل كيكيلي ("على الحائط"، 2004) وآخر مع ديان كروغر في دور ملاك منتقم، لا يستسلم أكين أبداً لميلانكوليا مفرطة، بل يُبقي أعماله في حركة دائمة، مانحاً إياها مساحة للتنفس. أفلامه تنبض بالحيوية، و"أمروم" خاصة. في هذا التكريم العميق لمعلّمه ومرشده وصديقه، ابتكر مغامرة آسرة، لا تخلو من الهموم، ومؤثّرة في الوقت نفسه، لا تتجاهل التاريخ أبداً.

يصوّر الفيلم رحلة نضوج طفل، من نظرة حالمة للعالم إلى اتخاذ قرارات حاسمة، وصولاً إلى مشروع للبقاء والتعاطف. شخصيات "أمروم" فريدة ومميّزة: صيّادون متمرّسون في الحياة. مزارعون متمرّدون، لكنهم طيبو القلب. ناجون، متطلّعون إلى المستقبل، يدركون أن الحرب ظاهرة لن تُشكك أبداً في قدرتهم على الاستمرار، حتى إن كلّفهم ذلك ترك كلّ شيء وراءهم. وسط هذا التوتر، يخوض ناننينغ (جاسبر بيلربك) المندفع رحلة عبر منعطف تاريخي هامّ، ليبدع متاهة تخصّه، مُصمَّمة بعناية، ومُخفّفة من قسوتها، مقابل حفنة من العسل، مليئة بالأمثلة والتجارب والحكمة الحياتية، التي لا تظهر في البداية على حقيقتها.

"أمروم" زاخر بخفّة ووقار. مُغلّفٌ بصُور ريفية جميلة لبقعة وعرة من الرمال والطين والتراب، لكنها صادقة في جوهرها. وصفه بالتراجيكوميدي تبسيط مُخلّ. إنه أقرب إلى موهبة ارتجالية لعقل شابّ لامع، يرى كل شيء تقريباً بمنظور مختلف ومنعش، كأن الحنين والذكريات ضروريان للتطلّع إلى المستقبل بثقة، مهما كانت الظروف. في هذه الحالة، نحو حياة مبهرة ومُرضية، كحياة هارك بوم.