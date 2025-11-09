"أمازون" تطلق أداة ترجمة كتب بالذكاء الاصطناعي

- أطلقت أمازون خدمة "كيندل ترنسليت" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين المؤلفين من ترجمة كتبهم ونشرها بلغات متعددة بسرعة ودون الحاجة لمترجمين، مما يسهل الوصول إلى جماهير جديدة. - الخدمة متاحة حالياً في المرحلة التجريبية عبر "كيندل دايركت بابليشينغ"، وتدعم الترجمة بين الإنكليزية والإسبانية، وبين الألمانية والإنكليزية، مع مراجعة تلقائية لضمان دقة الترجمة. - تساهم "كيندل ترنسليت" في سد فجوة توفر الكتب بلغات متعددة على أمازون، مما يتيح للمؤلفين المستقلين فرصة نشر أعمالهم عالمياً دون تكاليف إضافية.

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية أمازون عن خدمة ترجمة كتب تحمل اسم "كيندل ترنسليت". الخدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسوف تساعد المؤلفين على نشر كتبهم فوراً بلغات عدة، من دون حاجة إلى الاستعانة بمترجم أو انتظار عمليات التحرير. والأداة متاحة حالياً في المرحلة التجريبية للمؤلفين الذين يستخدمون منصة نشر الكتب الإلكترونية "كيندل دايركت بابليشينغ"، وتدعم في الوقت الحالي الترجمة بين الإنكليزية والإسبانية، وبين الألمانية إلى الإنكليزية.

ويمكن للمؤلفين ترجمة كتب من خلال تحميلها، واختيار اللغة المستهدفة، ومراجعة الترجمة، وتحديد الأسعار، ونشرها في غضون أيام قليلة. وستكون كتب "كيندل" الإلكترونية المترجمة باستخدام هذه الأداة مؤهلة لبرنامج ترويج الكتب الإلكترونية "كيندل دايركت بابليشينغ سيليكت" وخدمة الاشتراك الشهرية "كيندل أنليميتد". وتقول "أمازون" إن جميع الترجمات سوف تراجَع تلقائياً بواسطة الذكاء الاصطناعي للتأكد من دقتها قبل النشر. وسيظهر على كل كتاب مترجم علامة "كيندل ترنسليت" ليعرف القرّاء أنه مترجَم بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وأقل من 5% فقط من العناوين على "أمازون" متوفرة بأكثر من لغة واحدة، لذا يعني توفّر خدمة ترجمة كتب سد هذه الفجوة، من خلال جعل عملية الترجمة سريعة ومجانية ومدمجة مباشرة في المنصة. ويمكن للمؤلفين الآن الوصول إلى جماهير جديدة من دون دفع تكاليف الترجمات اليدوية. ويحصل القراء على إمكانية الوصول إلى المزيد من كتب "كيندل" بلغتهم المفضلة، كما تعني الآن تخطي المؤلف حدود بلده نحو جمهور عالمي من القرّاء، ولأن الخدمة مجانية فإنها توفر فرصة متساوية للمؤلفين المستقلين الذين كانوا يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الترجمات الموثوقة.