"أمازون" تحذف دبلجات الأنمي بالذكاء الاصطناعي

- أثارت دبلجات الأنمي المُولّدة بالذكاء الاصطناعي من أمازون جدلاً واسعاً وسخرية، حيث وصفها مؤدّو الأصوات وعشاق الأنمي بأنها رديئة وبلا روح، مما دفع الشركة لإزالتها بعد انتقادات لاذعة. - انتشرت مقاطع الدبلجات على وسائل التواصل الاجتماعي، وواجهت انتقادات من مؤدّي الأصوات البشريين والرابطة الأميركية لمؤدّي الأصوات، التي وصفتها بـ"الذكاء الاصطناعي الفاشل"، مما أدى إلى إلغاء بعض الاشتراكات في "برايم". - استبدلت أمازون الدبلجات الإنكليزية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي بترجمات مكتوبة ودبلجات بشرية، بينما لا تزال الدبلجات الإسبانية متاحة، مما أثار مطالبات بإزالتها أيضاً.

حذفت شركة أمازون دبلجاتها الإنكليزية المُولّدة بالذكاء الاصطناعي من أعمال الأنمي بعد أيام من السخرية اللاذعة والجدل. وانتقد مُؤدّو الأصوات وعشاق الأنمي على حدٍّ سواء دبلجات الذكاء الاصطناعي لأعمال أنمي مثل Banana Fish وNo Game No Life: Zero وVinland Saga، واصفين إياها بأنها رديئة وبلا روح.

وبدأت مقاطع من دبلجات الأنمي المُولّدة بالذكاء الاصطناعي من "أمازون" بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إضافتها إلى منصة البث أمازون برايم فيديو الشهر الماضي. وهذه الأصوات "نسخة تجريبية من الذكاء الاصطناعي" ضمن خيارات لغة الصوت في "برايم فيديو"، وقد استُقبلت بسخريةٍ واسعة بسبب أسلوبها المُبهم والسطحي، وانتقدها مؤدّو الأصوات البشريون، وأصدرت الرابطة الأميركية لمؤدِّي الأصوات بياناً وصفه بـ"الذكاء الاصطناعي الفاشل".

وغرّدت الممثلة الصوتية الأميركية، كارا إدواردز: "أريتُ ابني البالغ من العمر عشر سنوات مقاطع الذكاء الاصطناعي من مسلسل Banana Fish المنتشرة على الإنترنت (لن نشاهد برايم مجدداً أبداً) (..) انفجر ضاحكاً (..) إن هذا محرج للغاية". وغرّد الممثل الصوتي، جاكوب هوبكنز، مشارِكاً لقطة شاشة له وهو يلغي اشتراكه في "برايم": "استخدام أمازون للذكاء الاصطناعي في الدبلجة الإنكليزية يُفسد الهدف تماماً. لكنهم بالطبع لا يكترثون بالمعنى الفني. قاطعوا برايم، هذا يكفي".

I showed my 10 year old the AI clips of Banana Fish floating around online (no way are we ever watching Prime again). He cackled with laughter and is walking around unenthusiastically chanting “no skipper nooo”. It may become this generation’s The Room. It’s so embarrassing. — Kara Edwards (@karaedwards) December 1, 2025

وغرّد جوني يونغ بوش، أحد أشهر ممثلي أصوات الأنمي في الولايات المتحدة: "أمازون لديها موارد وفيرة، وينبغي لها أن تبذل جهداً أكبر. كما أنها تُدبلج بالذكاء الاصطناعي لأعمال لديها بالفعل دبلجات". وأعرب ممثلون صوتيون آخرون عن مخاوفهم بشأن كيفية إنتاج "أمازون" لدبلجات الذكاء الاصطناعي، فكتبت المؤدية بريانا وايت: "أتساءل فقط عما إذا كان الممثلون الموهوبون الذين أُدخلوا في هذا الذكاء الاصطناعي من دون علمهم أو موافقتهم سيحصلون على أي تقدير لعملهم؟ أي أموال مقابل عملهم؟".

نتيجة هذه الضجة أزالت "أمازون" دبلجتها الإنكليزية المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وعوّضتها بترجمة مكتوبة أو دبلجات إنكليزية مُحسّنة من صنع الإنسان في أماكن أخرى، بحسب ما ذكره موقع ماشابل التقني. لكن "أمازون" أنتجت أيضاً دبلجات بالذكاء الاصطناعي باللغة الإسبانية، وهي لا تزال متاحة. ويُطالب مُمثلو الأصوات والمُعجبون بإزالة دبلجات الذكاء الاصطناعي الإسبانية هذه أيضاً، منتقدين إزالة الدبلجات الإنكليزية فقط، معتبرين ذلك مجرّد حلٍّ مؤقت.