"أمازون" تتخلى عن فيلم حول سام ألتمان بعد شراكتها مع "أوبن إيه آي"

- انسحبت أمازون من توزيع فيلم "آرتيفيشال" الذي يتناول سيرة سام ألتمان، رغم شراكتها الكبيرة مع "أوبن إيه آي"، حيث استثمرت 50 مليار دولار في الشركة، منها 15 مليار دولار بشكل فوري. - الفيلم الذي أخرجه لوكا غوادانيينو، ويشارك فيه أندرو غارفيلد وآيك بارينهولتز، يركز على إقالة ألتمان من "أوبن إيه آي" وعودته السريعة، مع تسليط الضوء على دور إيليا سوتسكيفر. - كان من المقرر إصدار الفيلم في 2027 لتجنب المنافسة مع فيلم "ذا سوشيال ريكونينغ" للمخرج آرون سوركين.

انسحبت شركة أمازون من توزيع فيلم "آرتيفيشال" الذي يتناول سيرة حياة مؤسّس "أوبن إيه آي" سام ألتمان، على الرغم من التوقعات بأن يكون مع مخرجه الإيطالي لوكا غوادانيينو من أبرز المنافسين في موسم الجوائز العام المقبل، بحسب ما نشرته صحيفة ذا غارديان، الجمعة.

وجاء قرار "أمازون" بالتخلي عن الفيلم الذي كانت المنتجة الرئيسية له بعد أشهر قليلة من إعلانها شراكة كبيرةً مع "أوبن إيه آي". وبموجب الاتفاق الذي أُعلِنَ في نهاية فبراير/ شباط الماضي ستستثمر "أمازون" 50 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي التي يقودها ألتمان، من بينها 15 مليار دولار بشكل فوري. كما سبق للشركتين أن أجريا صفقة متعلقة بالحوسبة السحابية بقيمة 38 مليار دولار العام الماضي.

وقالت "أمازون" في بيان نقلته مجلة بوك إنّ الفيلم "سيحظى بفرصة أفضل إذا تولى استوديو آخر توزيعه"، مؤكدةً أنها تعمل بشكل وثيق مع فريق صناعة الفيلم لإيجاد جهة جديدة تتولى توزيعه". وأضافت: "نكنّ أقصى درجات الاحترام والتقدير للوكا غوادانيينو بصفته مخرجاً حائزاً جوائز، فضلاً عن علاقتنا الطويلة الأمد معه والتي نأمل أن تستمر".

وأشارت "ذا غارديان" إلى وجود اعتقاد بأنّ "آرتيفيشال" الذي يلعب فيه أندرو غارفيلد دور ألتمان وآيك بارينهولتز دور إيلون ماسك، لا يقدم صورة إيجابية عن ألتمان. وانتهى تصوير العمل في الخريف الماضي، ويُقال إن السيناريو الذي كتبه سايمون ريتش يركّز على إقالة ألتمان من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة أوبن إيه آي في العام 2023، قبل أن ينجح في استعادة موقعه في أقل من أسبوع.

وكانت مواقع إخبارية قد أشارت إلى أن الشخصية المحورية في "آرتيفيشال" ليست ألتمان، بل المؤسس المشارك لـ"أوبن إيه آي"، إيليا سوتسكيفر الذي يلعب دوره الممثل يورا بوريسوف، وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين أطاحوا ألتمان، قبل أن يقرّر الاستقالة عقب عودة الأخير إلى الشركة.

وكان من المقرر أن يصدر "آرتيفيشال" مطلع العام 2027، وذلك بهدف تجنب المنافسة مع فيلم آخر عن وادي السيليكون تبدأ عروضه الخريف المقبل، وهو "ذا سوشيال ريكونينغ" للمخرج والكاتب آرون سوركين. ويأتي هذا العمل تكملةً لفيلم "ذا سوشيال نتوورك" للمخرج ديفيد فينشر، ويرصد حياة مؤسّس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ.