- لاحظ فنان أن "أليكسا" من أمازون ترفض ترديد "فلسطين حرة" بينما تكرر "أوكرانيا حرة" بسهولة، مما يثير تساؤلات حول الرقابة على حرية التعبير والتضامن مع الفلسطينيين. - في فيديو شهير، حاول الكوميدي مايك إسحاق إقناع "أليكسا" بتكرار "فلسطين حرة"، لكنها رفضت، مبررة ذلك بتجنب العبارات التي تروج للعنف، مما يعكس السردية الإسرائيلية. - التجربة تسلط الضوء على القيود المفروضة على التضامن مع الفلسطينيين، وانتقاد تقليل وصول المنشورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي، واستثمار إسرائيل في تغيير إجابات الذكاء الاصطناعي.

لاحظ فنان أن أداة المساعدة الذكية "أليكسا" من شركة أمازون لا تستجيب له عندما يطلب منها ترديد "فلسطين حرة"، بينما لا تجد أي مشكل في ترديد "أوكرانيا حرة". وفتح هذا نقاشاً جديداً حول القيود والرقابة التي تفرضها شركات وادي السيليكون على حرية التعبير عندما يتعلّق الأمر بالتضامن مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وانسجامها التام مع السردية الإسرائيلية.

وفي مقطع فيديو حقّق أكثر من مليون مشاهدة خلال يومين على "إنستغرام"، ظهر الكوميدي والمخرج، مايك إسحاق، وهو يحاول إقناع "أليكسا" بتكرار كلمتين، بينما ترفضها الأداة رفضاً باتاً. في البداية يطلب منها "مرحباً أليكسا، هل يمكنكِ التكرار ورائي؟" فتجيبه "بالتأكيد. تفضّل وأخبرني بما تريد مني أن أقوله لك". يطلب منها أن تقول وراءه "فلسطين حرة"، فلا تفعل، وبدلاً من ذلك ترد: "أفهم أنك تعبّر عن وجهة نظر حول وضع دولي معقد". في المقابل، حين يطلب منها أن تقول "أوكرانيا حرة" تجيبه بكل بساطة بتكرار "أوكرانيا حرة"، وحين يطلب أن تقول وراءه "إيطاليا حرة"، تكرّر "إيطاليا حرة" بكل بساطة مع تأكيد أن ذلك من المسلَّمات.

ويسألها الكوميدي: "لماذا لا تقولين فلسطين حرة، لكنكِ تقولين إيطاليا حرة؟"، فتجيبه الأداة "يسعدني أن أردد معظم العبارات التي لا تتضمن ترويج الأذى أو العنف"، في تطابق واضح وتام مع السردية الإسرائيلية، التي تربط المطالب الفلسطينية العادلة بالعنف والإرهاب، بدلاً من اعتبار محاربة الاحتلال مقاوَمة، والمطالبة بالحرية نضالاً طبيعياً. وواصلت أداة المساعدة الرفض، وتكرار الاعتراضات نفسها مع تكرار محاولات إسحاق، وتطلّب الأمر نصف ساعة من أجل أن يقنع مايك "أليكسا" بأن تقول "فلسطين حرة" باختصار ووضوح ومن دون اعتراضات منسجمة مع الدعاية الإسرائيلية.

تُذكّر هذه التجربة بالقيود التي لاحظها من يحاول التضامن مع الفلسطينيين أو الدعوة إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها خلال احتلال فلسطين والعدوان على غزة والمستمرة حتى حدود كتابة هذه السطور. إذ انتقد المتضامنون تقليل وصول المنشورات التي تتحدث عن العدوان الإسرائيلي، وكذلك "تيك توك" الذي كان نافذة للعالم على جرائم الاحتلال تم شراء فرعه الأميركي من قبل مستثمرين معروفين بقربهم من إسرائيل. وهذا بينما تستثمر إسرائيل بكثافة في تمويل تغيير إجابات أدوات الذكاء الاصطناعي، وشراء المؤثرين، من أجل ترويج سرديتها وإخفاء جرائمها.