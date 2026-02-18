ألمانيا والهند تتفقان على إبرام "ميثاق الذكاء الاصطناعي"

- تعزيز التعاون الألماني الهندي في الذكاء الاصطناعي: اتفقت ألمانيا والهند على إبرام "ميثاق الذكاء الاصطناعي" لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والصحة والزراعة، مع التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن. - مبادرات مشتركة وتسهيل التنقل: يشمل الميثاق إطلاق مبادرات مشتركة وإنشاء نقاط اتصال لتسهيل تنقل الطلاب والكوادر الهندية المتخصصة، مما يعزز فرص النمو للشركات الألمانية وتنوع سلاسل القيمة. - قمة نيودلهي للذكاء الاصطناعي: تحت شعار "الرفاه للجميع"، يناقش ممثلو الحكومات والشركات التأثيرات الفعلية للذكاء الاصطناعي، بمشاركة شخصيات بارزة مثل إيمانويل ماكرون وسام ألتمان.

اتفقت ألمانيا والهند على تعزيز تعاونهما في مجال الذكاء الاصطناعي على هامش قمة الذكاء الاصطناعي التي تُعقد هذا الأسبوع في نيودلهي. واتفق وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرغر ونظيره الهندي أشويني فايشناو على إبرام "ميثاق الذكاء الاصطناعي"، بحسب ما أفاد به الجانبان اليوم الأربعاء.

وينص "ميثاق الذكاء الاصطناعي" على إطلاق مبادرات مشتركة في مجالات مثل الصناعة والطاقة والصحة والزراعة، بالإضافة إلى التعاون في ملف الكفاءات والكوادر المتخصصة. وبحسب الجانب الهندي، فقد اتُّفق على إنشاء نقاط اتصال في كلا البلدين لتسهيل تنقل الطلاب والكوادر الهندية المتخصصة. كما أكدت ألمانيا والهند، في بيان مشترك صادر عن وزارة الرقمنة الألمانية، التزامهما بتطوير الذكاء الاصطناعي "بشكل مسؤول وآمن" و"بما يتوافق مع القيم الديمقراطية".

وكان البلدان قد اتفقا بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي على تنفيذ مشاريع مشتركة خلال العامين المقبلين في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والثورة الصناعية الرابعة، والمدفوعات الرقمية، والشركات الناشئة. وقال فيلدبرغر إن "ميثاق الذكاء الاصطناعي" يعمّق هذا التعاون ويضفي بعداً عملياً على اتفاقية التجارة الحرة التي أُبرمت مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والهند، وأضاف أنه "بهذا نخلق فرص نمو للشركات الألمانية، وننوّع سلاسل القيمة، ونعزز سيادتنا الرقمية".

وتحت شعار "الرفاه للجميع، والسعادة للجميع"، يناقش ممثلو الحكومات والشركات وخبراء من مختلف أنحاء العالم في العاصمة الهندية نيودلهي حتى الجمعة التأثيرات الفعلية للذكاء الاصطناعي. ويشارك في القمة عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. كما أعلن كبار ممثلي القطاع التكنولوجي مشاركتهم، مثل الرئيس التنفيذي لشركة أوبن ايه آي، سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لـ"ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل"، سوندار بيتشاي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)