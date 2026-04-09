استقال الصحافي الفرنسي الإسرائيلي دوف ألفون من منصبه رئيساً لتحرير صحيفة ليبراسيون الفرنسية بعد أن قضى ستّ سنواتٍ في منصبه، وذلك على خلفية توترات داخلية تصاعدت خلال الأشهر الماضية بشأن أسلوب إدارته وخيارات الصحيفة التحريرية، ولا سيما في تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وقالت "ليبراسيون" في بيان نشرته الأربعاء، إنّ ألفون "الذي احتفل بعيد ميلاده الـ65 مؤخراً"، قرّر مغادرة منصبه والعودة إلى الكتابة، ونقلت عنه رغبته بأن يتولى منصبه شخص قادر على الاستمرار في الصحيفة لفترة طويلة. وبعد ساعات قليلة، طرح رئيس الشركة المالكة للصحيفة، دينيس أوليفين، اسم المدير السابق لهيئات تحرير صحيفة ليزيكو لخلافة ألفون، وهو ما يحتاج إلى تصويت هيئة التحرير.

وفي حين أشاد البيان بدور رئيس التحرير المستقيل في توسيع انتشار "ليبراسيون"، لافتاً إلى "ارتفاع التوزيع بنسبة 60% والاشتراكات الرقمية بنسبة 444%"، تطرّق منتقدو ألفون إلى أسلوبه الإداري وتدخله في السياسات التحريرية، إضافةً إلى تأثيره في تغطية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والتي كانت بنظر الكثير من المراقبين منحازةً للاحتلال. ولا يبدو ذلك غريباً بالنسبة لألفون الذي خدم سابقاً كضابط في المخابرات الإسرائيلية، وتحديداً في الوحدة 8200 في جيش الاحتلال. كما تولى رئاسة تحرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية بين العامين 2008 و2011، وصار لاحقاً مراسلها في باريس، حتّى انتقاله إلى "ليبراسيون" في 2020.

وأثارت تغطية الصحيفة للعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نقاشات حادة داخل غرفة الأخبار حول مدى توازنها. وركّزت انتقادات الصحافيين على قلّة المساحة الممنوحة لإبراز معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة مقابل الحضور الطاغي لقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. كما حذفت إدارة التحرير بعض المقالات المؤيدة لفلسطين من المنصة الورقية، وسمحت بنشر رسوم كاريكاتير تسخر من معاناة الغزّيين.

وأثارت اعتراضات دوف ألفون على تقارير نشرتها وحدة التحقّق في الصحيفة حول مزاعم إسرائيلية تتعلّق بعملية طوفان الأقصى واتهامه لأعضائها بكراهية اليهود، توترات إضافية بين العاملين في "ليبراسيون".

وفي حين رفض الصحافي المنحدر من أصول تونسية تصويره على أنه منحاز إلى إسرائيل، مشيراً أكثر من مرة إلى مقالاتٍ ينتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

، إلّا أن ذلك لم يغيّر من آراء المنتقدين، خاصةً أن ملكية الصحيفة تحوّلت في العام 2014 إلى الملياردير الفرنسي الإسرائيلي باتريك دراهي ورجل الأعمال الفرنسي بورنو لودو.