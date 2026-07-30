ألعاب الفيديو لمحاربة حرائق الغابات

- في صيف 2024، أطلق باحثون من جامعة كالفن مشروعًا لتحويل لعبة "فورتنايت" إلى أداة توعية بمخاطر حرائق الغابات عبر لعبة فرعية تُسمى "وايلد فاير"، حيث يتنافس فريقان لحماية مناطقهم من الحرائق باستخدام استراتيجيات مبتكرة. - استخدم الباحثون منصة "فورتنايت" الإبداعية لتطوير تجارب تعليمية تفاعلية، بما في ذلك سلسلة فيديوهات تعليمية بالتعاون مع إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا، لتوضيح مفاهيم الوقاية والاستعداد لحرائق الغابات. - تُعد ألعاب الفيديو وسيلة فعّالة لنشر الوعي حول حرائق الغابات، حيث توفر بيئات تفاعلية آمنة تُنمّي التعاطف والفهم، وتربط المفاهيم المجردة بالواقع، مما يعزز ثقة اللاعبين بقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي.

في صيف 2024، أطلق فريق من الباحثين في جامعة كالفن مشروعاً طموحاً لتحويل لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" إلى أداة مبتكرة للتوعية بمخاطر حرائق الغابات. وتحمل اللعبة الفرعية داخل "فورتنايت" اسم Wild Fire (وايلد فاير)، ويتنافس فيها فريقان لحماية منطقتهما من الحرائق. كما طوّر هؤلاء الباحثون سلسلة من الفيديوهات التعليمية.

و"فورتنايت" لعبة فيديو إلكترونية مجانية متعددة اللاعبين من نوع البقاء على قيد الحياة، صدرت صيف 2017، وحصدت شعبية عالية، إذ وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون شخص حول العالم. للعبة مميزات عدة، من بينها نيران واقعية تنتشر ديناميكياً بين الأجسام، وتدمر مواد مختلفة بمعدلات متفاوتة، ويمكن إخمادها باستخدام سوائل متنوعة. هذا يجعل "فورتنايت" محاكاةً بدائيةً للحرائق. كذلك توفر منصة "فورتنايت" الإبداعية (Fortnite Creative) بيئةً لإنشاء تجارب تعليمية تفاعلية حول حرائق الغابات ومشاركتها مع جمهور عالمي.

واستخدم الباحثون منصة "فورتنايت" الإبداعية لتطوير "وايلد فاير"، وهي لعبة فيديو تفاعلية يتنافس فيها فريقان لحماية منطقتهما من الحرائق باستخدام تقنيات مثل إزالة الأنقاض، وتحصين المباني، وإدارة الغطاء النباتي من خلال الحرق المُتحكم فيه. وتشتعل النيران عشوائياً، لذا يجب على اللاعبين العثور على البؤر الساخنة وإخمادها لمنع حدوث أضرار. ويحصل الفريقان على نقاط بناءً على مدى نجاحهما في حماية مبانيهما. وتعلّم هذه اللعبة السريعة استراتيجيات الاستعداد لحرائق الغابات، مع التأكيد أن بإمكان كل فرد المساهمة في سلامة مجتمعه.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمحاربة حرائق الغابات

كذلك أنشأ الفريق سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية في لعبة "فورتنايت"، استناداً إلى مبادرة من إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا. يكتب الفريق في موقع المنظمة الدولية لمكافحة حرائق الغابات: "كان الهدف توضيح مفاهيم الوقاية من حرائق الغابات والاستعداد لها، مثل إنشاء مساحات دفاعية، وتجهيز حقائب الطوارئ، والتخطيط لعمليات الإخلاء".

وتقدّم ألعاب الفيديو وسيلة فعّالة لنشر التوعية حول حرائق الغابات من خلال توفير بيئات تفاعلية آمنة، حيث يمكن للاعبين تجربة الأفعال ورؤية نتائجها. ورغم أنها ليست تجربة عملية بالمعنى التقليدي، فإن هذه التجارب الافتراضية غامرة، مما ينمّي التعاطف، ويعمّق الفهم، ويربط المفاهيم المجردة بالواقع. وفي "فورتنايت"، يمكن للاعبين تجربة انتشار الحرائق، وتعلّم كيفية الحدّ منها، وفهم كيف تقلّل أفعالهم من خطر حرائق الغابات.

ويعلّق الفريق: "قد يبدو استخدام لعبة فيديو لمعالجة قضية خطيرة كالتأهب لحرائق الغابات أمراً غير مألوف، لكن العديد من مطوري الألعاب يرون إمكانات هائلة في تعزيز دور اللاعبين ورفع مستوى الوعي البيئي من خلال ألعاب الفيديو". ويضيف الفريق: "تساهم هذه التجارب في سد الفجوة بين الوعي والعمل، مما يعزّز ثقة اللاعبين بقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي".