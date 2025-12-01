"أكسفورد" تختار "طُعم الغضب" كلمة العام 2025

- اختارت دار نشر جامعة أكسفورد عبارة "طُعم الغضب" كلمة العام 2025، وهي تصف المحتوى المصمم لإثارة الغضب لزيادة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. - تنافست "طُعم الغضب" مع "زراعة الهالة" و"الاختراق الحيوي"، حيث تم التصويت عليها من قبل الجمهور والخبراء، مما يعكس أهمية الكلمات في الثقافة الرقمية. - تعكس الكلمات المختارة مثل "طُعم الغضب" و"تعفن الدماغ" كيف تعيد المنصات الرقمية تشكيل تفكيرنا وسلوكنا، مما يبرز تأثير الخوارزميات على التفاعل الاجتماعي.

أعلنت دار نشر جامعة أكسفورد البريطانية عن اختيار عبارة Rage Bait ("طُعم الغضب" بالعربية)، القادمة من عالم منصات التواصل الاجتماعي، كلمة العام 2025. وتصف العبارة المحتوى المنشور عبر الإنترنت والذي يكون "مصمَّماً عمداً لإثارة الغضب أو السخط من خلال كونه مُحبِطاً أو استفزازياً أو مسيئاً"، بهدف زيادة التفاعل وجذب الزوار إلى حساب معيّن على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما قالته "أكسفورد" في بيانٍ صادرٍ الأحد.

وقالت خبيرة المعاجم سوزي دِنت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "الشخص الذي ينتج هذا النوع من المحتوى يحقّق ملايين التعليقات والمشاركات وحتى الإعجابات أحياناً"، ونبّهت إلى أن هذه الظاهرة ناتجة عن خوارزميات شركات التواصل الاجتماعي، "فمع أننا نحب مقاطع القطط اللطيفة، إلّا أننا ندرك أننا نتفاعل أكثر مع المحتوى السلبي أو المحتوى الذي يستفزّنا حقًا".

وتنافست عبارة "طُعم الغضب" على لقب كلمة العام 2025 مع عبارتين هما: Aura Farming ("زراعة الهالة" بالعربية) وBiohack (الاختراق الحيوي). طُرحت القائمة القصيرة لتصويت الجمهور، والذي أسهم في القرار النهائي الذي اتخذه الخبراء في دار نشر جامعة أكسفورد، بحسب "بي بي سي".

ويعني مصطلح "زراعة الهالة" تنمية صورة عامة من خلال تقديم الذات "بطريقة يُقصَد منها بشكل غير مباشر نقل شعور بالثقة أو الجاذبية أو الغموض"، فيما يُعرّف "الاختراق الحيوي" بأنه "محاولة لتحسين الأداء الجسدي أو الذهني أو الصحة أو إطالة العمر".

ومنذ عام 2004 يقوم خبراء المعاجم في دار نشر جامعة أكسفورد باختيار كلمة العام، بعد تحليل الكلمات الجديدة والناشئة، إضافةً إلى التغيّرات في استخدام اللغة، لتحديد الكلمات ذات "الأهمية الثقافية"، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقال رئيس قسم المعاجم في أكسفورد كاسبر غراثوهل "إنّ وجود كلمة طُعم الغضب وازدياد استخدامها بشكل كبير يعني أننا ندرك بشكل متزايد أساليب التلاعب التي قد ننجرّ إليها عبر الإنترنت".

ولفت إلى التشابه بين كلمة هذا العام وكلمة العام الماضي Brain rot ("تعفن الدماغ" بالعربية): "اختيار العام الماضي، تعفّن الدماغ، عبّر عن الإرهاق الذهني الناتج عن التصفح بلا توقف، أما طُعم الغضب فتسلّط الضوء على المحتوى المصمَّم عمدًا لإثارة السخط وجذب النقرات". أضاف: "هذه الكلمات لا تُعرّف الاتجاهات فحسب، بل تكشف أيضاً كيف تعيد المنصّات الرقمية تشكيل تفكيرنا وسلوكنا".

ومن بين الكلمات الفائزة في الأعوام السابقة: "بودكاست" عام 2005، و"إيموجي" عام 2015، و"وضع الغوبلين" (Goblin Mode) لوصف الأشخاص الذين رفضوا العودة إلى الحياة الطبيعية بعد جائحة كوفيد-19.