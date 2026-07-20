أكثر من ملياري مشاهد لمباريات المنتخبات العربية في مونديال 2026

سجّلت مباريات المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2026 التي اختتمت منافساتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الأحد، نسب مشاهدة قياسية عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، بلغت مليارين و100 مليون مشاهد خلال 29 مباراة.

ووفقاً لبيانات قياس الجمهور المستقلة الصادرة عن شركة إيبسوس، اعتلت مباراة مصر والأرجنتين قائمة المباريات الأكثر مشاهدةً في البطولة، باستقطابها 192 مليوناً و100 ألف مشاهد، تلتها مواجهة المغرب وفرنسا في دور الثمانية بـ151 مليوناً و600 ألف مشاهد.

وعلى صعيد دور المجموعات، حقّقت مباراة مصر وإيران الرقم الأعلى، بتسجيلها أكثر من 107 ملايين مشاهد، إلى جانب متابعة واسعة لمباريات الفراعنة أمام بلجيكا؛ 91 مليوناً و700 ألف مشاهد، والمواجهة أمام نيوزيلندا؛ 84 مليوناً و800 ألف مشاهد. كذلك، سجلت مواجهة المغرب الافتتاحية ضد البرازيل 75 مليوناً و500 ألف مشاهد، فيما شاهد لقاء العراق والسنغال 71 مليوناً و400 ألف شخص، أما مباراة السعودية ضد الرأس الأخضر فقد حصلت على 44 مليوناً و900 ألف مشاهد.

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وأوضحت البيانات أن مباريات دور المجموعات للمنتخبات العربية استقطبت نحو 1 مليار و250 مليون مشاهد، بمعدّل يتجاوز 54 مليون مشاهد للمباراة الواحدة، بينما ارتفعت المعدّلات في الأدوار الإقصائية لتسجل المباريات العربية الست مجتمعة 854 مليون مشاهد، بمعدل تخطّى 142 مليون مشاهد للمباراة الواحدة.

وأقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، أمس الأحد، في نيوجيرسي، وانتهت بفوز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني، بهدف مقابل لا شيء، ليتوّج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

(أسوشييتد برس)