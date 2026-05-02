أكاديمية أوسكار تفرض قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي

- أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأميركية عن تعديلات على قواعد جوائز الأوسكار، تضع قيوداً على استخدام الذكاء الاصطناعي في فئات التمثيل والكتابة، لضمان أداء الأدوار من قبل ممثلين حقيقيين وكتابة السيناريوهات من تأليف بشري. - تأتي هذه التعديلات في ظل نقاش متزايد حول تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة السينما، خاصة بعد عرض نسخة رقمية للممثل الراحل فال كيلمر، مما أثار قلقاً حول مستقبل المهن الإبداعية. - شملت التعديلات أيضاً آلية ترشيح الأفلام لجائزة أفضل فيلم دولي، مما يتيح ترشيح الأفلام الناطقة بغير الإنجليزية التي فازت بجوائز في مهرجانات دولية كبرى، مع تسجيل الترشيح باسم الفيلم والمخرج.

أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأميركية، الجمعة، تعديلات على قواعد جوائز أوسكار تضع قيوداً واضحة على استخدام الذكاء الاصطناعي في فئات التمثيل والكتابة، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل صناعة السينما من توسّع هذه التقنيات وتأثيرها على المهن الإبداعية.

وبموجب القواعد، لن يكون الممثلون المُولَّدون بواسطة الذكاء الاصطناعي مؤهّلين للترشح، إذ تشترط الأكاديمية أن يؤدي الأدوار ممثلون حقيقيون وبموافقتهم، وأن ترد أسماؤهم ضمن القائمة الرسمية للفيلم. كما تنص القواعد في فئات الكتابة على أن تكون السيناريوهات من تأليف بشري، ما يستبعد الأعمال المنتَجة بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي من المنافسة على الجوائز.

ويأتي هذا القرار في سياق نقاش متصاعد حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما، ولا سيما بعد أيام من الكشف عن نسخة رقمية مُولَّدة للممثل الراحل فال كيلمر، عُرضت أمام عدد من أصحاب دور السينما، بعد نحو عام على موته. وظهر كيلمر بنسخة شابة في الإعلان الترويجي لفيلم الحركة "آز ديب آز ذا غريف" (As Deep as the Grave)، في مشروع أُنجز بدعم من عائلته التي وافقت على استخدام أرشيفه المصوَّر لإعادة تجسيده رقمياً في مراحل مختلفة من حياته.

ولا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي من أكثر القضايا حساسية في قطاع الترفيه، إذ كان محور الإضرابات الواسعة التي شهدتها هوليوود عام 2023، حين حذّر ممثلون وكتّاب من أن التوسّع غير المنظّم لهذه التقنيات يهدد مصادر رزقهم ويعيد تشكيل طبيعة العمل الإبداعي.

وبالتوازي، شملت التعديلات أيضاً آلية ترشيح الأفلام لجائزة أفضل فيلم دولي، إذ لم يعد الترشّح محصوراً في الأعمال التي تقدّمها هيئات رسمية في الدول، وهو ما كان يقيّد فرص أفلام نقدية في دول ذات أنظمة استبدادية. وابتداءً من الآن، يمكن ترشيح أي فيلم ناطق بغير الإنكليزية إذا سبق له الفوز بجائزة في مهرجانات دولية كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا وتورنتو وبوسان. كما أوضحت الأكاديمية أن الترشيح في هذه الفئة سيُسجَّل باسم الفيلم نفسه، لا الدولة، مع إدراج اسم المخرج على اللوحة المثبتة على تمثال أوسكار إلى جانب اسم الدولة إن وُجد، في تغيير يعيد تعريف هوية الجائزة ويمنح صُنّاع الأفلام استقلالية أكبر عن الأطر الرسمية.