أفلام 2026... عودة السلاسل والنجوم الكبار

- موسم أفلام 2026 يشهد عودة سلاسل أيقونية مثل "سكريم" و"The Devil Wears Prada" و"Toy Story"، مع مشاركة أسماء لامعة مثل كريستوفر نولان وستيفن سبيلبرغ، مما يعزز من جاذبية الأعمال للجمهور والنقاد. - يتميز العام 2026 بتقديم أفلام جديدة ومبتكرة مثل "The Odyssey" و"Disclosure Day" و"Avengers: Doomsday"، مع طواقم تمثيلية متميزة تضم نجوم هوليوود. - توسع العوالم السينمائية يشمل أفلام مثل "The Super Mario Galaxy Movie" و"Supergirl"، مما يقدم تجارب سينمائية جديدة ومثيرة مستفيدة من شعبية الشخصيات.

يبدو موسم أفلام 2026 ثقيلاً ومكتظاً بالرهانات الكبرى، إذ تستعد صالات العرض لاستقبال موجة من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين عودة سلاسل ناجحة راهنت عليها هوليوود تجارياً، وظهور أسماء تمثيلية وإخراجية من الصف الأول. من عوالم "مارفل" و"دي سي"، إلى أجزاء جديدة من أفلام أيقونية، مروراً بأعمال يقف خلفها مخرجون مثل كريستوفر نولان ودينيس فيلنوف وستيفن سبيلبرغ، يتّضح أن كثيراً من إنتاجات هذا العام يبني على نجاحات سابقة، سواء عبر استثمار الحنين، أو توسيع عوالم سينمائية أثبتت قدرتها على جذب الجمهور والنقاد معاً.

Scream 7 (27 فبراير/ شباط)

ضمن أفلام 2026 يعود كاتب سيناريو سلسلة "سكريم" الأصلية، كيفن ويليامسون، هذه المرة بصفته كاتباً ومخرجاً للجزء السابع، الذي يشهد أيضاً عودة نجمة السلسلة الأصلية نيف كامبل بعد غيابها عن الجزء السادس. كما يضم الفيلم كورتني كوكس، وجاسمين سافوي براون، وماسون غودينغ، إلى جانب عدد من الوجوه العائدة والجديدة.

The Super Mario Galaxy Movie (3 إبريل/نيسان)

بعد النجاح الجماهيري الكبير لفيلمها عام 2023، تعود شخصية ماريو إلى الشاشة الكبيرة ضمن أفلام 2026، في عمل جديد مقتبس من لعبة "سوبر ماريو غالاكسي" الصادرة عام 2007. وينضم إلى طاقم التمثيل هذه المرة بيني سافدي وبري لارسون، لتجسيد شخصيتي الشرير باوزر جونيور والأميرة روزالينا.

The Devil Wears Prada 2 (1 مايو/أيار)

بعد مرور عشرين عاماً على الجزء الأول، يعود فيلم The Devil Wears Prada بجزء ثانٍ من تأليف وإخراج وإنتاج الفريق نفسه، مع عودة البطلات الثلاث ميريل ستريب، وآن هاثاواي، وإميلي بلانت إلى أدوارهن الشهيرة. كما يشارك في العمل مجدداً ستانلي توتشي وترايسي ثومز وتيبور فيلدمان. ولم تُكشف تفاصيل القصة بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمال استنادها إلى الجزء الثاني من الرواية الأصلية الصادر عام 2013.

The Mandalorian and Grogu (22 مايو/أيار)

بسبب إضرابات هوليوود عام 2023 وما رافقها من تأخير في الإنتاج، تخلّى فريق مسلسل The Mandalorian عن فكرة تقديم موسم رابع، واتجه بدلاً من ذلك إلى إنجاز فيلم سينمائي مستقل. وكما في المسلسل، يتصدر العمل بيدرو باسكال إلى جانب الشخصية المحبوبة "بيبي يودا"، في محاولة لنقل نجاح السلسلة من الشاشة الصغيرة إلى السينما.

Disclosure Day (12 يونيو/حزيران)

يعود ستيفن سبيلبرغ إلى شاشة السينما ضمن أفلام 2026 من خلال فيلم خيال علمي جديد يتولّى إنتاجه وإخراجه، ويستند إلى قصة من تأليفه. ولا تزال تفاصيل الحبكة طيّ الكتمان، إلا أنها ستتناول موضوع الكائنات الفضائية، مع طاقم تمثيلي يضم إيميلي بلانت، وجوش أوكونور، وكولين فيرث، وإيف هيوسون، وكولمان دومينغو.

Toy Story 5 (19 يونيو/حزيران)

في الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة مواجهة بين الألعاب الحية وجهاز لوحي على شكل ضفدع يصبح اللعبة المفضلة الجديدة. يعود معظم نجوم السلسلة إلى أدوارهم مثل توم هانكس وتيم ألين وبليك كلارك، بينما ينضم إليهم كل من آنا فارس وكونان أوبراين.

Supergirl (26 يونيو/حزيران)

بعد ظهور ميلي ألكوك في شخصية "سوبر غيرل" ضمن فيلم "سوبرمان" الذي صدر عام 2025، تنتقل الشخصية إلى بطولة فيلم مستقل خاص بها، في إطار التوسّع المستمر لعالم أفلام دي سي السينمائي.

Moana (10 يوليو/تموز)

بعد النجاح الكبير لنسخة الرسوم المتحركة، تعود شخصية "موانا" إلى الشاشة في نسخة حيّة هذه المرة. تؤدي كاثرين لاغايا دور موانا، ابنة زعيم القرية التي تقرر مغادرة جزيرتها في رحلة محفوفة بالمخاطر لإنقاذ شعبها، فيما يعود دوين جونسون لتجسيد شخصية "ماوي".

The Odyssey (17 يوليو/تموز)

فيلم خيال علمي ملحمي من تأليف كريستوفر نولان وإخراجه، مقتبس من ملحمة هوميروس اليونانية القديمة "الأوديسة"، ويروي رحلة أوديسيوس، ملك إيثاكا، المحفوفة بالمخاطر في سعيه للعودة إلى وطنه بعد حرب طروادة. ويشارك في العمل طاقم واسع من نجوم هوليوود، من بينهم مات ديمون، وآن هاثاواي، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون، ولوبيتا نيونغو، وزندايا.

Spider-Man: Brand New Day (31 يوليو/تموز)

يعيد الفيلم تقديم شخصية الشرير "سكوربيون" التي يجسّدها مايكل ماندو، بعد ظهورها الأخير في فيلم Spider-Man: Homecoming، كما يشهد عودة شخصيات بارزة أخرى، من بينها "بروس بانر" الذي يؤدي دوره مارك روفالو.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20 نوفمبر/تشرين الثاني)

يعود فرانسيس لورانس؛ مخرج ثلاثة من الأفلام الأربعة الأصلية، لتولّي إخراج هذا الجزء الجديد، الذي تدور أحداثه قبل 24 عاماً من وقائع الفيلم الأول. وتعود نجمة السلسلة جينيفر لورانس إلى جانب جوش هاتشرسون لتجسيد شخصيتيهما، فيما يضم العمل أيضاً كلاً من جيسي بليمونز، ورالف فاينز، وكيران كولكين، وإيل فانينغ.

Dune: Part Three (18 ديسمبر/كانون الأول)

جزء جديد يستأنف رحلة بول أتريدس إلى كوكب أراكيس، بعدما يقرّر والده إسناد إدارة هذا الكوكب الخطير إليه، ليجد الشاب نفسه في قلب صراع معقّد على السلطة. يتولى دينيس فيلنوف إخراج الفيلم، ويشارك في بطولته تيموثي شالاميه، وزندايا، وفلورنس بيو، وجيسون موموا، وجوش برولين، وريبيكا فيرغسون، وآنا تايلور جوي، على أن ينضم إليهم روبرت باتينسون.

Avengers: Doomsday بين أفلام 2026 (18 ديسمبر/كانون الأول)

بعد النجاح الضخم لـEndgame عام 2019، تعود سلسلة Avengers من عالم "مارفل" السينمائي إلى الشاشة بفيلم يغري عشّاقه بمواجهة بين الأبطال الخارقين و"دكتور دوم"، التي يلعب دورها روبرت داوني جونيور. ويَعِد الفيلم بمشاركة طيف واسع من شخصيات عالم "مارفل"، بما في ذلك شخصيات من أفلام "واكاندا"، و"فانتاستيك فور"، و"إكس مين"، و"ثندربولتس".