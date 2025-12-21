أفلام 2025: أكثر الأعمال تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر

- في عام 2025، شهدت صناعة السينما انتعاشًا ملحوظًا، حيث تصدرت أفلام الأنيميشن شباك التذاكر، مثل "Ne Zha 2" الذي حقق 1.9 مليار دولار و"Zootopia 2" الذي جمع مليار دولار بسرعة قياسية. - فيلم "Lilo & Stitch" تجاوز المليار دولار، بينما "A Minecraft Movie" و"Jurassic World: Rebirth" حققا إيرادات كبيرة، مستندين إلى قصص مثيرة ومغامرات مشوقة. - تضمنت قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا "Demon Slayer" و"How to Train Your Dragon" و"F1: The Movie"، مع عودة "Mission: Impossible" بجزء جديد ناجح.

ثلاثة من أفلام 2025 كسرت حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فيما اقترب فيلم Ne Zha 2 من حاجز المليارين، بينما حقّق Zootopia 2 المليار في وقت قصير، إلى جانب افتتاحية غير مسبوقة. وقد تصدّرت أفلام الأنيميشن المراتب الأولى في قائمة الإيرادات، بعد سنوات من تراجعها في شباك التذاكر. كذلك بدا أن صالات السينما شهدت في هذا العام انتعاشة بعد سنوات من الانتكاس نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا، وخوف الناس من الاختلاط بأعداد كبيرة في الأماكن العامة، وخصوصاً في أسواق كبيرة في عالم صناعة السينما، مثل الصين.

في ما يلي قائمة أفلام 2025 الأعلى إيرادات، مع قصصها وأرباحها:

1. Ne Zha 2 يتصدّر أفلام 2025 (1,902,323,300 دولار)

أعلى أفلام 2025 من حيث الإيرادات هو الجزء الثاني من الفيلم الصيني الضخم Ne Zha: Birth of the Demon Child، الذي صدر عام 2019. يتميّز الفيلم بمشاهد قتال مثيرة، وجماليات بصرية لافتة، ولحظات كوميدية. وتدور القصة حول الصبي المتمرّد ني تشا، الذي وُلد لأبوين بشريين، لكنه يتمتع بقوى جامحة لا يمكن السيطرة عليها. وبعد مواجهته قوة قديمة عازمة على تدمير البشرية، يصبح عليه أن يكبر ليغدو البطل الذي يحتاجه العالم. الفيلم من إخراج جياوزي، وقد قام بالأداء الصوتي للشخصيات الرئيسية كل من لو يانتينغ، وجوزيف كاو، ووهان مو، ولو كي...

2. Zootopia 2 (1,139,489,075 دولاراً)

تصدّر فيلم "ديزني" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الشكر التي امتدّت خمسة أيام، محققاً 156 مليون دولار. وعلى المستوى العالمي، حصد الفيلم 556 مليون دولار، وهو رقم وصفه موقع هوليوود ريبورتر بأنه أهم انطلاقة عالمية لفيلم أنيميشن على الإطلاق. دار الجزء الأول حول أرنبة شرطية وثعلب مخادع يتعاونان للتحقيق في اختفاء حيوانات مفترسة، فيما يدور الجزء الثاني حول مغامرة جديدة لكشف حقيقة شخصية تنتمي إلى عالم الزواحف. الفيلم من إخراج

جاريد بوش، وبيرون هوارد، وقد قام بالأداء الصوتي كل من جنيفير غودوين، وجيسون باتمان، وشاكيرا، وإدريس إلبا، وألان توديك...

3. Lilo & Stitch (1,038,027,526 دولاراً)

ثالث أفلام 2025 الذي يتجاوز عتبة المليار دولار. تدور قصته حول "ستيتش"، وهو كائن فضائي يصل إلى الأرض بعد هروبه من السجن ويحاول انتحال شخصية كلب. تتغيّر حياته عندما تتبنّاه "ليلو"، وهي فتاة وحيدة من هاواي، من ملجأ للحيوانات، ويساعدها بدوره على ترميم عائلتها المتصدّعة.

4. A Minecraft Movie (958,149,195 دولاراً)

يدور الفيلم حول بوابة غامضة تجذب أربعة أشخاص غريبي الأطوار إلى عالم عجيب مكعّب الشكل. وللعودة إلى ديارهم، يتعيّن عليهم خوض مغامرة سحرية. يستند الفيلم إلى لعبة الفيديو ماينكرافت، الأكثر مبيعاً على الإطلاق، إذ بيع منها أكثر من 350 مليون نسخة حتى عام 2025، مع 140 مليون لاعب نشط شهرياً.

5. Jurassic World: Rebirth (868,913,961 دولاراً)

يحكي الفيلم قصة فريق يسافر إلى أخطر مكان على وجه الأرض، وهو منشأة بحثية تقع على جزيرة تابعة لحديقة "جوراسيك بارك" الأصلية. تتمثل مهمتهم بالحصول على مواد وراثية من ديناصورات قد تنقذ حياة البشر. ويأتي نجاح الفيلم امتداداً لسلسلة "جوراسيك وورلد" التي لطالما حقّقت أرقاماً قياسية عبر تاريخها.

6. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (664,301,966 دولاراً)

فيلم أنيميشن آخر في قائمة أفلام 2025 الأعلى إيرادات. تدور أحداثه حول فيلق من قتلة الشياطين يجدون أنفسهم في مواجهة معركة ملحمية داخل قلعة غامضة.

7. How to Train Your Dragon (636,266,271 دولاراً)

نسخة حيّة من فيلم أنيميشن شهير يحمل الاسم نفسه. تدور القصة حول الفتى هيكاب، الذي يتحدّى تقاليد الفايكينغ العريقة من خلال صداقته غير المتوقعة مع التنين توثليس. الفيم من بطولة مايسون ثايمز، ونيكو باركر، وجيرارد باتلر، ونيك فورست وإخراج دين ديبلوس.

8. F1: The Movie (631,527,111 دولاراً)

فيلم شاركت في إنتاجه منصة البث "آبل تي في". تجري أحداثه في تسعينيات القرن الماضي، حين كان سوني هايز أحد أكثر سائقي الفورمولا 1 وعداً، قبل أن يهدد حادث على الحلبة بإنهاء مسيرته. وبعد ثلاثين عاماً، يقنعه مالك فريق متعثّر بالعودة إلى السباقات والسعي ليصبح الأفضل في العالم.

9. Superman (616,784,465 دولاراً)

رغم الجدل الواسع الذي رافق صدور الفيلم، لكونه ينتمي إلى جيل جديد من أفلام عالم دي سي، مختلف عن أعمال زاك سنايدر، فقد حقّق نجاحاً تجارياً ودخل قائمة العشرة الأوائل. تدور القصة حول السردية التقليدية لـ"سوبرمان"، البطل القادم من كوكب آخر، والذي يجد نفسه في صراعات داخلية وخارجية وسط جدل حول أفعاله ومحاولات التخلّص منه.

10. Mission: Impossible - The Final Reckoning (598,767,057 دولاراً)

جزء جديد ونجاح إضافي لسلسلة "المهمة المستحيلة" من بطولة توم كروز. يواجه البطل في هذا الجزء ذكاءً اصطناعياً مارقاً قادراً على تدمير العالم عبر السيطرة على الحواسيب المركزية العالمية. ولن تحرق "العربي الجديد" الأحداث بالكشف عمّا إذا نجح في مهمته ضد الذكاء الاصطناعي، لكنه نجح بالفعل في دخول قائمة أفلام 2025 العشرة الأعلى إيرادات.