أفلام جزائرية في الهواء الطلق بمناسبة الاستقلال

- بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال الجزائر، تُنظم عروض أفلام سينمائية في الهواء الطلق من 1 إلى 8 يوليو 2026، بتنظيم من "المركز الجزائري لتطوير السينما" و"المركز الوطني للسينما"، وتشمل ولايات مثل الجزائر العاصمة وورقلة وتقرت. - تتضمن قائمة الأفلام "حدة" و"أحمد باي" و"الأفيون والعصا"، بالإضافة إلى عروض أفلام قصيرة للأطفال مثل "النيزك" و"أقلام القلب"، مما يعكس تنوع التراث السينمائي الجزائري. - يهدف البرنامج إلى تعزيز الفن السابع للجمهور وتوسيع الاستفادة من التراث السينمائي، مما يجسد حيوية المشهد الثقافي الجزائري.

بالتزامن مع ذكرى الاستقلال الـ64 في الجزائر تُنظم عروض أفلام سينمائية في الهواء الطلق، طوال الأسبوع الممتد من 1 إلى 8 يوليو/حزيران 2026. الفاعلية من تنظيم "المركز الجزائري لتطوير السينما" و"المركز الوطني للسينما"، وتقول وزارة الثقافة إن الجولة الفنية تمتد عبر ولايات عدة، تشمل العاصمة الجزائر (ميناء سيدي فرج)، وولايات الجنوب والغرب كورقلة، تقرت، غليزان، المنيعة.

وتشمل قائمة الأفلام السينمائية فيلم "حدة" لأحمد رياض، و"أحمد باي" لجمال شورجة، و"الأفيون والعصا" و"لطفي" و"كريم بلقاسم" لأحمد راشدي، و"دورية نحو الشرق" لعمار العسكري، و"صليحة" لمحمد صحراوي، و"ريح الجنوب" لمحمد سليم رياض، و"الخارج عن القانون" لرشيد بوشارب. كذلك تشمل الجولة عروض أفلام قصيرة للأطفال تشمل فيلم "النيزك" لأحمد العقاب، و"أقلام القلب" لمعطوب إيفاز، و"براءة"، بالإضافة إلى فيلم "الجزائر تاريخ وحضارة".

ويحتفل الجزائريون كل 5 يوليو/تموز بالذكرى السنوية لتحرر الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي استمر لأكثر من 130 عاماً، بعد انطلاق ثورة التحرير الجزائرية

الكبرى عام 1954. وفي الثالث من يوليو/تموز 1962، جرى توقيع وثيقة الاستقلال بين فرنسا والجزائر، لكن الجزائر اعتمدت يوم الخامس من يوليو/ تموز ليكون عيد الاستقلال الجزائري.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، يأتي هذا البرنامج الصيفي "في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى إتاحة الفن السابع أمام الجمهور العريض. وتوسيع دائرة الاستفادة من التراث السينمائي الوطني. ليجسّد حيوية المشهد الثقافي الجزائري، من خلال جولة فنية تمتد عبر عدة ولايات".