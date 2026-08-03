- احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي بالسينما التونسية من خلال برنامج "إضاءة على السينما التونسية"، حيث تم اختيار ستة أفلام تعكس التنوع البصري والمواضيع الاجتماعية والنفسية في تونس. - تتناول الأفلام تأثير ثورة الياسمين على المجتمع التونسي، معبرة عن خيبة الأمل من عدم تحقيق التغيير المنشود في النظام السياسي والاقتصادي. - تشمل الأفلام "صمت القصور"، "الحرير الأحمر"، "آخر فيلم"، "نحبك هادي"، "على كف عفريت"، و"اغتراب"، وتتناول قضايا مثل الإرهاب، التطرف، الفساد، والعدالة.

احتفل مهرجان عمان السينمائي الدولي ـ أول فيلم، في دورته السابعة (26 يوليو/تموز ـ 3 أغسطس/آب 2026)، بالسينما التونسية (برنامج إضاءة على السينما التونسية)، باختياره ستة أفلام روائية طويلة، كلّ منها يُشكِّل نمطاً من الاشتغال البصري، في بلد له بصمة سينمائية تتمثّل في جعل الصُور رديفاً لوقائع اجتماعية ونفسية وحياتية، مع التفات (بحسب بعض الأفلام المختارة) إلى الحاصل غداة ثورة الياسمين (17 ديسمبر/كانون الأول 2010 ـ 14 يناير/كانون الثاني 2011)، الهادفة إلى إحداثٍ تغيير في البناء السياسي الاقتصادي الأمني الحاكم، فإذا بأفلام عدة تقول خيبة وصدمة من العجز عن التغيير المنشود.

يبدأ الاختيار عام 1994، الذي يشهد إخراج أوّل فيلم لمفيدة التلاتلي (1947 ـ 2021)، المعروفة باشتغالها بالمونتاج في أفلام تونسية وعربية عدّة. انتقالها إلى الإخراج يحمل عنوان "صمت القصور" (تمثيل: آمال الهذيلي، هند صبري، غالية لاكروا، ناجية الورغي، هشام رستم)، ويرتكز على عودة إلى زمن البايات في بلدها، عبر حكاية شابة تُدعى عالية (25 عاماً) تُصاب باليأس في يومياتها بسبب انهماكها بالغناء في حفلات أعراس، لن تمنحها تطوراً في حياتها وغنائها وشهرتها. إضافة إلى أن تمضية عشرة أعوام مع لطفي تبلغ حدّاً لا يُطاق، فهو لم يتزوّجها ولم يعترف بالجنين الذي تحمله منه. صدمات متتالية تنتهي بسماعها خبر وفاة الأمير سيدي علي، آخر بايات تونس، فإذ بها تستعيد ماضياً تظنّ دائماً أنه منتهٍ، فتعود إلى قصر يشهد ولادتها، وتنكشف أمامها أسرار وأسئلة غير محسومة. والفيلم، بسرده حكاية عالية (هند صبري)، يتعمّق في أحوال تلك الشابة المغنية، وبعض الأحوال مرتبط بها وبوالدتها، الخادمة سابقاً في ذاك القصر الذي يعود للباي الراحل نفسه، وبعض آخر للحكايات "يعكس شيئاً من حكم البايات، وإنْ مواربة" (العربي الجديد، 10 فبراير/شباط 2021).

هناك أيضاً "الحرير الأحمر" (Satain Rouge) إنتاج 2002 لرجاء عماري: مباشرة بعد وفاة زوجها، تشعر ليليا (هيام عباس) بأن ما يستحق اهتمامها يكمن في أولوية رعاية ابنتها المراهقة سلمى (هند الفاهم). ذات ليلة، بينما تبحث عنها، تجد نفسها فجأة في ملهى للرقص الشرقي. رغم تحفّظها الأول، ودهشتها من هذا العالم، تعود إليه مراراً، فتنشأ علاقة صداقة مع راقصة، ثم تُشجَّع على أن ترقص هي نفسها. في الوقت نفسه، تبدأ علاقة عاطفية مع موسيقيّ بالملهى، من دون معرفتها بأنه يعيش علاقة موازية مع ابنتها.

أما نوري بوزيد، فيُنجز عام 2006 فيلماً بعنوان "آخر فيلم (Making Of)"، يختلف عن مساره السينمائي، إذْ يجمع فيه بين نمطين، يختلف أحدهما عن الآخر: تصوير فيلم، وخروج الممثل والمخرج منه لكلامٍ مباشر عن أحوال بلد وناسه، وعن أخلاقيات التمثيل، وعن التلاعب والتطرّف. فالقصة الأساسية تكشف مسار شاب (25 عاماً) يعشق الرقص، لكن أحلامه تتبدّد بسبب خيبات وبطالة وإحباط اجتماعي. عندما تنتبه إليه الشرطة، يلجأ إلى جماعة متشدّدة دينياً، يجهد رجالها في تجنيده لتنفيذ عملية انتحارية. بين السينما والإرهاب والخراب الأخلاقي والاجتماعي والسياسي، يروي بوزيد تفاصيل عيشٍ في بلد لا يزال يعاني حينها تداعيات مُرهِقة لثورة الياسمين، ولنمو التطرّف والتشدّد، وللقهر الفردي وسط انكسارات جماعية.

أما القهر الفردي، فحاضرٌ بدوره في "نحبك هادي" (2016) لمحمد بن عطية، عبر سلطة الأم على أبنائها. بداية بن عطية في الروائي الطويل (له أفلام قصيرة قبله) مرتكزة على علاقة معطوبة بين أم وابنها، عبر حكاية هادي (مجد مستورة)، المحتاج إلى منفذ خروج من حصار خانق، لأمّ تتحكّم بكل شيء، بما فيه تزويجه من شابة لا يريدها. قبل موعد الزواج بوقت قصير للغاية، يلتقي ريم (ريم بنمسعود) مصادفة، فيشعر بنوع من أمان معها كونها شابة متحرّرة، تجعله يعيش لحظات لم يتوقّع عيشها. يُذكر أن البناء الدرامي في الفيلم مائلٌ إلى سلاسة الصُوَر في سردها حكايات متداخلة وكثيرة، ترتبط كلها بحكاية هادي، كما بشخصيته وارتباكاته وغضبه وعشقه وانفعالاته" (العربي الجديد، 19 ديسمبر/كانون الأول 2016).

إلى ذلك، تهتم كوثر بن هنية، في "على كف عفريت" (2017)، بمحرّمات متَوَارَثة من حقبة التشدّد السياسي ـ الأمني بالبلد، قبل "ثورة الياسمين"، مطالبة سينمائياً بحقّ الناس في عدالة وعيش وسلام: تُغتَصب مريم (مريم الفرجاني) من قِبَل عدد من رجال الشرطة أمام صديقها يوسف (غانم زْريلّي) المُعنَّف بدوره على أيديهم، فتبدأ رحلة ليلية لتحقيق عدالة، يبدو أن مؤسّسات البلد، الخاصة والرسمية غير معنيّة بها، رغم قيام ثورة شعبية مدنية لتبديل أحوال كثيرة. إنها معركة صامتة للحفاظ على كرامتها، وللمطالبة بحقّها القانوني. لكن السؤال الملحّ يكمن في التالي: كيف تُطلَب العدالة حين يكون المعتدون رجال الشرطة أنفسهم؟

آخر الأفلام المختارة "اغتراب" (2025) لمهدي هميلي: في أكبر مصنع للصلب في البلد، يسعى محمد (غانم الزرلي)، العامل فيه، إلى تحقيق العدالة بعد حادث مأساوي يودي بحياة صديق له. في الوقت نفسه، هناك من يعمل على خصخصة المصنع، فينتشر فساد في إدارته وبين بعض العاملين. أول إشارات الفساد تخفيض منصب محمد، والبدء بعزله. رغم هذا، يُصرّ على كشف الحقيقة، ومواجهة قوى نافذة. كما أنه يُغيّر هويته، ويخاطر بكل شيء.