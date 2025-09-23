أفضل توقيت لامتصاص الفيتامينات بفعالية

- فيتامينات قابلة للذوبان في الماء والدهون: يحتاج الجسم إلى 13 نوعاً من الفيتامينات، منها 9 قابلة للذوبان في الماء و4 في الدهون، وتتوفر في الأطعمة الطبيعية، لكن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى مكملات غذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية. - أهمية التوقيت والطريقة: يؤثر توقيت وطريقة تناول المكملات الغذائية بشكل كبير على امتصاصها، حيث يُفضل تناول فيتامين C مع الوجبات، وفيتامينات B في الصباح، وفيتامين D وE وA وK مع وجبات غنية بالدهون. - فوائد الفيتامينات: تدعم الفيتامينات جهاز المناعة، وتعزز صحة العظام، وتساعد في استقلاب العناصر الغذائية، وتلعب دوراً في تخثر الدم وتحسين تدفقه.

يحتاج الجسم ليعمل بكفاءة إلى 13 نوعاً من الفيتامينات، تسعة منها قابلة للذوبان في الماء، وأربعة قابلة للذوبان في الدهون. ورغم توافر هذه العناصر في الأطعمة الطبيعية، فإن بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى مكملات غذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية. غير أنّ معرفة التوقيت والطريقة الصحيحة لتناول هذه المكملات أمر بالغ الأهمية، إذ يؤثر بشكل كبير في تحسين امتصاصها والاستفادة منها.

فيتامين C

يُعد فيتامين C مضاد أكسدة قوياً، ويدعم جهاز المناعة، ويسهم في تصنيع الكولاجين والناقلات العصبية. يتوافر في الفواكه والخضروات، كما تُباع مكملاته بعدة أشكال، أبرزها: حمض الأسكوربيك، حمض الأسكوربيك مع البيوفلافونويد، وأسكوربات الكالسيوم. يمكن تناوله في أي وقت من اليوم مع الطعام أو بدونه، لكن يُفضَّل أخذه مع الوجبات لتقليل آثاره الجانبية المحتملة على الجهاز الهضمي بسبب حموضته العالية. كما يُنصح بتخزينه في مكان بارد ومظلم، إذ يتأثر بالحرارة والضوء.

فيتامينات B

لا يخزّن الجسم فيتامينات B، ما يستدعي الحصول عليها بانتظام. وتُباع إما بشكل منفرد أو ضمن المكملات التي تحتوي على الأنواع الثمانية: B1 (الثيامين)، B2 (الريبوفلافين)، B3 (النياسين)، B5 (حمض البانتوثينيك)، B6 (بيريدوكسين)، B7 (البيوتين)، B9 (حمض الفوليك)، وB12 (كوبالامين). وبما أنها قابلة للذوبان في الماء، يمكن تناولها في أي وقت، مع الطعام أو بدونه. ومع ذلك، يُفضّل تناولها في الصباح لدورها في استقلاب العناصر الغذائية وإنتاج الطاقة. أما فيتامين B12 تحديداً، فيُنصح بتناوله على معدة فارغة مع الماء لتحقيق أفضل امتصاص.

فيتامين D

يُعتبر ضرورياً لتعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام ودعم نمو الخلايا. ويُعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من نقصه. يُوصى بتناول مكملاته مع وجبات تحتوي على الدهون لضمان امتصاص أفضل. فقد أظهرت دراسة شملت 50 بالغاً أنّ امتصاص فيتامين D ارتفع بنسبة 32% لدى من تناولوه مع وجبة غنية بالدهون مقارنة بوجبة خالية منها. كما يعتمد تنشيطه على مستويات كافية من المغنيسيوم، فيما يساعد تناوله مع فيتامين K على زيادة كثافة المعادن في العظام.

فيتامين E

يُعد من مضادات الأكسدة الرئيسة في الجسم، ويسهم في دعم جهاز المناعة وتحسين تدفّق الدم. ورغم توافره في كثير من الأطعمة، قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تناول المكملات. خصوصاً المصابين بمتلازمة الأمعاء القصيرة، أو التليف الكيسي، أو داء كرون. ويُوصى بتناوله مع وجبات غنية بالدهون على مدار اليوم لزيادة امتصاصه.

فيتامين A

يكثر نقصه في الدول النامية، وتُعد الفئات الأكثر عرضة له: النساء الحوامل والمرضعات، والمصابون بالتليف الكيسي. تأتي هذه المكملات عادة إما من زيت كبد السمك أو على شكل كاروتينات نباتية يحوّلها الجسم إلى الصيغة النشطة. ولضمان أفضل امتصاص، يُوصى بتناوله مع وجبة غنية بالدهون.

فيتامين K

يلعب دوراً أساسياً في تخثّر الدم والحفاظ على صحة العظام والقلب. ورغم أنّ نقصه نادر بين البالغين، فإنه يظهر لدى المصابين باضطرابات النزيف أو سوء الامتصاص، وكذلك عند من يتناولون مضادات التخثّر التي تحد من امتصاصه. يمكن تناوله في أي وقت من اليوم، شرط أن يكون مع وجبة تحتوي على الدهون لضمان فاعلية امتصاصه.