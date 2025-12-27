"أفاتار" وأرقام السلسلة القياسية

مع عودة الجزء الثالث من سلسلة أفلام "أفاتار" للمخرج الكندي جيمس كاميرون، تعود معه قصص الأرقام القياسية التي حطمتها سلسلة الأفلام على مستويات عدة، منذ اللحظة التي عُرض فيها أول فيلم، ما أدخل السلسلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرات عدة. لم يَنَل "أفاتار" رضا الجمهور فحسب، بل كان أول فيلم ثلاثي الأبعاد يفوز بجائزة أوسكار لأفضل تصوير سينمائي، وجمع خلال جزئين ألقاباً عدة قد يحظى بها الجزء الثالث.

إنجازات الجزء الأول من "أفاتار"

"أفاتار" هو الفيلم الأعلى إيراداً في فئة PG-13، والفيلم ثلاثي الأبعاد الأعلى إيراداً، والفيلم الأعلى إيراداً على الإطلاق في شباك التذاكر العالمي، وذلك بعدما حقق إجمالي إيرادات عالمية تقترب من ثلاثة مليارات دولار. وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2010، حقّق إيرادات ضخمة بلغت 25.2 مليون دولار أميركي، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيراداً في رأس السنة وفي فئة أفلام الحركة، وفي فئة الخيال العلمي على الإطلاق.

وقبل تحقيق أي أرباح، حطّم "أفاتار" الرقم القياسي لكلفة إنتاج فيلم، بميزانية إنتاجية قُدّرت بـ425 مليون دولار، وهي أكبر ميزانية إنتاجية مُنحت لفيلم سينمائي. وكان الفيلم هو أكبر مشروع لالتقاط الحركة (أداء ممثلين حقيقيين أمام أجهزة، ثم التقاط حركاتهم وملامحهم، ثم وُضعت على رسومات متحركة تحاكيهم)، إذ استغرقت العملية ثلاث سنوات، والتقطت حركة 80 شخصاً، وهو أكبر عدد من الممثلين الذين التُقطت حركتهم في فيلم سينمائي. وحتى مساحة استديو التقاط الحركة حطّم الرقم القياسي بمساحة إجمالية قدرها 45 × 24 × 12 متراً.

"طريق الماء"

عندما عُرض الجزء الثاني من "أفاتار"، الذي حمل اسم "طريق الماء"، في دور السينما عام 2022، حقق رقماً قياسياً جديداً للسلسلة، بأعلى إيرادات لسلسلة أفلام بمتوسط إجمالي بلغ 2.6 مليار دولار. وأصبح ذلك الجزء أضخم مشروع تصوير بتقنية التقاط الحركة تحت الماء، إذ نفّذ طاقم العمل والممثلون 250 ألف غطسة على مدار 18 شهراً. وبُني خزانا ماء عملاقان من أجل ذلك. وكان لا بد أن تكون المياه صافية تماماً لكي تعمل تقنية التقاط الحركة تحت الماء، ما يعني أن الممثلين ومصوري الكاميرا لم يتمكنوا من استخدام معدات الغوص. ودرس ممثلون عدة في الفيلم الغوص الحر مع مدرب ليتعلموا كيفية التمثيل لدقائق متواصلة تحت سطح الماء. وقد حققت الممثلة كيت وينسلت رقماً قياسياً لأطول مدة حبس أنفاس على الشاشة بسبع دقائق و15 ثانية.