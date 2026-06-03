أغنية "سبيد" للمونديال: ملايين المشاهدات وخطأ فادح في اسم تونس

- حقق دارين جيسون واتكينز، المعروف بـ"آي شو سبيد"، نجاحًا كبيرًا بأغنيته "World Cup (Champions)"، حيث حصدت أكثر من عشرة ملايين مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام، وأثارت اهتمام فيفا التي علقت بأنها ستتواصل معه، مما يثير تكهنات حول اعتمادها رسميًا في مونديال 2026. - الأغنية تحتفي بأجواء كرة القدم العالمية، لكن خطأ في نطق اسم تونس أثار انتقادات، حيث نطقها "سوزيا"، مما دفع البعض للمطالبة بتصحيح الخطأ إذا اعتمدت رسميًا. - تنافس الأغنية مع "Dai Dai" لشاكيرا وبورنا بوي، التي واجهت انتقادات لتركيزها على أفريقيا، بينما أغنية "سبيد" احتفت بتنوع الثقافات العالمية.

حقق نجم الإنترنت الأميركي دارين جيسون واتكينز الابن، المعروف بلقب "آي شو سبيد" أو ببساطة "سبيد"، ملايين المشاهدات في أيام قليلة بعد طرحه أغنية جديدة من أجل مونديال أميركا الشمالية 2026. الأغنية تحمل اسم Champions (أبطال)، وحققت أكثر من عشرة ملايين مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام فقط، فيما حقّقت عبر حسابه في "إنستغرام" عشرات الملايين من المشاهدات في هذا الظرف القصير.

الأغنية من أداء "سبيد" نفسه وتدور كلماتها وفيديو كليبها حول أجواء كرة القدم وحماسها الذي يوحّد العالم، حيث ترفرف أعلام الدول وترقص الجماهير وتتبادل التمريرات وتراقص الساحرة المستديرة. وتلقى المعلقون الأغنية بشغف كبير، وطالبت تعليقاتهم باعتماد فيفا لها أغنيةً رسمية للمونديال. وبالفعل علّق حساب فيفا الرسمي في "إكس" على الأغنية برسالة تقول "سوف نتواصل معك"، ثم أعلن بيان عن الألبوم الرسمي للمونديال، وقد تضمن الأغنية.

👀we will be in touch — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 1, 2026

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لكن بينما استُقبلت الأغنية بالفرح والترحاب ربما لن تُفرح التونسيين كثيراً، إذ في بداية الأغنية يتلو "سبيد" أسماء الدول المشاركة في مونديال 2026، لكنه يخطئ في نطق اسم تونس ويلفظها "سوزيا". طالب بعضهم بتصحيح هذا الخطأ، خصوصاً إذا ما تم اعتمادها من فيفا بشكل رسمي.

I think Speed understood what a World Cup song should be. It has way better lyrics than the official ones. But the only thing that's bugging me is that he pronounces Tunisia as "Tsuzia" 😭. Even the subtitles point it out. If Fifa makes this official, they should fix that part. pic.twitter.com/tn4fy59VqB — titandwarf (@thetitandwarf) June 2, 2026

وتأتي الأغنية لتدخل السباق مع أغانٍ أخرى من فيفا ومن نجوم مشاهير، أبرزها Dai Dai للمغنية الكولومبية شاكيرا والمغني النيجيري بورنا بوي، وهي الأغنية التي حققت عشرات الملايين من المشاهدات في "يوتيوب" وتحوّلت إلى ظاهرة في "تيك توك" و"إنستغرام"، لكنها تلقت انتقادات بشأن تركيزها على أفريقيا بينما البطولة تجري في أميركا الشمالية، بالإضافة إلى اتهامات بنشر صور نمطية حول أفريقيا الغبار والفقر في كليب الأغنية، وهو ما تجنّبته أغنية "سبيد"، التي عبّرت عن مختلف ثقافات العالم في الكليب.