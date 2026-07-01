أعمال درامية تراهن على حضور الإعلاميين

- مسلسل "ممكن" يعالج قضايا الدعارة والفساد السياسي في لبنان، حيث تُجبر نور (نادين نجيم) على العمل في ملهى ليلي، وتلجأ للإعلام لكسب تعاطف الناس. - في مسلسل "بالحرام"، تُجسد جود (ماغي بو غصن) دور امرأة أُجبرت على الدعارة، وتلجأ للإعلامي نيشان لطرح قضيتها أمام الرأي العام، مع التركيز على توعية الأهل بمخاطر الفضاء الافتراضي. - مسلسل "الست موناليزا" يعرض قصة موناليزا (مي عمر) التي تعاني من تعنيف زوجها، وتلجأ للإعلامي عمرو أديب لتبوح بقصتها وتتحول من ضحية إلى بطلة.

انتهى قبل أسبوع عرض مسلسل "ممكن"، من إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" وإخراج أمين دُرة. 21 حلقة طرحت قضية الدعارة، ونظرة المجتمع إلى فتيات تجبرهنّ الظروف على العمل في ملهى ليلي.

ولم يغفل المسلسل إدراج بعض قضايا الفساد السياسي في لبنان، مثل محاولة النافذين شراء أصوات الفقراء، إلى جانب فساد الانتخابات النيابية عن طريق الأعمال الخيرية.

كان لافتاً في الحلقة الأخيرة اللجوء إلى الإعلام ملاذاً أخيراً لكسب تعاطف الناس مع قضية نور (نادين نجيم) التي تُجبر على العمل في ملهى ليلي، وتُلتقط لها فيديوهات تجمعها مع أحد السياسيين.

اختار المخرج أمين دُرة الإعلامي مالك مكتبي لطرح قضية نور أمام الرأي العام، وكسب تعاطف الشارع وشرح ملابسات القضية. كل هذا مثّل نداءً أخيراً لعدم محاسبة المرأة على فعل لم تختره بإرادتها، بهدف الخروج بنهاية سعيدة تعطيها حقها في العيش، والسعي إلى متابعة حياتها، وتحقيق رغبتها في الزواج وتأسيس عائلة.

في موسم رمضان الماضي، استعانت شركة إيغل فيلمز بالإعلامي نيشان ديرهاتيونيان في مسلسل "بالحرام"، من كتابة فادي حسين وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر. ظهر نيشان في الحلقة الأخيرة مع بطلة العمل جود (ماغي بو غصن). شخصية تجسد دور امرأة أرغمت على العمل في الدعارة بعدما خُطفت ابنتها الرضيعة، لكنّها هربت، وعملت لاحقاً في فرقة مسرحية، وتبنّت في المقابل قضايا المظلومين ودافعت عنها، لتجد نفسها أمام جريمة حصلت مع صديقها المراهق هادي، من خلال الإيقاع به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى الانتحار خشية تهديدات تعرض لها.

هكذا، حملت جود القضية ومضت بها إلى نيشان، لتطرحها أمام الرأي العام بما يشكّل استمالةً للناس وتعاطفهم مع الضعفاء. لم تخل المقابلة من دعوات وحملات توعية الأهل إلى مراقبة الفضاء الافتراضي والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف والمنصات.

ولم يبتعد مسلسل "الست موناليزا" (عُرض في رمضان 2026، كتابة محمد سيد بشير، إخراج محمد علي)، عن عرض قضية موناليزا (مي عمر) التي عانت من تعنيف زوجها حسن (أحمد مجدي) الذي سرق أموالها، فلجأت نهاية الأمر إلى الإعلامي عمرو أديب لتبوح بقصتها مباشرة على الهواء وتنتظر حكم المشاهد على التُهم المنسوبة إليها، وتتحول من ضحية إلى بطلة لا تخشى نظرة المجتمع، ولا كلام الناس.