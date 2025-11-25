أعطال كبرى متقاربة تضرب البنية التحتية للإنترنت

- تعرضت البنية التحتية للإنترنت لأعطال كبرى في 2025، حيث تأثرت خدمات "أمازون ويب سيرفس"، "أزور"، و"كلاودفلير"، مما أثر على منصات كبرى مثل "سناب شات"، "زوم"، "يوتيوب"، و"سبوتيفاي". - تسلط هذه الأعطال الضوء على هشاشة الاعتماد العالمي على عدد قليل من مزودي البنية التحتية، حيث يشكلون ثلثي البنية التحتية للإنترنت، مما يثير مخاوف من تأثيرات اقتصادية كبيرة. - دعا الخبراء إلى استخدام أنظمة سحابية متعددة لضمان استمرارية الخدمات، مع فرض لوائح تنظيمية مثل قانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي.

تعرّضت البنية التحتية للإنترنت خلال فترات متقاربة جداً، لأعطال عالمية كبرى شلّت أجزاء واسعة من حركة الإنترنت. فقد شهد أواخر أكتوبر/تشرين الأول عطلين تقنيَّين واسعَي النطاق ضربا كلاً من خدمتي "أمازون ويب" و"أزور" السحابيتين، بينما شهد نوفمبر/تشرين الثاني عطلاً كبيراً ضرب خدمة "كلاودفلير"، إحدى أكثر البنى التحتية للإنترنت استخداماً حول العالم.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025، توقّفت مئات المواقع والتطبيقات حول العالم عن العمل بشكل كلي أو جزئي نتيجة عطل تقني واسع النطاق ضرب "أمازون ويب سيرفس"، وهو قسم الحوسبة السحابية التابع لشركة التكنولوجيا العملاقة. هذه البنية التحتية تدعم ملايين المواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات التابعة لشركات كبرى، لذلك شملت قائمة المتضررين منصات بحجم "سناب شات" و"ديولينغو" و"زوم" و"فورتنايت"، بالإضافة إلى مواقع "أمازون" نفسها. وأوضحت الشركة حينها أن الخلل نجم عن مشكلة في نظام أسماء النطاقات DNS، ما أدى إلى ارتفاع معدّلات الخطأ وتأخير الاستجابة في عدد من الخدمات الحيوية.

وبعد أيام قليلة فقط، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، تعرّضت خدمات "أزور" السحابية من "مايكروسوفت" لعطل عالمي منع المستخدمين من الوصول إلى مواقعهم والخدمات العاملة على منتجات "مايكروسوفت". وشمل ذلك مجموعة البرامج المكتبية للعملاق التكنولوجي، كما أثّر على قطاعات عدة حول العالم. كذلك تعطّلت مواقع الشركة الإلكترونية، بما في ذلك صفحة منصة الألعاب "إكس بوكس" وصفحات علاقات المستثمرين. وذكرت "مايكروسوفت" أن العطل يعود إلى "مشاكل في نظام أسماء النطاقات"، وهو الخلل نفسه الذي قالت "أمازون" إنه قطع خدمتها السحابية عن العالم.

أما أحدث هذه الأعطال الكبرى في البنية التحتية للإنترنت، فوقع في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على بعد أسابيع قليلة فقط من العطلين السابقين. إذ تسبّب عطل "كلاودفلير" في انقطاع جزء كبير من الإنترنت، ما أدى إلى عجز المستخدمين عن الوصول إلى مواقع وخدمات بارزة مثل "إكس" و"تشات جي بي تي" و"سبوتيفاي" و"يوتيوب" و"أوبر". كان هذا العطل الأسوأ منذ عام 2019، وقد نتج بحسب إدارة الشركة عن مشكلة في نظام الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه لحماية مواقع الويب من الهجمات الإلكترونية.

وتسلّط هذه الأعطال الضوء على هشاشة الاعتماد العالمي على مزوّد واحد عملاق لتلبية حاجات البنية التحتية للإنترنت. إذ تشكّل "كلاودفلير" و"أمازون ويب سيرفس" و"أزور"، إلى جانب "غوغل كلاود"، ما يقارب ثلثي البنية التحتية للإنترنت في العالم.

شركات قليلة يعتمد عليها جزء كبير من اقتصاد العالم اعتماداً مفرطاً، وهو ما يحذّر منه الخبراء. وتنقل صحيفة "ذا غارديان" عن البروفيسور آلان وودوارد من مركز سوري للأمن السيبراني قوله: "نلاحظ قلّة عدد هذه الشركات في البنية التحتية للإنترنت، لذا فإن فشل إحداها يصبح جلياً بسرعة". وكان خبراء في التكنولوجيا قد دعوا مراراً خلال السنوات الماضية إلى الانتقال إلى أنظمة سحابية متعددة لضمان استمرارية خدمات البنية التحتية للإنترنت في حال وقوع أعطال كبرى. ولم تعد هذه الاستراتيجية خياراً بل ضرورة تنظيمية. ففي بريطانيا مثلاً، تُلزِم لوائح بنك إنكلترا البنوك بإثبات قدرتها على الحفاظ على استمرارية التشغيل ونقل الخدمات الحرجة إلى مزوّد آخر عند فشل أو خروج مزوّد رئيسي من السوق. كذلك يفرض قانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي توفير حماية قوية ضد مخاطر تركّز الخدمات السحابية.