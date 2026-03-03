أضرار تطاول قصر غلستان في طهران بعد غارات أميركية - إسرائيلية

- تعرض قصر جولستان في طهران، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، لأضرار جراء غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثار قلق اليونسكو التي تتابع الوضع لضمان حماية التراث الثقافي. - أكد وزير التراث الثقافي الإيراني أن الهجوم لم يكن مجرد اعتداء على مبنى، بل على الهوية الثقافية والوطنية لإيران، مشيراً إلى تقديم تقرير رسمي لليونسكو حول الأضرار. - يُعتبر قصر جولستان رمزاً للهوية الوطنية الإيرانية، ويعكس التفاعل بين العمارة الفارسية التقليدية والتأثيرات الأوروبية في القرن التاسع عشر.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قصر غلستان المُدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في طهران، قد تعرّض لأضرارٍ خلال الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية.

وصرح مسؤولون إيرانيون بأن أجزاء عديدة من وسط طهران استُهدفت خلال الغارات، غير أن حجم الأضرار التي لحقت بالمجمع التاريخي لم يُحسم بالكامل بعد. ولا تزال السلطات تُقيّم تأثير الهجمات على هياكل الموقع ومقتنياته الأثرية.

وبحسب البيانات المتداولة، فإن قصر غلستان تعرّض لأضرارٍ جرّاء الشظايا وموجات الصدمة التي أعقبت غارةً جويةً استهدفت ساحة أراج، الواقعة ضمن المنطقة العازلة المحيطة بالموقع في العاصمة الإيرانية.

🇺🇸🇮🇷🇮🇱 This is what the Golestan Palace in Tehran, a UNESCO World Heritage Site, looks like now.



It was damaged as a result of a US-Israeli strike. Footage of the damage was posted online by the Iranian government.



-> Reza Pahvali needs this palace to stage the crowning…

وأعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عن قلقها مما جرى، مؤكدةً أنها تتابع الوضع عن كثب لضمان حماية التراث الثقافي في إيران والمنطقة. وأوضحت أنها أبلغت جميع الأطراف المعنية بالإحداثيات الجغرافية الدقيقة للمواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي، إضافةً إلى المواقع ذات الأهمية الوطنية، بهدف تجنب أي أضرارٍ محتملة.

كما ذكّرت بأن الممتلكات الثقافية تتمتع بحمايةٍ بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقية عام 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي. وهذا الموقف يندرج ضمن سياسة ثابتة تتبعها "يونسكو" في النزاعات المسلحة، حيث تؤكد باستمرار ضرورة تحييد المواقع الثقافية عن العمليات العسكرية.

وصرّح وزير التراث الثقافي الإيراني رضا صالحي أميري خلال زيارةٍ ميدانيةٍ إلى الموقع، بأن ما حدث "لم يكن اعتداءً على مبنى فحسب، بل على الهوية الثقافية والوطنية لإيران". وأعلن أن طهران ستقدّم تقريراً رسمياً إلى "يونسكو" يتضمن تفاصيل الأضرار وتقييماً فنياً لها.