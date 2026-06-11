أصوات مونديال 2026... من كل قُطر أغنية

- تعود شاكيرا لتقديم الأغنية الرسمية لمونديال 2026 بعنوان "داي داي"، مواصلةً مسيرتها الموسيقية في البطولات العالمية منذ 2006، حيث تألقت في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014. - يشهد المونديال منافسة رقمية مع صانع المحتوى آي شو سبيد، الذي حققت أغنيته "World Cup Champions" ملايين المشاهدات، مما دفع فيفا لاعتمادها ضمن القائمة الرسمية للأعمال الموسيقية. - عربياً، أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية "الأول على الأول" بالتعاون مع كوكا كولا، دعماً للمنتخب العراقي المشارك في المونديال، الذي يواجه النرويج، فرنسا، والسنغال في دور المجموعات.

تتجه أنظار العالم اليوم نحو المكسيك مع انطلاق فعاليات مونديال 2026. وكما جرت العادة، تشكل الموسيقى العصب النابض للبطولة؛ إذ تعود النجمة الكولومبية شاكيرا لتقديم الأغنية الرسمية لافتتاح المونديال، التي تحمل عنوان "داي داي" (بمعنى: هيا هيا).

تمثّل مشاركة شاكيرا في مونديال 2026 امتداداً لمسيرة موسيقية رياضية حافلة؛ فقد بدأت رحلتها في ختام كأس العالم ألمانيا 2006، بنسخة خاصة من أغنية Hips Don't Lie، لتتربع لاحقاً على عرش المونديال في جنوب أفريقيا 2010 بالعمل الشهير "واكا واكا" (Waka Waka)، وتتألق مجدداً في البرازيل 2014 بأغنية La La La.

في موازاة ذلك، برزت منافسة رقمية غير متوقعة؛ إذ خطف صانع المحتوى والمغني المعروف باسم آي شو سبيد الأنظار بأغنيته World Cup Champions التي أُطلقت قبل أسبوعين. العمل حقق ملايين المشاهدات في ساعات قياسية، ما دفعه إلى مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتمادها. وبالفعل، استجاب فيفا للتفاعل الجماهيري الكاسح، وضمّ الأغنية إلى قائمته الرسمية التي تشمل 18 عملاً موسيقياً للحدث العالمي.

عربياً، دخلت الفنانة العراقية رحمة رياض أجواء المستطيل الأخضر، بإطلاقها فيديو كليب يحمل عنوان "الأول على الأول" مساء الاثنين الماضي، بالتعاون مع شركة كوكا كولا في العراق. العمل من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع طه علي، وإخراج جو بو عيد.

وحققت الأغنية انتشاراً واسعاً منذ ساعاتها الأولى، لتصبح بمثابة رسالة تشجيعية للمنتخب العراقي المشارك في المونديال (يُقام في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا)، والذي تنتظره ثلاث مواجهات حاسمة في دور المجموعات: يستهلها أمام النرويج في الـ17 من الشهر الحالي، تليها مواجهة صعبة أمام فرنسا في 23 يونيو/ حزيران، ليختتم الدور بلقاء المنتخب السنغالي في الـ26 من الشهر نفسه.