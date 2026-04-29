- أصالة نصري تستعد لإصدار ألبوم غنائي باللهجات السورية، يضم 14 أغنية تمثل محافظات سورية متنوعة، ويعكس تنوع الألوان الفلكلورية والموسيقية في البلاد. - في حفلاتها، لا تقتصر أصالة على أغانيها الخاصة، بل تقدم أغانٍ قديمة تحاكي لهجات الجمهور، كما فعلت في باريس بأداء أغنية "سيدي منصور" تحية للجمهور التونسي والمغاربي. - رغم سقوط نظام بشار الأسد، لم تعد أصالة إلى سورية بعد، لكنها تأمل في إحياء حفل هناك، موجهة نداءً وطنياً للشعب السوري من خلال ألبومها الجديد.

كشفت المغنية السورية أصالة نصري لـ"العربي الجديد" عن قرب إصدار ألبوم غنائي باللهجات السورية. وقالت نصري إن هذا الألبوم مضى على فكرته أكثر من خمس سنوات، ولطالما تسببت الظروف بتأجيل إصداره.

يقدم الألبوم 14 أغنية تمثل 14 محافظة في سورية. وتؤكد أصالة أن الألوان الفلكلورية التي تمتاز بها البلاد لا تنحصر بلون موسيقي واحد، بل هناك أساليب موسيقية متنوعة في كل لون غنائي وكل محافظة.

لا تكتفي أصالة في معظم حفلاتها بأداء أغانيها الخاصة، بل تتجه إلى أغان قديمة يحفظها الجمهور وتحاكي لهجته، وفقاً للبلد الذي تغني فيه، وهذا ما فعلته في باريس قبل أيام، إذ أدّت أغنية "سيدي منصور" من الفلكلور التونسي تحية للجمهور التونسي والمغاربي المقيم في العاصمة الفرنسية.

في أغسطس/آب الماضي، أحيت أصالة نصري حفلاً في بيروت، بعد غياب نحو 20 عاماً عن العاصمة اللبنانية، ما فتح الباب أمامها لتوجيه رسائل لمواطنيها في سورية من خلال الغناء. في ذلك الحفل، تحدثت عن الفنان الراحل فهد بلان، وقالت إنه "باق باق"، وأهدت من على المسرح الجمهور السوري الحاضر أغنية "واشرح لها". حينها، تحدثت أيضاً عن الألبوم المتوقع صدوره قريباً.

في حديث أصالة إلى "العربي الجديد"، تؤكد أن الألبوم السوري يتضمن أيضاً أغاني خاصة بالتراث الفلكلوري من مدينتي اللاذقية وحمص، موضحةً أنها قامت مع زوجها، المنتج العراقي فائق حسن، بالإشراف الموسيقي على هذه الأغاني. وتكشف بأنها أعادت تسجيل أغنية "طولوا" لوالدها الملحن الراحل مصطفى نصري ضمن الألبوم، وذلك تحيةً لروح ملحن منح سورية كثيراً من الأغاني.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد، لكن أصالة لم تذهب إلى بلدها حتى يومنا هذا، رغم ما أشيع عن عودتها والتحضير لحفل كبير هناك. ترغب المغنية في إحياء حفل في سورية، وتنتظر أن تساعد الظروف في بلادها والمنطقة على هذا المشروع، وها هي اليوم توجه نداءً وطنياً إلى الشعب السوري من خلال هذا الألبوم بعيداً عن الخلافات والمواقف السياسية.