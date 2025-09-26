أشرف زكي يعلن استقالته من منصب نقيب الممثلين في مصر

- أعلن أشرف زكي استقالته من منصب نقيب الممثلين في مصر، بعد سنوات من الخدمة، معبّرًا عن تقديره للجمعية العمومية ومجلس النقابة لدعمهم وثقتهم. - شغل زكي المنصب خلفًا ليوسف شعبان، واستقال بعد ثورة يناير 2011، لكنه عاد في 2015 وفاز بالانتخابات ليصبح نقيبًا للمرة الثالثة. - من إنجازاته البارزة إنشاء دار للمسنين للفنانين، ورفع قيمة المعاش النقابي، وتطوير مشروع علاج طبي شامل للفنانين.

رغم عدم انتهاء ولايته، أعلن نقيب الممثلين في مصر الفنان أشرف زكي استقالته من منصبه، بعد سنوات طويلة قضاها بين أروقة نقابة المهن التمثيلية، فيما لم يعلن بعد عمن سيخلفه. وقال أشرف زكي في بيان الخميس "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مشوار العمل وخدمة النقابة، بعدما عشت داخل هذا الكيان سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر".

وعبّر زكي عن "تقديره الكبير" للجمعية العمومية ومجلس النقابة، وخصّهم بالشكر على ما قدّموه له من "دعم وثقة" طوال فترة تولّيه المسؤولية، مشيدًا بتعاونهم ومساندتهم المستمرة له في كافة التحديات. واختتم البيان قائلًا: "أغادر اليوم موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص".

وكان أشرف زكي قد انتخب نقيباً للممثلين خلفاً للفنان الراحل يوسف شعبان، وشغل المنصب لدورتين متتاليتين، وفي نهاية دورته الثانية ومع اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 اضطر لتقديم استقالته بعد اتهامه بتسيير الفنانين في تظاهرة مؤيدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

، ثم عاد في منتصف عام 2015، وترشح للانتخابات وفاز بها، ليعود لمنصب نقيب الفنانين للمرة الثالثة.

ومن أهم الخطوات التي قدمها أشرف زكي خلال توليه منصب نقيب الممثلين، إنشاء دار للمسنين خاصة بالفنانين كبار السن، ورفع قيمة المعاش النقابي، والعمل على مشروع علاج طبي ضخم للفنانين.