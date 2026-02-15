أسود لا نمور... أدلة أحفورية تكشف وجود الأسود في اليابان القديمة

توصل فريقٌ من الباحثين في اليابان إلى أن عيناتٍ أحفورية كان يُعتقد أنها تعود إلى نمورٍ تَبيَّن أنها تنتمي في الواقع إلى نوعٍ منقرض من الأسود، ما يشير إلى أن الأسود كانت تعيش في نطاقٍ واسع من الأرخبيل الياباني قبل عشرات الآلاف من السنين. وأُجريت الدراسة لاستكشاف احتمال وجود الأسود في اليابان، الواقعة على الحافة الشرقية القصوى لحزام انتقال الأسود والنمور الذي يمتد من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى الروسي. وسكنت "أسود الكهوف" شمال أوراسيا، فيما وُجدت النمور في مناطق أبعد جنوباً.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم" (PNAS) في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، استخرج الباحثون وحللوا الحمض النووي والبروتينات من عيناتٍ أحفورية كان يُعتقد سابقاً أنها لنمور، وحددوا أنها تعود إلى "أسد الكهوف" المنقرض، وفقاً لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية (Kyodo).

وأعاد باحثون، من جامعة الدراسات المتقدمة وجامعة بكين، فحص 26 بقايا شبه أحفورية جُمعت من مواقع متعددة عبر الأرخبيل الياباني. وباستخدام تقنيات تشمل التقاط التهجين وتسلسل الجينومين الميتوكوندري والنووي، و"الباليو-بروتيوميكس" (paleoproteomics)، والتأريخ الجزيئي بأساليب بايزية (Bayesian molecular dating)، والتأريخ بالكربون المشع (radiocarbon dating)، توصّل الفريق إلى أن جميع بقايا "النمور" اليابانية القديمة كانت، على نحو غير متوقع، لأسود كهوف.

ورغم الانخفاض الشديد في نسبة الحمض النووي الداخلي في معظم العينات، تمكن العلماء من استعادة خمسة جينومات ميتوكوندرية شبه مكتملة، وجزءاً من جينوم نووي واحد. وأظهر التحليل التطوري أن العينات اليابانية شكّلت مجموعةً أحادية الأصل مدعومة بقوة تقع ضمن سلالة "أسد الكهوف" المعروفة في العصر البليستوسيني المتأخر باسم "سبيلايا-1" (spelaea-1). وأكد تحليل الجينوم النووي لأفضل العينات حفظاً هذه النتيجة، مميزاً بين سلالات الأسود والنمور. وعزز تحليل الباليو-بروتيوميكس الاستنتاج ذاته، إذ رصد متغيراً تشخيصياً في أحد الأحماض الأمينية داخل بروتين (alpha-2-HS-glycoprotein) تطابق مع الأسود لا النمور.

وبحسب الفريق، غادرت الأسود أفريقيا قبل نحو مليون عام، ثم انتشرت عبر قارة أوراسيا. ودخلت الأرخبيل الياباني قبل ما يقرب من 73 ألفاً إلى 38 ألف عام، عندما انخفضت مستويات سطح البحر خلال "الفترة الجليدية الأخيرة" (Last Glacial period). وقد امتد وجودها حتى المناطق الجنوبية الغربية من الأرخبيل، رغم أن تلك المناطق كانت تُعدّ سابقاً أكثر ملاءمة للنمور. وتعايشت هذه الحيوانات مع الذئاب والدببة البنية والدببة السوداء الآسيوية، ومع تجمعات بشرية مبكرة، لتصبح جزءاً أساسياً من منظومة الأرخبيل البيئية في العصر البليستوسيني المتأخر.

ويقترح مؤلفو الدراسة أن أسود الكهوف من سلالة "سبيلايا-1" استمرت في الأرخبيل الياباني لمدة لا تقل عن 20 ألف عام بعد انقراضها في أوراسيا، وربما لأكثر من 10 آلاف عام بعد اختفائها النهائي من بيرينغيا الشرقية. وخلصوا إلى أن إعادة فحص بقايا الأسود والنمور شبه الأحفورية عبر أوراسيا ستكون ضرورية لتوضيح ديناميات توزع الأنواع وفهم التذبذبات التي شهدها "حزام انتقال الأسد–النمر".

وخلص الباحثون إلى أن النتائج "تتحدى وجهة النظر الراسخة منذ فترة طويلة بأن النمور لجأت ذات يوم إلى اليابان، وتُظهر بدلاً من ذلك أن أسود الكهوف كانت منتشرة في شمال شرق آسيا خلال هذه الفترة".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)