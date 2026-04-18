أسراب من النحل تغلق طريقاً سريعاً في ولاية تينيسي الأميركية

سبّب سرب يضم نحو مليون نحلة، بينها عاملات وذكور وربما ملكة النحل، في إغلاق جزء من طريق سريع لساعات في ولاية تينيسي الأميركية، الجمعة، قبل أن تتمكّن السلطات من احتواء الوضع.

ووقع الحادث قرابة الساعة 11 صباحاً، عندما انقلبت شاحنة صغيرة كانت تنقل النحل على الطريق السريع "آي-40" (I-40) في مدينة نوكسفيل، باتجاه مخرج "هينلي ستريت"، ما أدى إلى انتشار النحل في المنطقة، وفق ما أعلنت وزارة النقل في تينيسي (Tennessee Department of Transportation - TDOT).

ولم توضح السلطات عدد الخلايا التي كانت تُنقل، إلا أن شحنات بهذا الحجم تستخدم عادة من قبل مربي النحل التجاريين لدعم الزراعة وعمليات التلقيح في أنحاء الولايات المتحدة. وطُلب من السائقين العالقين قرب موقع الحادث البقاء داخل سياراتهم، بعدما ملأت الأسراب الأجواء المحيطة بمنحدر الطريق. وعمل مربّو نحل يرتدون بذلات واقية إلى جانب فرق الطوارئ للسيطرة على السرب، الذي تكدّس حول حطام الشاحنة وعلى الطريق المجاور.

ونشر المتحدث باسم وزارة النقل في الولاية مارك ناجي سلسلة تحديثات عبر منصة إكس، أوضح فيها في البداية أن "المنحدر من آي-40 شرقاً إلى هينلي ستريت مغلق حالياً"، مضيفاً أن "شاحنة كانت تحمل حمولة من النحلِ انقلبت، والآن هو ينتشر في المنطقة". وفي تحديثٍ لاحق، أشار إلى إعادة فتح الطريق، قائلاً: "أُعيد فتح المنحدر، لكن الشاحنة دُمّرت، والنحل... حسناً... ما زال يطن"، داعياً السائقين إلى البقاء داخل سياراتهم ما لم يكونوا يرتدون رداء واقياً. وأكد ناجي في تصريحٍ لاحق عدم تسجيل أي إصابات نتيجة الحادث، موضحاً أن الشاحنة أُزيلت وأن النحلَ نُقل بأمان من الموقع.

وتُعد هذه الحوادث نادرة، لكنها ليست الأولى، إذ سبق أن سبّب حادث مماثل في ولاية يوتا إطلاق ملايين النحل على طريقٍ سريع، ما يسلّط الضوء على المخاطر المرتبطة بنقل أعداد كبيرة من خلايا النحل.