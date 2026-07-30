أستراليا تقاضي "تليغرام" بتهمة التقاعس عن حذف محتوى إرهابي

باشرت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety)، الخميس، إجراءات قضائية ضد تطبيق "تليغرام"، متهمة منصة المراسلة العالمية بالإخفاق في إزالة محتوى إرهابي، في قضية قد تعرضها لغرامة تصل إلى 54.6 مليون دولار أسترالي (38 مليون دولار أميركي). وبموجب قانون السلامة الإلكترونية الأسترالي، تواجه "تليغرام" هذه العقوبة بسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بعد أن أبلغ مستخدمون أستراليون عن 10 مواد دعائية مؤيدة للإرهاب والعنف.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية ضد "تليغرام" قبل رفع الدعوى القضائية؟ كيف ردت "تليغرام" على الاتهامات الموجهة إليها بشأن التقاعس عن حذف المحتوى الإرهابي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وصرحت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان غرانت، بأن الهيئة ستدفع أمام المحكمة بأن "تليغرام" لم يزل محتوى مؤيداً للإرهاب، من بينه مقاطع فيديو لعمليات إعدام نفذتها جماعات إرهابية، وهجمات إطلاق نار جماعية، تشمل "بعضاً من أكثر أعمال العنف التطرفي شهرة في التاريخ الحديث"، رغم إبلاغه بها. وأضافت أن المحتوى تضمن مواد مرتبطة بالهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019، الذي بُث مباشرة عبر الإنترنت، إضافة إلى حادثة إطلاق النار الجماعي في مدينة بافالو بولاية نيويورك الأميركية عام 2022.

وقالت غرانت، خلال مؤتمر صحافي في سيدني: "عندما تُبلَّغ المنصات بوجود محتوى إرهابي، يجب عليها أن تتحرك". وأضافت أن الدعوى تأتي "في وقت تشهد فيه أستراليا بيئة أمنية متوترة، على خلفية مأساة بونداي الأخيرة"، في إشارة إلى حادثة إطلاق نار جماعي ذات دوافع معادية للسامية على أحد شواطئ سيدني العام الماضي، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً. وأوضحت الهيئة أن "تليغرام"، المسجل في دولة الإمارات، يعد من أبرز منصات التواصل المستخدمة في أستراليا، إذ يزوره المستخدمون الأستراليون نحو 1.5 مليون مرة شهرياً.

وبحسب وثائق الدعوى، أبلغ مستخدمون أستراليون عن 12 حالة تتعلق بهذا النوع من المحتوى بين 27 سبتمبر/أيلول و5 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأضافت الوثائق أن 10 من هذه المواد ظلت منشورة بعد أكثر من 20 يوماً، ما يشكل، بحسب الهيئة، انتهاكاً لقواعد السلامة الإلكترونية بسبب عدم التحقيق في البلاغات واتخاذ "إجراءات في الوقت المناسب". كما أشارت إلى أنه حتى يوم الأربعاء، لم يتلقَّ المستخدمون الذين قدموا البلاغات أي رد من "تليغرام". ورفضت الشركة الاتهامات، وردت في بيان: "جهود تليغرام في مكافحة الإرهاب موثقة جيداً. نرفض هذه الاتهامات وسندافع عن موقفنا أمام المحكمة".

وتأتي القضية بعد يوم واحد من إعلان روسيا سعيها إلى توقيف مؤسس "تليغرام" ومديره التنفيذي، بافيل دوروف، بتهمة "التواطؤ في الإرهاب"، متهمة إياه بالسماح باستخدام المنصة لتجنيد أشخاص لصالح أجهزة الأمن الأوكرانية.

ويحمل دوروف، البالغ من العمر 41 عاماً، الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، وأقام خلال السنوات الأخيرة في كل من دبي وفرنسا. وكانت الشرطة الفرنسية قد أوقفته عام 2024 على خلفية اتهامات تتعلق بنشر محتوى غير قانوني عبر المنصة، قبل أن يُفرج عنه بكفالة، ثم رُفع لاحقاً حظر السفر المفروض عليه، وغادر فرنسا.