أستراليا تضغط على "روبلوكس" بعد تقارير عن استغلال الأطفال جنسياً

- وزيرة الاتصالات الأسترالية تطالب "روبلوكس" باجتماع عاجل بعد تقارير عن استغلال الأطفال على المنصة، حيث يشكل الأطفال دون 13 عامًا 40% من المستخدمين. - "روبلوكس" تواجه اتهامات بعدم حماية الأطفال من المحتوى العنيف والجنسي، وتقرير "هيندنبورغ ريسيرش" يصفها بأنها "جحيم بيدوفيلي". - الشركة تعلن عن نظام تحقق إلزامي وتؤكد على سياسات سلامة متينة، بينما تُحظر في عدة دول بسبب مخاوف إساءة معاملة الأطفال.

أعلنت وزيرة الاتصالات الأسترالية، يوم الثلاثاء، أنها وجّهت رسالةً إلى شركة الألعاب العملاقة "روبلوكس" (Roblox) طالبت فيها بعقد اجتماعٍ عاجل، على خلفية تقارير عن استغلال أطفال على المنصّة. وبحسب الشركة، يستخدم "روبلوكس" نحو 100 مليون شخص يومياً، فيما شكّل من هم دون 13 عاماً قرابة 40% من مستخدميه في عام 2024. لكن المنصّة تواجه منذ سنوات اتهامات بأنها لا تفعل ما يكفي لحماية الأطفال من محتوى عنيف وذي طابع جنسي. ووصف تقريرٌ صدر عام 2024 عن "هيندنبورغ ريسيرش" المنصّة بأنها "جحيم بيدوفيلي مصنّف للبالغين فقط"، وأنها تعرّض الأطفال لعمليات "استدراج" ولمحتوى إباحي.

وفي حديثٍ إلى هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، أوضحت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز أنها خاطبت إدارة "روبلوكس" لحثّها على الاجتماع معها وشرح الخطوات التي ستتخذها لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت. وأضافت: "أظنّ أن كثيرين منكم، مثلي، شعروا بالاشمئزاز من حقيقة أن أطفالاً بعمر أربعة أو خمسة أعوام يشاهدون عنفاً فاضحاً ومجانياً على هذه المنصّة". كما أشارت ويلز إلى أنها طلبت من منظّم الإنترنت في أستراليا، مفوّض السلامة الإلكترونية، بحث اتخاذ "إجراءات عاجلة" بحق الشركة.

وأعلنت "روبلوكس" العام الماضي أنها ستطرح نظام تحقق إلزامي عبر التعرّف إلى الوجه أو فحوص الهوية للاعبين الراغبين في استخدام ميزات الدردشة. وفي بيانٍ إلى وكالة فرانس برس، أبدت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، ترحيبها "بفرصة إطلاع الوزيرة على الخطوات التي نتخذها للمساعدة في الحفاظ على سلامة مجتمعنا". كذلك شدّد متحدثٌ باسم الشركة على أن لديها "سياسات وإجراءات سلامة متينة لحماية المستخدمين تتجاوز ما هو معمول به في منصّات كثيرة أخرى".

وجاء ذلك فيما كانت "روبلوكس" ضمن عدة منصّات من بينها "ديسكورد" و"واتساب" و"ليغو بلاي" اعتُبرت مُستثناة من حظرٍ أسترالي يمنع من هم دون 16 عاماً من الانضمام إلى منصّات تواصل اجتماعي مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك". وهذا الحظر دخل حيّز التنفيذ في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحظرت كل من العراق وقطر وعُمان والكويت ومصر وتركيا "روبلوكس" لأسباب تتعلق بمخاوف من تحوّلها إلى وسيلة لإساءة معاملة الأطفال، فيما اختارت السعودية والإمارات وضع ضوابط على الأدوات التي يتاح للمستخدمين القاصرين استعمالها، أبرزها تعطيل المحادثات الصوتية والكتابية. فيما رفعت ولايتا تكساس ولويزيانا في الولايات المتحدة الأميركية دعاوى على التطبيق للسبب نفسه.