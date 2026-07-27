أسبوع الموضة في باريس... مصممون لبنانيون في حدائق سرية

- عودة الكلاسيكية بلمسة معاصرة: عروض الأزياء الراقية بباريس شهدت عودة للكلاسيكية مع لمسات معاصرة، حيث تميزت مجموعات خريف وشتاء 2026-2027 بتنوع القصات والأقمشة والألوان الزاهية، مما كسر الصورة التقليدية للموسم البارد. - إبداعات المصممين اللبنانيين: إيلي صعب وزهير مراد وروبير أبي نادر وجورج حبيقة قدموا مجموعات متميزة تجمع بين الأصالة والتجديد، مستلهمين الطبيعة والحدائق، مع استخدام الأقمشة الفاخرة والتطريزات البراقة. - تفرد جورج شقرا: أظهر تميزاً في تصميم الفساتين بأسلوب هندسي، مستخدماً الكورسيه وأقمشة الكريب والمخمل والدانتيل، مع فستان زفاف مطرز باللؤلؤ يجمع بين الفخامة والبساطة.

في عالم الموضة، لا شيء يبقى على حاله. هذا ما عكسته عروض الأزياء الراقية التي استضافتها باريس في منتصف هذا الشهر، إذ سعى كل مصمم إلى تقديم رؤية تؤكد قدرته على الابتكار وإثبات حضوره في موسم تتنافس فيه الأسماء الكبرى على صناعة الجديد.

ورغم اختلاف الأفكار والمقاربات الفنية، فإن القاسم المشترك بين معظم العروض تمثّل في العودة إلى الكلاسيكية، التي لم تغب يوماً عن فلسفة عدد من المصممين اللبنانيين المشاركين، وإن ظهرت هذه المرة بحلّة معاصرة أكثر انفتاحاً على التجديد.

وبين بيروت وباريس، يمتد خط إبداعي متواصل يستقطب مصممي الأزياء في كل موسم، ليعرضوا مجموعات جديدة تواكب تحولات الفصول وتوجهات الموضة العالمية، من دون أن يتخلوا عن هويتهم الخاصة. وقد حملت مجموعات خريف وشتاء 2026-2027 تنوعاً واضحاً في الرؤى، سواء على مستوى القصّات أو الأقمشة أو الألوان، إلا أن الهوية الكلاسيكية بقيت حاضرة في جوهر معظم التصاميم.

ولم تعد الألوان القاتمة الخيار الوحيد لموسمَي الخريف والشتاء، إذ أظهرت العروض اتجاهاً لافتاً نحو الألوان الزاهية والدرجات المضيئة، في محاولة لكسر الصورة التقليدية المرتبطة بالموسم البارد. ورغم اعتماد المصممين اللبنانيين عناوين وأفكاراً جديدة لمجموعاتهم، فإنهم لم يبتعدوا فعلياً عن الكلاسيكية التي حضرت في الشكل والمضمون، لتبقى السمة الأبرز التي جمعت بين تجاربهم المختلفة، وإن اختلفت أساليب التعبير عنها من مصمم إلى آخر.

كرة الأحلام الجامحة

قدّم المصمم اللبناني إيلي صعب مجموعته الخاصة بخريف وشتاء 2026-2027 تحت عنوان The Ball of Untamed Dreams (كرة الأحلام الجامحة)، في عرض وصفه الحاضرون بأنه أشبه بمسرحية بصرية تضج بالألوان والتحولات الساحرة، فتداخلت الحقيقة بالخيال من خلال أقمشة متحركة وألوان تتبدل تحت تأثير الإضاءة.

وبرز استخدام التول الشفاف والحرير والتطريزات البراقة، إلى جانب الزهور الخيالية المطرزة التي منحت التصاميم بعداً حالماً. كما لفتت الأنظار مجموعة من الفساتين ذات القصّات الدائرية، والصدريات المطرزة، والذيل الطويل الذي أضفى على الإطلالات حضوراً درامياً متكاملاً.

أما في تصاميم الزفاف، فقد واصل إيلي صعب فلسفة التحول التي يعتمدها في كل موسم. وجاءت المجموعة قائمة على فكرة التطور المستمر، مع حضور واضح للأبيض والذهبي وتدرجاتهما، من دون التخلي عن التطريزات الغنية والزخارف التي تمنح الفستان طابعاً احتفالياً فاخراً. كما حضرت الطرحة المزدانة بتفاصيل براقة انعكست تحت الضوء، لتضيف بعداً بصرياً يزيد من قيمة المشهد، ويكرّس الفستان بوصفه محور العرض.

من تصاميم إيلي صعب، 8 يوليو 2026 (ستيفان كودنيت/Getty)

الحديقة السرية

في مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2026-2027، كشف المصمم اللبناني زهير مراد عن عالمه الخاص تحت عنوان The Secret Garden (الحديقة السرية)، مستلهماً تفاصيل الليل وغموضه ليجعلهما المنطلق الرئيس لفكرته الإبداعية. جاءت المجموعة محمّلة بأجواء حالمة، انعكست في اختيار الألوان والخامات والقصّات، فبرزت درجات الأخضر والزمردي والعنابي والأسود بوصفها الألوان الأكثر حضوراً، في تباين واضح مع عدد من زملائه الذين مالوا إلى استخدام تدرجات لونية أكثر هدوءاً وأقل كثافة.

ورغم هذه المقاربة اللونية المختلفة، لم يخرج مراد عن الخط الكلاسيكي الذي شكّل على مدى سنوات جزءاً أساسياً من هويته الفنية، بل أعاد تقديمه بأسلوب يكرّس شخصيته الخاصة. فمن يتابع أعماله، يلاحظ أن معظم تصاميمه تحمل هوية متماسكة، سواء في اختيار الألوان، أو البناء الهندسي للفساتين، أو مستوى الإتقان في التنفيذ، ما جعله يحتفظ بمكانته بين أبرز المصممين اللبنانيين في باريس، من دون أن يتخلى عن البصمة التي ميّزته منذ انطلاقته.

روبير أبي نادر

أما المصمم اللبناني روبير أبي نادر، فاستوحى مجموعته لخريف وشتاء 2026-2027 من عنوان The Sublime Garden (حدائق الأحلام)، ليواصل مسيرة بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي في بيروت، قبل أن تمتد إلى العاصمة الفرنسية. وعلى الرغم من أن السنوات تركت أثرها في لغة الدار وأسلوبها، فإن العرض أكد أن أبي نادر لا يزال وفياً للكلاسيكية التي صاغت بداياته، وإن بدت اليوم أهدأ وأنضج.

كثيراً ما وُصف أبي نادر بأنه "فيلسوف" في عالم الأزياء، ليس فقط بسبب نظرته إلى الموضة، بل أيضاً لاهتمامه بالتفاصيل الدقيقة التي تمنح كل قطعة خصوصيتها. وقد تجلى ذلك في اختياره الأقمشة الصعبة التي تتطلب مستوى عالياً من الحرفية في القص والخياطة، وفي توظيف الألوان بطريقة أبرزت قدرته على منافسة أبرز المصممين في باريس، من دون اللجوء إلى المبالغة أو الإفراط في الزخرفة.

في تصريحاته للصحافة خلال أسبوع الموضة، لخّص أبي نادر فلسفة مجموعته بقوله: "هذه لحظة معلّقة في زمن مزدهر". أما عن فساتين الزفاف، فقال: "يُرتدى مرة واحدة، لكنه يخلد في الذاكرة حتى الموت". يعكس هذا التصور نظرته إلى الفستان بوصفه أكثر من مجرد قطعة ملابس، بل تجربة إنسانية مرتبطة بواحدة من أهم اللحظات في حياة من ترتديه.

من تصاميم روبير أبي نادر، 28 يناير 2026 (ريتشارد بورد/Getty)

جورج حبيقة

بدوره، يواصل المصمم اللبناني جورج حبيقة، إلى جانب نجله جاد، كتابة مسيرة الدار التي تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، من خلال مجموعة خريف وشتاء 2026-2027 التي حملت عنوان The Visitor (الزائر). وجاءت المجموعة امتداداً للرؤية التي عُرفت بها الدار، فاستلهمت جمال الطبيعة وتفاصيلها الدقيقة، لتترجمها في تصاميم تجمع بين الخفة والرقي والدقة المعمارية التي طالما ميّزت أعمال حبيقة على مدى سنوات.

اعتمدت الدار على تطريزات لافتة حضرت بوصفها عنصراً أساسياً في معظم الإطلالات، إلى جانب استخدام أقمشة راقية مثل الدانتيل والساتان والحرير والأورغانزا، بما منح التصاميم توازناً بين النعومة والبناء الهندسي، من دون أن تفقد خفتها وانسيابيتها.

ويبرز فستان الزفاف بوصفه أحد أهم قطع المجموعة، إذ يستحضر أناقة العصور الماضية، وإطلالات الملكات عبر التاريخ. وجاء بقصّة إمبراطورية ترتفع من أسفل الصدر، مع تفاصيل مبتكرة عند الكتفين تستعيد خطوط الأزياء التاريخية، فيما يكشف الصدر بأسلوب راقٍ يعكس جاذبية التصاميم الكلاسيكية القديمة. واكتمل المشهد بزخارف من الأزهار ثلاثية الأبعاد، أضفت على الفستان بعداً رومانسياً ينسجم مع هوية المجموعة بأكملها.

جورج شقرا

ومن دون عنوان محدد، كشف المصمم اللبناني، جورج شقرا، عن مجموعته الجديدة ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، مؤكداً مرة جديدة حضوره بوصفه أحد أبرز الأسماء اللبنانية في عالم الأزياء الراقية. فمنذ سنوات، اعتاد شقرا أن يبني كل مجموعة على فكرة مختلفة، مع المحافظة في الوقت نفسه على هويته الخاصة التي تجمع بين الحرفية العالية والجرأة في التنفيذ.

وفي مجموعة خريف وشتاء 2026-2027، بدا واضحاً ميله إلى أسلوب أقرب إلى الهندسة في بناء الفساتين، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل الدقيقة التي منحته تميزاً عن بقية المصممين المشاركين. وحضر الكورسيه بوصفه العنصر الأساسي في معظم التصاميم، إلى جانب التطريز الذي لعب دوراً محورياً في إبراز القطع ومنحها شخصية مستقلة، مع بقائها ضمن الخط العام للمجموعة.

من تصاميم جورج شقرا، 7 يوليو 2026 (جوليان حكيميان/Getty)

واستخدم شقرا أقمشة الكريب والمخمل، الذي لم يكن حاضراً بالقدر نفسه في بقية العروض، إضافة إلى الدانتيل، كما اعتمد قصّات أقرب إلى المنحوتات الفنية، مع تنانير ضخمة عززت البعد المسرحي لبعض الإطلالات.

أما فستان الزفاف، فجاء تجسيداً لحرفية الدار في فن الخياطة الراقية، مع اعتماد واضح على تقنية الكورسيه التي أتقنها شقرا على مدى سنوات. إلا أن الفستان هذه المرة جاء من دون أكتاف، منفذاً بقماش بسيط ورقيق، ومطرزاً باللؤلؤ بأسلوب هادئ يبتعد عن المبالغة. واكتمل التصميم بذيل طويل يمنح العروس راحة أثناء المشي، فيما اختير قماش التفتا؛ أكثر الأقمشة ارتباطاً بفساتين الزفاف الكلاسيكية، ليؤكد مرة أخرى ميل شقرا إلى الجمع بين الفخامة والبساطة في آن واحد.

