أزياء "يا صاحب الطير"... تجريب الذاكرة الفلسطينية

- أطلقت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عرض "يا صاحب الطير" في رام الله بعد غياب عامين، محققة نجاحاً كبيراً بنفاد التذاكر وإقامة عروض إضافية. يستند العرض إلى أغاني فلكلورية فلسطينية متنوعة، وجمعت في ألبوم "زاف" بالتعاون مع سعد الحسيني. - استلهمت تصميم العرض من جغرافيا المخيمات الفلسطينية، حيث طورت عرين بوشة أزياء تعكس هوية العمل الفني بدمج الماضي والحاضر باستخدام أقمشة محلية مثل الجينز وألوان تعكس بيوت المخيمات. - تميزت الأزياء بتفاصيل مبتكرة مثل الأساور القماشية لتعزيز حركة الراقصين، مستوحاة من فكرة المحارب. عملت بوشة مع خياطين محليين لتنفيذ 85 زيّاً، مؤكدة على الإنتاج الفلسطيني الخالص.

أطلقت فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية عرضها الفني "يا صاحب الطير" ضمن سلسلة عروض قدمتها في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا العمل لينهي غياب الفرقة عن العروض لمدة عامين، وليكون العرض التالي لـ"أشيرة" الذي قدّمته الفرقة قبل أربعة أعوام. حققت العروض نجاحاً جماهيرياً بنفاد التذاكر، وإقامة المزيد في مدينتي رام الله (27 و28 ديسمبر/ كانون الأول)، وعمّان (19 و20 ديسمبر).

يأتي "يا صاحب الطير" بالاستناد إلى مختارات من الأغاني الفلكلورية الفلسطينية التي تتناول مواضيع متعددة، مثل موسم الحصاد وحكايات المجتمع والمقاومة، مروراً بالريف ومخيمات اللاجئين والمدينة الفلسطينية، وصولاً إلى عادات الفلسطينيين وتقاليدهم. جُمعت هذه المقطوعات ضمن ألبوم يحمل عنوان "زاف"، وهي كلمة تعني "حلّق"، وجاء هذا العمل بالتعاون مع المؤلف الموسيقي سعد الحسيني.

تستجلب الفرقة الذاكرة الفنية الفلسطينية في قالب عصري. اختارت "الفنون الشعبية الفلسطينية" جغرافيا المخيم نقطةَ ارتكاز بصرية، لتعزّز بذلك المحتوى الراقص؛ فكانت هذه الجغرافيا المكان الذي ألهم مصممة الأزياء عرين بوشة (25 عاماً)، لتكون نقطة انطلاق لهوية الأزياء الخاصة بالعمل، فضلاً عن عوامل أساسية أخرى، مثل تصميم الرقصات والموسيقى والإضاءة والبيئة البصرية والمسرحية.

في حديثها إلى "العربي الجديد"، تقول بوشة إن تصميم أزياء "يا صاحب الطير" مرّ بمراحل متعددة من التجريب والاختبار، مشيرة إلى أن الفرقة منحتها المساحة والثقة لتقديم أفكار معاصرة تحاكي الماضي والحاضر، وتمزج ما بين هوية العمل الفني والمرونة التي يحتاجها الراقصون والراقصات في الأزياء لتسهيل حركتهم على المسرح، وتبديل الأزياء بسلاسة ما بين الرقصات. مرّت فترة التجريب والاختبار بمرحلة بحث قضتها بوشة تطالع أرشيف فرقة الفنون الشعبية منذ تأسيسها عام 1979، وتاريخ مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى مقابلات مع أعضاء الفرقة لتتعرف إلى رؤيتهم للعمل الفني ومنظورهم لما يمثله من رموز. فاستلهمت من بحثها توجهات الألوان، التي تدمج ما بين الرمادي الذي يرمز لبيوت مخيمات اللاجئين وما بين الألوان الترابية التي تمثّل ألوان مرج بن عامر، وهو سهل شاسع يقع شمالي فلسطين، من أهم وأشهر المعالم الجغرافية والتاريخية فيها.

تشير بوشة إلى أنها استخدمت قماشاً معاصراً، مثل الجينز، في سراويل الراقصين من باب دمج اللباس اليومي للشباب الفلسطيني مع الرموز الفلكلورية، مع حرصها الدائم طيلة فترة البحث والتنفيذ على تقديم أزياء تعكس هوية الفرقة. لم يقتصر ذلك على تصميم الأزياء فحسب، إذ تؤكد بوشة أن الفرقة منذ بداية العمل أرادت أن يكون الإنتاج فلسطينياً خالصاً، ولذلك حرصت على استخدام أقمشة متوفرة في الأسواق الفلسطينية رغم التحديات المتعلقة بتوفر الكميات والأنواع المناسبة. وفضلاً عن الخامات المحلية، نفّذ خياطون وخياطات من مدينة رام الله 85 زيّاً، منهم غادة خوري وكمال سلعوس وغسان سلامة.

"على الرغم من أن القمصان اعتمدت قصة موحدة، إلا أن طريقة التنفيذ والعمل مع الخياطين ضمنت إظهار الفردية لكل راقصة وراقص على المسرح، فبدا كل منهم وكأنه يرتدي قطعة مختلفة، ما خلق لوحة بصرية متناغمة يعكس فيها تداخل الألوان رسالة العمل ككل. مع التأكيد على أن ألوان التطريز والمناجل والأقمشة التراثية، كأقمشة الدمشقي، تحاكي وتكمل بعضها بعضاً، مع تصميم مغاير للبلوزة التقليدية المتوقعة"، تضيف بوشة.

ومن التفاصيل اللافتة في تصميم أزياء العرض، هي الأساور القماشية التي عززت حركة أيدي الراقصين والراقصات على المسرح، فشكلت عنصراً بصرياً إضافياً. تقول بوشة إن الأساور القماشية مستوحاة من فكرة المحارب (Warrior)، التي تحاكي رسالة العرض الأساسية.

يشار إلى أن بوشة من مواليد عام 2000، تدير استديو خاصاً بها للتفصيل للزبائن، وتعمل في قطاع التدريس في جامعتي بيرزيت ودار الكلمة، فضلاً عن تدريب الحرفيين الفلسطينيين المتخصصين في الحرف المتعلقة بتصميم الأزياء.

بدأ اهتمام بوشة بتصميم الأزياء في الثامنة من عمرها، متأثرة بمشاهدة جدتها (مرتا) تعمل في الخياطة والتطريز. تخرجت بوشة من جامعة نابا للفنون في مدينة ميلانو الإيطالية، إذ اكتسبت تجربة أكاديمية غنية في أنواع الأقمشة وتصميم أزياء الرجال والنساء والعمل المرتكز على البحث المستفيض.