- شهدت مدينة سبتة أزمة هجرة غير مسبوقة مع وصول حوالي 60 ألف مهاجر، مما أدى إلى توترات سياسية بين المغرب وإسبانيا وغياب التواصل الرسمي المغربي في البداية، حتى أصدرت وزارة الداخلية بيانها الأول. - انتقدت الأحزاب السياسية المغربية صمت الحكومة وغياب التواصل الرسمي، ودعت منظمات حقوقية إلى توضيحات رسمية ودعم عائلات الضحايا، مشددة على أهمية إنشاء آلية إنسانية للتعرف على الجثامين. - أثارت الأزمة انتقادات إعلامية واسعة بسبب غياب المعلومات الرسمية، ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التزام المؤسسات الإعلامية بقواعد الممارسة المهنية وتجنب الأخبار الزائفة، مع ضرورة اعتماد السلطات سياسة تواصلية فعالة.

بينما لم تتوقف تصريحات المسؤولين الإسبان، والتقارير الصحافية الإسبانية والدولية والعربية، عن متابعة تطورات أزمة سبتة وتداعياتها، تحوّل غياب التواصل الرسمي المغربي خلال الأيام الأولى للأزمة إلى محور جدل بحد ذاته، بعدما ترك فراغاً معلوماتياً ملأته الروايات الأجنبية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام. ولم تكسر وزارة الداخلية المغربية هذا الصمت إلا مساء الأحد الماضي، بإصدار أول بيان رسمي بشأن حصيلة الضحايا.

استعادت مدينة سبتة، الخاضعة للسيادة الإسبانية وتتمتع بحكم ذاتي ويعتبرها المغرب مدينة محتلة، هدوءها بعد أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها الأسبوع الماضي. وتفيد السلطات الإسبانية بأن نحو 60 ألف مهاجر تمكنوا من الوصول إلى المدينة، قبل أن يُعاد معظمهم إلى المغرب خلال 48 ساعة. كذلك رفعت مدريد حصيلة الضحايا إلى 72 قتيلاً على الأقل، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في أول بيان رسمي لها مساء الأحد، تسجيل 11 وفاة، بينها حالة وفاة إثر السقوط من منطقة صخرية و10 حالات غرق.

وخلال الأيام التي سبقت صدور البيان، ظل الرأي العام المغربي يتابع تطورات الأزمة عبر تصريحات المسؤولين الإسبان والتغطيات الإعلامية الأجنبية، في ظل غياب أي رواية رسمية مغربية، الأمر الذي جعل إدارة التواصل نفسها جزءاً من الجدل الدائر حول الأزمة.

قبل بيان الحكومة، أدان حزب العدالة والتنمية المعارض صمت الحكومة أمام أحداث أزمة سبتة وعدم تواصلها مع الرأي العام. كذلك انتقد ما وصفه بتجاهل الإعلام الرسمي لهذه الأحداث، وعدم قيامه بدوره في الإخبار وفتح النقاش العمومي، ما اضطر المواطنين إلى متابعة ما يجري عبر وسائل إعلام أجنبية. ووجّه الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، انتقادات مماثلة للحكومة، معتبراً أن غياب الناطق الرسمي باسم الحكومة ورئيسها، إلى جانب المسؤولين المحليين والمنتخبين، حرم الرأي العام وعائلات الضحايا توضيحات في الوقت المناسب، ودفع المواطنين إلى البحث عن المعلومات من مصادر خارجية، مطالباً بتواصل سريع وشفاف مع المواطنين.

على المستوى الحقوقي، انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الصمت المريب" لمسؤولي الحكومة المغربية تجاه أزمة سبتة، ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن أسباب ما حدث والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعياته. كذلك طالب بتحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أن الكشف عنها يمثل مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة ومنع تكرارها.

بدوره، اعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن غياب التواصل الرسمي حرم الرأي العام وأسر الضحايا معلومات دقيقة في وقت كانت فيه عائلات كثيرة تبحث عن مصير أبنائها. ودعا إلى إنشاء آلية إنسانية عاجلة للتعرف إلى جثامين الضحايا، وتسجيل بلاغات المفقودين، وإجراء المطابقات الجينية عند الحاجة، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والقانوني للعائلات.

لجوء واغتراب ما وراء تدفق عشرات آلاف المغاربة نحو سبتة

وعلى الرغم من إصدار وزارة الداخلية أول بيان لها مساء الأحد، لم يتوقف الجدل بشأن حصيلة الضحايا، إذ واصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التشكيك في الأرقام الرسمية، متحدثة عن "ما يقرب من 130 ضحية"، إلى جانب عشرات المفقودين والجرحى، مطالبة بفتح تحقيق مستقل للكشف عن الظروف التي أدت إلى موجة الهجرة الأخيرة، ومحاسبة أي جهة قصّرت في حماية المهاجرين أو الحد من استغلال الفئات الهشة.

وامتدت الانتقادات إلى الأوساط الإعلامية المغربية، التي اعتبرت أن غياب التواصل الرسمي سمح للرواية الإسبانية بأن تتصدر المشهد الإعلامي خلال الأيام الأولى للأزمة. وكتب المراسل التلفزيوني أنس عياش: "تحدث (دونالد) ترامب (الرئيس الأميركي)، تحدثت (جورجيا) ميلوني (رئيسة وزراء إيطاليا)، تحدث (بيدرو) سانشيز (رئيس وزراء إسبانيا)، ووزير داخليته (فرناندو غراندي مارلاسكا)، وأحزاب اليسار واليمين. وتناقلت قنوات الشرق والغرب أخبار التدفق غير المسبوق لعشرات الآلاف من المهاجرين على سبتة. وحدثت أزمة سياسية في أوروبا بشأن حرية التنقل في فضاء شنغن، وسط اتهامات متبادلة بين روما ومدريد. وفي المغرب الصمت المطبق!"، وأضاف: "ولا تصريح من رئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، ولا من أي من وزرائه، ولا أصغر شاوش في ديوانه!".

ودخلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط الجدل، وأكدت أن مواكبة الأحداث الكبرى تندرج في صميم رسالة الإعلام المهني، لكنها شددت في المقابل على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية والصحافيين بقواعد الممارسة المهنية، واحترام مبادئ الدقة والإنصاف والتوازن، والتثبت من المعلومات قبل نشرها. ودعت النقابة إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة والمضامين غير الموثقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم اعتماد الصفحات غير الموثوقة مصدراً للأخبار، كذلك حذرت من استخدام العناوين المثيرة أو التوصيفات التهويلية التي لا تستند إلى معطيات دقيقة، لما قد يترتب عليها من تضليل للرأي العام وتأجيج للتوتر.

إلا أنها شددت أيضاً على أن "غياب المعلومة الرسمية أو تأخرها يفسح المجال أمام انتشار الشائعات والتأويلات والمعلومات غير الدقيقة"، ودعت السلطات إلى اعتماد سياسة تواصلية أكثر نجاعة تقوم على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الرسمية والمحيّنة في الوقت المناسب، بما يعزز الحق في الولوج إلى المعلومة، ويساعد الصحافيين على أداء مهامهم بدقة ومسؤولية، ويكرس الشفافية والثقة. كذلك نبّهت إلى تنامي محاولات استغلال أحداث سبتة من قبل بعض المنابر والجهات الإعلامية التي وصفتها بـ"المعادية للمغرب"، من خلال ترويج مضامين مضللة وروايات تستهدف تشويه صورة المملكة، مؤكدة أن أفضل وسيلة لمواجهة ذلك، توفير المعلومات الرسمية والتزام الصحافة المهنية القائمة على التحقق من الوقائع والاعتماد على المصادر الموثوقة.