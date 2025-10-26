أزمة بينالي شيكاغو للعمارة: تمويل "ملوّث" يربك المشهد الثقافي

- أثارت حرب الإبادة في غزة تساؤلات حول تمويل المؤسسات الثقافية، حيث تعرض بينالي شيكاغو للعمارة لانتقادات بسبب علاقته بمؤسسة "كرَاون فاميلي" المرتبطة بشركات تصنيع عسكري. أدى ذلك إلى انسحاب بعض المشاركين احتجاجًا على التناقض بين قيم البينالي ومصادر تمويله. - أكدت إدارة البينالي أن التمويل من "كرَاون فاميلي" مخصص للتعليم الفني وليس للمعرض، لكن المحتجين يرون أن قبول التمويل من جهات مرتبطة بالسلاح يتعارض مع رسالة العدالة الاجتماعية. - تثير الأزمة تساؤلات حول "التمويل الخيري الملوث" وتأثيره على مصداقية المؤسسات الثقافية، مما قد يدفع بينالي شيكاغو لمراجعة سياساته تجاه الرعاة.

يبدو أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة ستترك آثاراً تتجاوز السياسة وحدود الشرق الأوسط، لتمتد إلى المجال الثقافي العالمي نفسه لسنوات قادمة، إذ بدأت العديد من المؤسسات الفنية الكبرى تواجه أسئلة أخلاقية غير مسبوقة حول مصادر تمويلها وموقفها من القضايا الإنسانية.

في هذا السياق، وقبيل افتتاح الدورة السادسة من بينالي شيكاغو للعمارة التي تحمل عنوان "التحوّل: العمارة في زمن التغيّر" (SHIFT: Architecture in Times of Radical Change)، اندلع جدل واسع داخل أروقة الحدث بشأن علاقة المنظّمين بأحد الرعاة الرئيسيين، ما دفع مجموعة من المشاركين إلى توقيع رسالة احتجاج عبّروا فيها عن رفضهم لتلك العلاقة، فيما أعلن نحو تسعة مشاركين انسحابهم الكامل من المعرض احتجاجاً على ما وصفوه بـ"التناقض الأخلاقي بين قيم الحدث ومصادر تمويله".

يرى المحتجون أن جوهر المشكلة يكمن في ارتباط أحد أبرز رعاة البينالي، وهي مؤسسة "كرَاون فاميلي" الخيرية (Crown Family Philanthropies)، بشركات تعمل في مجال التصنيع العسكري وتربطها علاقات وثيقة بإسرائيل. هذه المؤسسة، وهي جهة مانحة معروفة في شيكاغو تدعم برامج ثقافية وتعليمية عدة، تمتلك – وفق تقارير مالية – نحو عشرة في المئة من أسهم شركة جنرال دايناميكس (General Dynamics) المنتجة للسلاح، والمعروفة بعلاقاتها التجارية مع إسرائيل. ويقول الموقعون إن هذا الارتباط يتناقض مع القيم التي يرفعها بينالي شيكاغو، الذي يقدّم نفسه بوصفه مساحة تفكير نقدي حول العدالة الاجتماعية ودور العمارة في إحداث تحوّل جذري في زمن الأزمات. الرسالة الاحتجاجية، التي وقّع عليها نحو عشرين مشاركاً، عبّرت عن رفض مبدئي للارتباط المالي بمنظمات مرتبطة بصناعة السلاح.

ومن جانبها، أوضحت إدارة البينالي في ردها على البيان أن الدعم المالي الذي تقدّمه مؤسسة "كرَاون فاميلي" مخصّص لتمويل برامج التعليم الفني في المدارس التي يرعاها البينالي، وليس له علاقة مباشرة بالمعرض أو بالأعمال المشاركة فيه. وأضافت الإدارة أنها لا تستطيع عملياً إعادة هذه المساهمات أو التراجع عنها في هذه المرحلة، نظراً لالتزامات مالية قائمة قبل افتتاح الدورة، مؤكدة أن استمرار برامج التعليم المجتمعي التي يرعاها البينالي يُعدّ جزءاً أساسياً من مسؤوليته الثقافية والاجتماعية.

لا يدور الخلاف هنا حول مصدر التمويل فحسب، بل حول ما يمثّله من صدام قيمي بين الخطاب الذي يروّجه البينالي – القائم على أفكار التغيير والعدالة وإعادة التفكير في دور العمارة – وبين واقع قبوله دعماً من جهة مرتبطة بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. فبالنسبة للمحتجين، يكمن التناقض في أن يدعو الحدث إلى التغيير الاجتماعي والمسؤولية الأخلاقية، بينما يعتمد في الوقت نفسه على تمويل صادر من منظومة اقتصادية تستفيد من إنتاج أدوات الحرب. هذا التناقض، في نظرهم، يقوّض صدقية الرسالة التي يسعى البينالي إلى إيصالها.

تطرح هذه الأزمة سؤالاً أوسع ظلّ يلاحق المشهد الثقافي العالمي بعد الحرب الإسرائيلية على غزة حول الحدود الأخلاقية لقبول التبرعات والرعايات. وفي هذا السياق، يبرز مصطلح جديد هو "التمويل الخيري الملوّث"، أي ذاك الذي يبدو في ظاهره دعماً للثقافة والتعليم، بينما تأتي أمواله من صناديق استثمارية تملك حصصاً في صناعات مثيرة للجدل أخلاقياً. ويبدو أن بينالي شيكاغو قد تحوّل إلى اختبار عملي لهذا النقاش، إذ يرى أكاديميون وناشطون أن القبول غير المشروط بالمال – حتى وإن خُصص لبرامج تعليمية شفافة – يمكن أن يهدد مصداقية المؤسسات الثقافية ويضعها في مواجهة مباشرة مع المجتمع المهني والجمهور، الذي بات أكثر وعياً بمصادر التمويل وتأثيراتها.

إن المعارض والبيناليات الكبرى عادة ما تواجه مثل هذه الأزمات من خلال إجراءات قانونية داخلية أو عمليات تدقيق مالي تهدف إلى الفصل بين التمويل والبرامج الفنية. لكنّ حجم الضغوط الحالية، والمقاطعات التي أعلنها عدد من المشاركين، قد يدفع منظّمي بينالي شيكاغو إلى مراجعة أعمق لسياساتهم تجاه الرعاة وسبل تحقيق شفافية مالية حقيقية.

ويبقى السؤال ما إذا كانت هذه الأزمة ستفضي إلى تحوّل دائم في إدارة البينالي، أم ستتراجع حدّتها مع انطلاق المعرض واستعادة الاهتمام بالمحتوى الفني نفسه؟ وهل ستستجيب المؤسسات الثقافية الكبرى لمثل هذه الدعوات الأخلاقية التي يرفعها الفنانون والنشطاء، أم ستكتفي بتبريرات عملية تضمن استمرارها المالي؟ الإجابة، كما يبدو، ستتبلور في السنوات المقبلة، وربما تؤدي في النهاية إلى إعادة صياغة علاقة العالم الثقافي بالتمويل، إذا ما تزايدت الدعوات إلى المقاطعة واتسع نطاقها.