أريانا غراندي تبتعد عن الأضواء بسبب الضغوط والانتقادات

- أعلنت أريانا غراندي انسحابها من الظهور العام بعد جولتها "إيتيرنال صنشاين" الشهر المقبل، وعدم مشاركتها في مسرحية "صنداي إن ذا بارك وذ جورج" في لندن عام 2027، بسبب الضغوط الإعلامية المستمرة. - ممثل غراندي أكد أنها تسعى لإنهاء الجولة بصحة جيدة قبل أخذ استراحة مستحقة، بينما أكدت شركة الإنتاج تفهمها ودعمها لقرارها، وستستمر المسرحية بدونها. - يأتي القرار وسط جدل حول مظهر غراندي وصحتها، خاصة بعد إصدار ألبومها "بيتال"، حيث أطلق معجبوها وسم #WeLoveYouAriana لدعمها.

أعلنت المغنية الأميركية أريانا غراندي أنها ستنسحب من الظهور العام بعد انتهاء جولتها الغنائية "إيتيرنال صنشاين" (Eternal Sunshine) الشهر المقبل، كما لن تشارك في بطولة النسخة الجديدة من المسرحية الموسيقية "صنداي إن ذا بارك وذ جورج" (Sunday in the Park with George) المقرر عرضها في لندن عام 2027.

وقال ممثل عن أريانا غراندي (33 عاماً)، لمجلة بيبول، إنها "ستبتعد عن الظهور الإعلامي" بعد انتهاء الجولة، موضحاً أن القرار جاء بعدما أدى ظهورها المستمر إلى "مراقبة وانتقادات عامة لا تتوقف". وأوضح ممثلها أنها تتطلع إلى إنهاء الجولة "بأفضل حال صحياً ونفسياً"، قبل الحصول على "استراحة تستحقها بعيداً عن الأعمال والظهور العام"، مؤكداً أنها تقدم عروضاً تتطلب جهداً بدنياً كبيراً وتؤديها بمستوى عالٍ طوال الجولة.

وأكدت شركة إمباير ستريت برودكشنز، المنتجة للمسرحية، أن غراندي قررت الانسحاب من العمل، وأكدت أن المغنية الشابة تحظى بـ"تفهمها ودعمها الكاملين". وأضافت أن المسرحية ستمضي قدماً من دونها، فيما لم يُعلن بعد عن الممثلة التي ستحل محلها في بطولة العمل الذي كان من المقرر أن يجمعها مجدداً بزميلها في فيلم "ويكد" (Wicked)، الممثل البريطاني جوناثان بيلي.

ويأتي القرار في ظل تزايد الجدل حول مظهر غراندي وصحتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تصاعد عقب إصدار ألبومها الجديد "بيتال" (Petal)، يوم الجمعة الماضي، وظهورها في الحملة الترويجية الخاصة به. وتتناول إحدى أغنيات الألبوم، من خلال الفيديو الموسيقي، الضغوط التي تواجهها النجمات بسبب التعليقات المستمرة على مظهرهن، إذ تؤدي غراندي دور فنانة تتعرض لانتقادات متناقضة بشأن شكلها، قبل أن تواجه منتقديها في نهاية العمل.

وأطلق معجبوها عبر منصات التواصل الاجتماعي وسم #WeLoveYouAriana (نحبك أريانا)، تعبيراً عن دعمهم وقلقهم على صحتها.

ومن المقرر أن تواصل غراندي جولتها بحفلات في مدينة شيكاغو الأميركية، قبل أن تنتقل إلى صالة O2 في لندن لإحياء عشر حفلات تبدأ في 15 أغسطس/آب الحالي، على أن تختتم الجولة في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.