أرقام قياسية لمشاهدات مباريات كأس العالم الافتتاحية

- شهدت المباريات الافتتاحية لكأس العالم 2026 أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزيونية عالميًا، حيث تابع أكثر من 50 مليون مشاهد في الدول المضيفة الثلاث، مع تسجيل أرقام قياسية في اليابان والصين. - في أستراليا، حققت مباراة الافتتاح ضد تركيا أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ البلاد، بينما سجلت السويد والنرويج نسب مشاهدة استثنائية. في إنكلترا، جذبت المباراة ضد كرواتيا 15.4 مليون مشاهد. - في الأميركتين، سجلت المكسيك وكندا والبرازيل أرقامًا قياسية في المشاهدات، مع تحقيق الولايات المتحدة أرقامًا جديدة عبر قنوات "فوكس" و"تيليموندو".

حققت المباريات الافتتاحية في كأس العالم 2026 أرقاماً قياسية من ناحية المشاهدات التلفزيونية حول العالم. وبحسب أرقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شاهد أكثر من 50 مليون مشاهد مباريات كأس العالم في الدول المضيفة الثلاث خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وتكرّرت الأرقام الاستثنائية من شرق العالم إلى غربه مروراً بمختلف القارات.

في اليابان، اجتذبت تغطية قناة نيبون تي في لفوز المنتخب الياباني على نظيره التونسي 22.4 مليون مشاهد في المتوسّط. ووصلت البطولة في الصين إلى 192 مليون مشاهد عبر قنوات CCTV بعد 11 مباراة، وحققت مباراة تونس واليابان أكبر جمهور حتى الآن، إذ وصلت إلى 24 مليون مشاهد على قناة CCTV5.

كل البلاد تقريباً شاهدت منتخبها

أصبحت مباراة أستراليا الافتتاحية ضد تركيا المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كأس العالم للرجال في أستراليا، إذ جذبت جمهوراً بلغ ثلاثة ملايين مشاهد في المتوسط، ووصل إجمالي عدد المشاهدين إلى 4.8 ملايين. وحققت مباراة السويد الافتتاحية ضد تونس نسبة مشاهدة استثنائية بلغت 96% من سوق التلفزيون، بينما سجلت النرويج المجاورة نسبة أعلى بلغت 97%، فاستحوذت مشاركة البلاد الأولى في كأس العالم منذ 28 عاماً على اهتمام جميع مشاهدي التلفزيون تقريباً.

وأصبحت مباراة النمسا الافتتاحية ضد الأردن البرنامج الأكثر مشاهدة في البلاد بين الساعة السادسة والثامنة صباحاً منذ بدء قياس نسب مشاهدة التلفزيون إلكترونياً. وفي إنكلترا اجتذبت تغطية قناة ITV للمباراة الافتتاحية ضد كرواتيا جمهوراً بلغ متوسطه أكثر من 14 مليون مشاهد، ووصل إلى ذروته عند 15.4 مليون مشاهد، مسجلاً بذلك أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في المملكة المتحدة هذا العام.

أما المباراة الافتتاحية للبرتغال ضد الكونغو الديمقراطية، فقد حظيت بمتابعة ما يقارب من خمسة ملايين مشاهد، أي ما يعادل نصف سكان البرتغال تقريباً، بينما بلغ متوسط ​​عدد المشاهدين الإجمالي 3.3 ملايين مشاهد، ما جعلها البرنامج الأكثر مشاهدة في عام 2026. كما سجلت بنما أعلى نسبة مشاهدة لها على الإطلاق لمباراة في كأس العالم، بمتوسط ​​مليون مشاهد، وبلغت نسبة المشاهدة ما يقارب ثلاثة أرباع مشاهدي التلفزيون.

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مشاهدات كأس العالم الأعلى في القرن الحادي والعشرين

في الأميركتين، حققت المباراة الافتتاحية للمكسيك ضد جنوب أفريقيا أعلى نسبة مشاهدة للمكسيك في كأس العالم في القرن الحادي والعشرين، فبلغ متوسط ​​عدد المشاهدين 23.4 مليون مشاهد عبر القنوات التلفزيونية. وحطمت مباراتها الثانية ضد كوريا الجنوبية الرقم القياسي مرة أخرى، مسجلةً 25.5 مليون مشاهد. وحقق فوز كندا الأول على الإطلاق في كأس العالم رقماً قياسياً في متوسط ​​المشاهدة بلغ 5.3 ملايين مشاهد، ليصبح بذلك المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كندا ضمن دور المجموعات، والأكثر مشاهدةً لأي مباراة للمنتخب الكندي للرجال.

واجتذبت تغطية مباراة البرازيل في دور المجموعات ضد هايتي متوسط ​​مشاهدة بلغ 30.7 مليون مشاهد عبر قناتي "تي في غلوبو" و"سبورت تي في"، متجاوزةً بذلك المباراة الافتتاحية ضد المغرب، لتصبح بذلك المباراة التلفزيونية الأعلى مشاهدةً في البلاد هذا العام. وعلى مستوى شبكة "غلوبو" وصلت المباراة إلى 51.3 مليون مشاهد، بينما سجلت قناة "كازي تي في" أيضاً رقماً قياسياً عالمياً جديداً على "يوتيوب" لأكثر مباراة كرة قدم مشاهدةً على المنصة.

وأكدت قناة تيليموندو أن المباراة الافتتاحية بين الولايات المتحدة وباراغواي قد حققت أعلى نسبة مشاهدة باللغة الإنكليزية على الإطلاق لمباراة في كأس العالم للرجال على شبكة فوكس، بينما حققت تيليموندو أعلى نسبة مشاهدة باللغة الإسبانية في تاريخ مباريات المنتخب الأميركي في كأس العالم.

وخلال الأسبوع الافتتاحي، سجلت كل من "فوكس" و"تيليموندو" أرقاماً قياسية جديدة في تغطية كأس العالم، إذ أصبحت مبارياتهما في دور المجموعات، باستثناء مباريات المنتخب الأميركي، الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيون الناطق باللغة الإنكليزية، والأكثر مشاهدة على الإطلاق على التلفزيون الناطق بالإسبانية في الولايات المتحدة.