أرشيف التابلويد... حين باعت الصحافة البريطانية براءة الفتيات

- كشفت صحيفة ذا غارديان عن تحقيق حول ممارسات صحيفة صنداي سبورت في الثمانينيات والتسعينيات، حيث نشرت مواد جنسية لفتيات دون 16 عاماً، مما أثار جدلاً حول استغلال الإعلام للجسد الأنثوي لتحقيق الربح. - توضح كيري سميث من مؤسسة مراقبة الإنترنت أن الإنترنت ساهم في انتشار المحتوى المهين، داعية لاستخدام خدمة "ريبورت ريموف" لمساعدة الشباب في استعادة السيطرة على صورهم الخاصة. - تؤكد بارشا تشاكرابورتي من منظمة "المساواة الآن" أن الإعلام استغل الجسد الأنثوي تاريخياً، داعية لاعتماد إرشادات تحريرية تراعي النوع الاجتماعي وتضع كرامة النساء في قلب التغطية.

يعيد تحقيق نشرته صحيفة ذا غارديان البريطانية خلال الشهر الحالي فتح أرشيف التابلويد، بعدما كشف أن صحيفة صنداي سبورت، التي كان يملكها رجل الأعمال ديفيد سوليفان، نشرت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مواد وصوراً ذات طابع جنسي لفتيات دون 16 عاماً.

وبحسب التحقيق، استخدمت الصحيفة في بعض الحالات صيغة "العدّ التنازلي" إلى بلوغ الفتيات سن الـ16، محوّلة العمر من مرحلة طفولة إلى أداة ترويجية، في مثال صادم على ثقافة صحافية تعاملت مع الحدود القانونية والأخلاقية مساحةً للمناورة.

تكتسب القضية راهنيتها من استقالة ديفيد سوليفان من منصبه رئيساً مشتركاً لنادي وست هام يونايتد لكرة القدم بعد إبلاغه بقرب نشر مزاعم تاريخية خطيرة، وهي اتهامات ينفيها. لكن القصة تتجاوز شخصه إلى ثقافة إعلامية أوسع جعلت الإثارة والربح يتقدمان على حماية الفتيات والنساء، وحوّلت الجسد الأنثوي إلى مادة قابلة للبيع في مساحة رمادية بين القانون والسوق.

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تقول الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مراقبة الإنترنت، كيري سميث، في ردّها على استفسارات "العربي الجديد"، إن المعايير الاجتماعية والقانون تغيّرا بشأن ما يُعدّ مقبولاً أو قانونياً، لكن الإنترنت سهّل انتشار المحتوى المهين والاستغلالي الذي يستهدف النساء والأطفال، بما في ذلك مواد الاعتداء الجنسي، على نطاق واسع.

وتشير سميث إلى أن الصور التي توثّق الاعتداء على الضحية قد تبقى على الإنترنت إلى أجل غير محدد، ما يطيل معاناتها، وهي تدرك أن تلك الصور يمكن أن تُشاهد وتُحمّل مراراً من أي شخص وفي أي مكان حول العالم.

وتضيف أن الفتيات هنّ الأكثر ظهوراً كل عام في المواد غير القانونية التي تحلّلها مؤسسة مراقبة الإنترنت، موضحةً أن مشاهدة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال قد تعزّز الميول الجنسية تجاه الأطفال، وقد تزيد خطر وقوع اعتداء جنسي مباشر عليهم. وتشدّد على أنه "لا يوجد أي مبرر لمشاركة صور تاريخية تُعدّ اليوم، وبحق، غير قانونية بموجب القانون البريطاني".

ولا تحمل كل مادة أرشيفية مثيرة للجدل الوصف القانوني نفسه، لكن تعليق سميث يوضح حجم التحول في النظرة إلى صور الأطفال والفتيات، ويبيّن لماذا لا يمكن للصحافة اليوم أن تعود إلى مثل هذه الأرشيفات بروح الفضول أو الإثارة وحدها. فالمطلوب ليس إعادة عرض الماضي، بل تفكيك الآلية التي جعلته ممكناً، من دون تحويل الضحايا أو الفتيات المذكورات في الأرشيف إلى مادة مشاهدة جديدة.

وتدعو مؤسسة مراقبة الإنترنت من هم دون الـ18 في بريطانيا إلى استخدام خدمة "ريبورت ريموف" المجانية والمجهولة، التي تديرها المؤسسة بالتعاون مع "تشايلدلاين"، لمساعدتهم على استعادة السيطرة على الصور أو مقاطع الفيديو الجنسية الخاصة بهم المنشورة على الإنترنت. وتبرز أهمية هذه الخدمة في العصر الرقمي، إذ لم تعد الصورة تختفي بانتهاء عدد الصحيفة، بل قد تبقى قابلة للتداول والتحميل والنسخ إلى أجل غير محدد.

تقول الخبيرة في فريق مكافحة الاستغلال الجنسي في منظمة "المساواة الآن"، بارشا تشاكرابورتي، في ردّ مكتوب على أسئلة "العربي الجديد"، إن تشييء النساء والفتيات وتسليع أجسادهن في الإعلام يؤثران في نظرة المجتمع إلى قيمتهن وكرامتهن واستقلاليتهن وسلامتهن.

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وترى أن وسائل الإعلام استغلت الجسد الأنثوي تاريخياً لخدمة النظرة الذكورية وتحقيق الأرباح، ولا تزال في كثير من الأحيان تختزل النساء والفتيات في أجساد قابلة للاستهلاك، على حساب حقوقهن في الخصوصية والموافقة والسلامة الجسدية.

تضيف تشاكرابورتي أن هذه الظاهرة لا تنتمي إلى الماضي وحده، بل تتواصل اليوم بأشكال جديدة، منها إساءة استخدام الصور الجنسية أو نشرها والتلاعب بها من دون موافقة صاحباتها والعنف عبر الوسائل الرقمية والمحتوى الجنسي المصطنع، بما في ذلك الصور الزائفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وتوضح أن تسليع أجساد الفتيات يرسل رسالة مؤذية مفادها أن قيمتهن تكمن أساساً في مظهرهن وجاذبيتهن الجنسية، لا في قدراتهن وطموحاتهن وحقهن في تقرير مصيرهن. كذلك يطمس الحدود بين الاستغلال والترفيه، ويجعل الممارسات المؤذية تبدو عادية أو مقبولة.

الإنترنت سهّل انتشار المحتوى المهين والاستغلالي الذي يستهدف النساء

ترى تشاكرابورتي أن مشاركة النساء بصورة أوسع في الصحافة وصناعة المحتوى أوجدت تمثيلاً أكثر تنوعاً، لكنها لم تغيّر جذرياً ديناميات التشييء والصور النمطية. فقد انتقلت ضغوط كثيرة إلى الفضاء الرقمي، حيث تكافئ منصات التواصل وثقافة المؤثرين والخوارزميات المحتوى الذي يسلّع أجساد النساء ويزيد انتشاره.

وفيما منحت المنصات الرقمية النساء والفتيات مساحة أوسع للتعبير عن الذات وبناء المجتمعات، إلّا أنها عرّضتهن في الوقت نفسه للتحرش والاستغلال والنشر غير التوافقي للصور والتلاعب بها. كذلك جعلت الإعجابات والمشاهدات وأعداد المتابعين والظهور مقياساً للقيمة، وطمست الحدود بين التعبير الحقيقي عن الذات والضغوط الاجتماعية والتجارية التي تكافئ عرض الجسد الأنثوي وتربح منه.

وتحذر الخبيرة من عرض الجسد بابتذال، بوصفه اختياراً شخصياً أو شكلاً من أشكال التمكين قد يخفي علاقات القوة غير المتكافئة. فقد تبدو المشاركة طوعية، بينما تتشكل الخيارات تحت ضغط معايير جمال ضيقة وخوارزميات وإعلانات وحوافز تجارية.

ترى تشاكرابورتي أن هذه البيئة تعزز ثقافة لوم الضحية، إذ يُطلب من النساء والفتيات إدارة خصوصيتهن وتجنب التحرش والإبلاغ عن الاعتداء وجمع الأدلة والعمل على إزالة المحتوى المؤذي، بينما تتراجع مسؤولية المعتدين والمنصات والشركات التي تستضيف هذا المحتوى أو تستفيد منه. وتوضح أن كثيراً من الناجيات يواجهن استجابات بطيئة وغير كافية من الشرطة والمنصات وصعوبة في الوصول إلى العدالة والدعم، فيما تستمر الإساءة بسبب بقاء المحتوى وتداوله على الإنترنت.

وتورد تشاكرابورتي مصر مثالاً على هذه التناقضات، حيث يُطلب من النساء والفتيات أن يكنّ مرئيات وجذابات على المنصات، لكن ضمن حدود اجتماعية ضيقة. وتشير إلى تعرّض بعضهن للاعتقال أو المحاكمة بسبب محتوى على "تيك توك" قيل إنه يخالف "القيم والمبادئ الأسرية"، فيما واجهت ناجيات من الاغتصاب الملاحقة بعد استخدام المنصات للمطالبة بالعدالة.

هكذا لا يعود النقاش محصوراً في بريطانيا ولا في زمن الصحف الورقية. فالقضية تكشف نمطاً أوسع من السيطرة على صورة المرأة والفتاة: مرة عبر الصحافة الشعبية التي باعت الجسد في السوق، ومرة عبر المنصات الرقمية التي تجعل الظهور نفسه مجالاً للمراقبة والعقاب والاستغلال. ما تغيّر ليس بالضرورة منطق التشييء، بل أدواته وسرعة انتشاره.

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تؤكد تشاكرابورتي أن العودة إلى الأرشيفات المؤذية يجب أن تخدم غرضاً نقدياً وتعليمياً، لا أن تعيد إنتاج التشييء والضرر. وتدعو إلى اعتماد إرشادات تحريرية تراعي النوع الاجتماعي وتستند إلى الحقوق، وتضع كرامة النساء وتجاربهن في قلب التغطية.

تشمل هذه المسؤولية اختيار الصور بعناية وتجنب الإثارة، وتقديم السياق اللازم ومواجهة الصور النمطية بدل تعزيزها. وتضيف أن ظهور مزاعم عن اعتداء أو استغلال أو إكراه تاريخي داخل مؤسسة إعلامية يفرض معالجة الأفعال الفردية، إلى جانب مواجهة ثقافة الصمت والإفلات من المحاسبة والتمييز التي سمحت بوقوعها أو استمرارها.

وتشدد على ضرورة التحقيق العادل في أي سلوك غير قانوني، وحماية الناجيات من الانتقام ولوم الضحية، وضمان حصولهن على الدعم القانوني والنفسي والعملي.

تعيد القضية طرح سؤال المحاسبة في الصحافة البريطانية. فعندما يكشف الأرشيف أن الضرر لم يكن حادثة عابرة، بل جزءاً من نموذج عمل، لا يعود تبريره بطلب السوق أو قصور القانون آنذاك. فالإعلام لا يكتفي بعكس المجتمع، بل يشارك في تشكيل ما يراه مقبولاً. لذلك تحتاج الصحافة إلى مواجهة هذا الماضي، لا إعادة عرضه في قالب صادم؛ إذ تذكّر قصة "صنداي سبورت" بأن اصفرار الورق لا يمحو المسؤولية ولا يعفي الإعلام من تفكيك إرث الاستغلال من دون تحويله إلى سلعة جديدة.