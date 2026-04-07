- حققت مهمة "أرتيمس 2" إنجازات تاريخية بتحليقها حول القمر، حيث تجاوز الطاقم الرقم القياسي لمهمة "أبولو 13" بأكثر من 4 آلاف ميل، مما يعزز آمال العلماء في استكشاف الفضاء. - قام الرواد برصد فوهات قمرية جديدة وكسوف شمسي، والتقطوا صوراً لحوض "أورينتال" وفوهات حديثة، مما أثار حماس العلماء في مركز التحكم. - أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشجاعة الرواد، مؤكداً أن مهمتهم تمهد الطريق لعودة أمريكا إلى القمر، مع توقع هبوط المركبة في المحيط قريباً.

أنهى روّاد مهمة "أرتيمس 2" (Artemis II) تحليقهم حول القمر، بينما يواصلون رحلتهم عائدين إلى الأرض، يوم الثلاثاء، حاملين معهم ملاحظات فلكية غنية، تشمل فوهات قمرية غير معروفة إلى حد كبير، وكسوفاً شمسياً، وضربات نيزكية، يأمل العلماء أن تفتح آفاقاً جديدة. وعلى مدى نحو سبع ساعات، ظلّت أعين الطاقم المؤلف من أربعة أفراد مثبتة على نوافذ المركبة، في يوم حافل بالأرقام القياسية وصناعة التاريخ، إذ حظوا بمشاهد للقمر لا مثيل لها.

في اليوم السادس، وعلى بُعد 248,655 ميلاً من الأرض، وصل أربعة أشخاص إلى مسافة أبعد من أي إنسان في التاريخ. وبفعل جاذبية القمر، اندفع أربعة روّاد فضاء، بعد ظهر الاثنين، في مسار يلتف حول الجانب البعيد للقمر، وذلك بعد خمسة أيام من انطلاقهم ضمن مهمة "أرتيمس 2" من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا.

وبعد ساعات، أصبح جيريمي هانسن، إلى جانب ريد وايزمان و فيكتور غلوفر وكريستينا كوك، أول بشر منذ أكثر من نصف قرن يعبرون خلف القمر.

وعند الساعة 6:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انقطع بث الفيديو من المهمة، وانفصل الرواد عن بقية سكان العالم البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة. وبينما كانت المركبة "إنتيغريتي" (Integrity) تمر فوق الجانب البعيد من القمر، بلغوا أقصى مسافة لهم عن الأرض، التي تجاوزت ربع مليون ميل، واقتربوا من القمر إلى مسافة تزيد قليلاً على 4 آلاف ميل.

وبعد 40 دقيقة من الصمت، استعاد الرواد الاتصال بالبشرية، وشاهدوا من نوافذهم هلالاً رفيعاً من الأرض يضيئه ضوء الشمس. وأعربت كوك عن فرحتها بعودة الاتصال، بقولها: "من الرائع جداً أن نسمع صوت الأرض مجدداً"، لافتةً إلى أن تحتهم كانت تظهر آسيا وأفريقيا وأستراليا وغرب المحيط الهادئ. وأشارت إلى أن هذه اللحظة تمثّل بداية حقبة جديدة يعود فيها البشر إلى القمر ويؤسسون وجوداً دائماً هناك، لكنها شدّدت: "في النهاية، سنختار الأرض دائماً... سنختار بعضنا البعض دائماً".

واختُتمت رحلة "أرتيمس 2"، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بعدما حقق الطاقم عدّة محطات بارزة، من بينها تحطيم الرقم القياسي للمسافة التي قطعها البشر بعيداً عن الأرض، والذي كان مسجلاً منذ مهمة "أبولو 13" عام 1970. وقد تجاوز الطاقم الرقم السابق بأكثر من 4 آلاف ميل (نحو 6 آلاف كيلومتر)، بعدما بلغ أقصى مسافة له عن الأرض 252,756 ميلاً (406,771 كيلومتراً).

The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth.

وحثّ رائد الفضاء جيريمي هانسن أنّ هذه اللحظة ينبغي أن "تشكّل تحدياً لهذا الجيل والأجيال المقبلة، لضمان ألّا يستمر هذا الرقم طويلاً".

واستُهلّ الرواد يومهم برسالة مسجّلة من رائد الفضاء جيم لوفيل، قائد مهمة "أبولو 13"، الذي كان قد سجّل الرقم القياسي السابق لأبعد مسافة يقطعها البشر عن الأرض. وجاء في رسالته التي سُجّلت قبل وفاته: "مرحباً بكم في حيي القديم... إنه يوم تاريخي، وأعلم أنكم مشغولون، لكن لا تنسوا الاستمتاع بالمشهد". وقد فعلوا ذلك بالفعل.

وتوقّف رواد "أرتيمس 2" عند أكثر لحظات اليوم تأثيراً، بعد تجاوزهم رقم "أبولو 13"، حين طلبوا تسمية فوهتَين قمريتَين. الأولى اقترحوا تسميتها "إنتيغريتي"، تيمّناً باسم مركبتهم. أما الثانية، فاقترحوا تسميتها "كارول" (Carroll)، تكريماً لزوجة قائد المهمة الراحلة، التي توفيت عام 2020 بسبب السرطان. وعبّر هانسن، بصوت متأثر: "إنها بقعة مضيئة على القمر، ونود أن نطلق عليها اسم كارول". وتعانق الرواد، بينما وقف فريق مركز التحكم دقيقة صمت، بحضور ابنتي وايزمان.

بعد ذلك، استعدّ الطاقم للجزء الرئيسي من المهمة: ساعات من الرصد الدقيق لسطح القمر. وأظهرت صورة جديدة التُقطت من المركبة رؤية كاملة لحوض "أورينتال" (Orientale Basin)، وهو فوهة عملاقة مظلمة ذات حلقات يبلغ عرضها نحو 600 ميل، تمتد بين جانبي القمر القريب والبعيد، ولم تُرَ كاملة من قبل بالعين البشرية. ووصف وايزمان المشهد قائلاً: "يبدو هذا الحوض حيوياً للغاية الآن... إنه ثلاثي الأبعاد بوضوح". ولفتت كوك إلى أن فوهات صغيرة تشكّلت حديثاً نتيجة اصطدام نيازك بسطح القمر، ما كشف عن تربة أفتح لوناً من تحت السطح، مضيفةً: "يبدو الأمر كأنه عاكس ضوء مثقّب بثقوب صغيرة جداً يمر الضوء عبرها... إنها شديدة السطوع مقارنة ببقية سطح القمر".

كما شهدت "أرتيمس 2" كسوفاً شمسياً، عندما مرّ القمر أمام الشمس، في مشهد وصفوه بأنه صعب التعبير، وأشار غلوفر: "يمكنك رؤية معظم سطح القمر... إنه منظر غريب للغاية". ورصد الطاقم أيضاً خمس ومضات ناتجة عن اصطدام نيازك صغيرة بسطح القمر، ما أثار حماس العلماء في مركز التحكم.

وفي الخلفية المظلمة، شاهدوا كوكب المريخ بلونه المائل إلى الأحمر، وكوكب زحل بظلال برتقالية خفيفة. ومع ظهور الشمس مجدّداً من خلف القمر، انتهى يوم طويل من العمل العلمي.

لاحقاً، تلقّى الرواد اتصالاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشاد بهم واصفاً إياهم بـ"رواد العصر الحديث"، ومؤكداً أنهم "ألهموا العالم بأسره"، ومثنياً على "شجاعتهم" في هذه المهمة. واستفسر عن أبرز لحظاتهم، وكذلك عن تجربتهم خلال انقطاع الاتصال مع الأرض لنحو 40 دقيقة، في فترة تعتيم متوقعة، قبل أن يواجه هو نفسه خللاً في الإشارة أثناء الاتصال، قائلاً: "ربما انقطع الاتصال... إنها مسافة طويلة"، كما أعلن أنه سيدعوهم إلى المكتب البيضاوي ويطلب توقيعاتهم، مشيراً إلى أنه نادراً ما يطلب ذلك.

وفي اليوم السابع، سيحصل الرواد على قسط من الراحة، قبل أن تغادر المركبة، يوم الخميس، مجال جاذبية القمر، لتبدأ الأرض مجدّداً في جذبها بقوة أكبر، كما سيتواصل الطاقم مع زملائهم على متن محطة الفضاء الدولية، ويستعرضون نتائج رصدهم مع الفريق العلمي في مركز جونسون الفضائي. ومن المتوقع أن تُجري المركبة مناورة تصحيح مسار طفيفة، تمهيداً لهبوطها في المحيط وعودتها إلى الأرض يوم الجمعة.

وختم مدير "ناسا" جاريد آيزاكمان بالإشارة إلى أهمية اللحظة: "لا أصدق أننا استغرقنا كل هذا الوقت للعودة... لكننا هنا الآن، ولن نتخلى عن ذلك مجدداً. إنها مجرد بداية رحلة عظيمة".