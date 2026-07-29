أربع نساء يتهمن الممثل جاريد ليتو بالاعتداء الجنسي

- اتهمت أربع نساء جاريد ليتو بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن عندما كنّ مراهقات، ضمن شهادات 10 نساء بين 2002 و2016، وفقًا لفيلم وثائقي من "بي بي سي". - الوثائقي "جاريد ليتو: سر هوليوود المظلم" يكشف عن قصص نساء تعرضن لسوء سلوك جنسي من ليتو، بما في ذلك اعتداءات وتهديدات ومكالمات جنسية صريحة. - رغم محاولات التواصل معه، رفض ليتو التعليق على الاتهامات، بينما أكدت "بي بي سي" صحة الروايات من خلال أصدقاء وأفراد عائلات الضحايا.

اتهمت أربع نساء الممثل الحائز على جائزة أوسكار والمغني الأميركي جاريد ليتو بالاعتداء والتحرش الجنسي بهن حين كنّ مراهقات، وذلك ضمن شهادات 10 نساء التقين به بين عامي 2002 و2016 ووجهن إليه اتهامات بسوء السلوك الجنسي، بحسب فيلم وثائقي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، حيث شاركت تسع منهن قصصهن علناً للمرة الأولى.

واتهمت إحدى النساء في الوثائقي الجديد "جاريد ليتو: سر هوليوود المظلم"، ليتو بالاعتداء عليها جنسياً في حمام نُزل حين كانت في الـ17 من عمرها، وقالت أخرى إن الممثل هدّدها بالاعتداء الجنسي عندما كانت في الـ19. فيما تحدّثت امرأة ثالثة عن ممارستها الجنس مع ليتو حين كانت قاصراً في سن الـ17 عاماً في كاليفورنيا، وهو ما يُصنف جريمة اغتصاب قاصر بحسب قوانين الولاية. أما الرابعة، فتطرّقت إلى قيام نجم هوليوود باستدراجها مستغلاً شهرته عندما كانت في الـ16 لإجراء مكالمات جنسية صريحةً، مشيرةً إلى أنه اقترح عليها ممارسة الجنس مرّة على الأقل.

كذلك، قالت أربع نساء أخريات إنهن تلقين مكالمات ذات طابع جنسي صريح من ليتو في مراهقتهن، وأشارت امرأة خامسة إلى أن المغني وجّه لها تعليقات جنسية خلال حضورها حفلةً لفرقته الموسيقية حين كانت في الـ14 من العمر. من جهته، رفض ليتو التعليق على الاتهامات الموجّهة إليه رغم محاولات معدّي الفيلم المتكرّرة التواصل معه.

وقالت "بي بي سي" إنها تحقّقت من صحة روايات النساء من خلال التحدث إلى أصدقاء وأفراد عائلاتهن الذين كانوا على علم بلقاءاتهن بليتو، كما اطلع معدو الفيلم على صور ورسائل تدعم مزاعمهن. كذلك، تحدث رجلان عملا في فرقة المغني لسنوات عن شعور طاقم العمل بعدم الارتياح إزاء دعوة ليتو المتكررة لفتيات مراهقات إلى الكواليس وحتى إلى المنزل الذي كان يسجّل فيه أعماله.

ويعدّ جاريد ليتو (54 عاماً) أحد النجوم البارزين في هوليوود، وقد شارك في عددٍ من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً واسعاً، منها "فايت كلوب" و"مستر نوبودي" و"أميركان سايكو"، كما حصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "دالاس بايرز كلوب" عام 2014. وإلى جانب السينما، برز ليتو في مجال الغناء من خلال فرقته "ثيرتي سيكوندز تو مارس" التي تأسّست عام 1998، وحازت العديد من الجوائز.

وواجه ليتو اتهامات مشابهة لعقود، وأشار معدو الفيلم إلى أنهم رصدوا أكثر من 120 ادعاءً منفصلاً عبر الإنترنت تتعلق بسوء سلوكه تجاه النساء. وخلال العام الماضي، اتهمت الدي جاي، آلي تيلز، في منشور عبر منصات التواصل، الممثل بالاعتداء عليها عندما كانت في الـ17 من العمر، وهو ما دفع نساء أخريات للحديث عن تجارب مماثلة مع ليتو، الذي أصرّ على نفي هذه المزاعم.