أديل تخوض تجربتها التمثيلية الأولى في فيلم لتوم فورد

تستعد المغنية البريطانية أديل لخوض تجربتها الأولى في التمثيل، في فيلم من إخراج توم فورد، وفقاً لما ذكره موقع ديدلاين. ويحمل الفيلم عنوان Cry to Heaven، وهو مقتبس من رواية الكاتبة الأميركية آن رايس الصادرة عام 1982، وتدور أحداثه في إيطاليا خلال القرن الثامن عشر.

ويشارك أديل في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم نيكولاس هولت، وآرون تايلور جونسون، وكولن فيرث، وثاندي نيوتن، ومارك سترونغ، وسياران هيندز، وبول بيتاني، وجورج ماكاي، وداريل ماكورماك، وهانتر شافر، وأوين كوبر (15 عاماً) الذي لمع في مسلسل Adolescence وكان أحد أصغر الفائزين بجائزة إيمي في التاريخ.

تدور قصة Cry to Heaven حول تعاون غير متوقّع بين نبيل من البندقية ومايسترو من كالابريا تعرّض للخصاء، في محاولة لاختراق عالم الأوبرا. وهذا الفيلم هو العمل الثالث لتوم فورد بعد فيلمه A Single Man المقتبس من رواية لكريستوفر إيشروود، والذي رُشّح لنيل جائزة أوسكار، وفيلم الإثارة Nocturnal Animals من بطولة إيمي آدامز. وفي مقابلة مع مجلة جي كيو عام 2023، صرح فورد بأنه أصبح أكثر اهتماماً بالسينما من الموضة. وقال: "استمتعت كثيراً بتجربتي في إخراج فيلمين. كان ذلك أكثر ما أحببته في حياتي. أنا الآن في الثانية والستين من عمري، وأريد قضاء السنوات العشرين المقبلة في صناعة الأفلام. آن الأوان لوداع الموضة، فقد كانت لعبة الشباب".

يُذكر أن الفيلم حالياً في مرحلة ما قبل الإنتاج في لندن وروما، على أن يبدأ التصوير في يناير/ كانون الثاني المقبل، تمهيداً لعرضه في أواخر عام 2026.

أبدت أديل سابقاً رغبتها في التمثيل، بعد تعاونها مع المخرج الكندي كزافيي دولان في فيديو كليب أغنيتها الشهيرة "هيلو". وقالت حينها: "قد أتعرض للانتقاد، لكنني فعلاً أرغب في التمثيل بعد العمل مع كزافيي، وسأشارك في أي فيلم يخرجه بالتأكيد". وعلى الرغم من أن إحدى أغنياتها أُدرجت في فيلمه The Death and Life of John F. Donovan، فإنها لم تظهر فيه شخصياً.

ويأتي هذا المشروع بعد إعلان أديل العام الماضي توقفها عن الغناء لفترة غير محددة، عقب سلسلة حفلات ناجحة في ميونخ.